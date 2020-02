Jágrův plat v NHL sezonu po sezoně. Nejvíc si vydělal ve Washingtonu

Jaromír Jágr uspěl v draftu roku 1990, ve kterém ho Pittsburgh získal coby pátého hráče v celkovém pořadí. Český mladík v premiérové sezoně zaznamenal krásných 57 (27+30) kanadských bodů a stal se jedním z největších objevů sezony. V dresu tučňáků získal dva Stanley Cupy a pětkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy.

Naposled to dokázal v sezoně 2000/01, po které odešel do Washingtonu. V hlavním městě Spojených států si finančně polepšil, herně to ale nebylo ono, a tak po dvou a půl letech následoval další přesun – do New Yorku Rangers.

Také na Manhattanu si „Džegr“ vydělával hodně slušné peníze, na maximum z Capitals ale nedosáhl. Když se pak v roce 2011 do NHL vracel, s Philadelphií se dohodl zhruba na stejných penězích, které bral v sezoně 1995/96 v Pittsburghu. A v New Jersey (nepočítáme-li bonusy) měl ještě méně.

Jágr a NHL, to už ale v závěru jeho zámořské kariéry nebylo o penězích. Byl to příběh neuvěřitelného dříče, který i po čtyřicítce makal na maximum a stále dokázal oslnivé věci.

Za dobu strávenou v zámoří si - zcela zaslouženě - vydělal víc než dost. Následující tabulka, která zachycuje Jágrovy výdělky (bez bonusů), je toho důkazem.

Sezona Klub Výdělek (v dolarech, bez bonusů) 1990/91 Pittsburgh Penguins 150 tisíc 1991/92 Pittsburgh Penguins 225 tisíc 1992/93 Pittsburgh Penguins 700 tisíc 1993/94 Pittsburgh Penguins 1,322 milionů 1994/95 Pittsburgh Penguins 2,8 milionů 1995/96 Pittsburgh Penguins 3,25 milionů 1996/97 Pittsburgh Penguins 4,05 milionů 1997/98 Pittsburgh Penguins 5,1 milionů 1998/99 Pittsburgh Pinguins 5 milionů 1999/00 Pittsburgh Penguins 10,4 milionů 2000/01 Washington Capitals 9,53 milionů 2001/02 Washington Capitals 10,03 milionů 2002/03 Washington Capitals 11 milionů 2003/04 Washington Capitals/ New York Rangers 11 milionů 2005/06 New York Rangers 8,36 milionů 2006/07 New York Rangers 8,36 milionů 2007/08 New York Rangers 8,36 milionů 2011/12 Philadeplhia Flyers 3,3 milionů 2012/13 Dallas Stars/ Boston Bruins 4,5 milionů 2013/14 New Jersey Devils 2 miliony 2014/15 New Jersey Devils/ Florida Panthers 3,5 milionů 2015/16 Florida Panthers 3,5, milionů 2016/17 Florida Panthers 4 miliony 2017/18 Calgary Flames 1 milion

Zdroj: www.capfriendly.com