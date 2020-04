Jágrovi následovníci. Toto je sedm posledních Čechů, které draftoval Pittsburgh Penguins

Českou hokejovou scénou se ve středu šířila překvapivá zpráva. Smlouvu s Pittsburghem, kde dříve zářil Jaromír Jágr, totiž podepsal Radim Zohorna, který se pokusí probojovat až do NHL. Zohorna nebyl do zámoří nikdy draftován, my jsme se ale podívali na to, které české hokejisty Penguins draftovali. Jména sedmi posledních z nich najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz