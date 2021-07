Jágrovy tajemné posily. 6 nových hráčů ze zámoří, kteří by měli hrát za Kladno

Kladno si naplánovalo na čtvrtek tiskovou konferenci, na které oznámí jména šesti posil. Jenže fanoušci je už nejspíš vypátrali a přišli na to, kteří hráči by za Rytíře měli hrát. Jména těchto „tajemných” hokejistů najdete v následujících kapitolách.

Bránu Kladna by měl hájit Landon Bow, jenž v sezoně 2018/19 odchytal dva zápasy za Dallas v NHL. Více startů v barvách Stars sice už nepřidal, další zkušenosti ale sbíral ve farmářské AHL, ve které působil taky v loňském ročníku. Pětadvacetiletý kanadský brankář by se mohl stát výraznou postavou celé extraligy.

Sedmadvacetiletý obránce prošel v roce 2012 drafem NHL, ve kterém na něj ukázala Tampa Bay. Jake Dotchin se dostal do prvního týmu Lightning a v sezoně 2017/18 za Tampu odehrál 48 zápasů. Další rok byl v Anaheimu a naposledy nastupoval v AHL za San Antonio Rampage. Teď by se měl kanadský bek představit v extralize.

Cody Donaghey - obránce

Další kanadská posila do defenzivy. Pětadvacetiletý Cody Donaghey se do NHL nedostal, na kontě má jediný start v AHL a několik let procházel dalšími zámořskými soutěžemi. Před rokem se vydal do Evropy a zamířil do Dánska, kde hrál nejprve za Odense a poté za Aalborg. V obou týmech byl velmi produktivní a dohromady i s play-off v nich posbíral čtyřicet kanadských bodů. Jak se mu povede v barvách Rytířů?

Foto: Profimedia.cz