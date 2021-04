Zápasy

Zatímco v NHL odehrál 1733 zápasů, v české extralize jich stihl jen rovnou stovku. Během výluky v sezoně 1994/95 nastoupil za Kladno k jedenácti duelům, tehdy působil i v Itálii či Německu. V průběhu druhé stávky o deset let později odehrál v kladenském dresu 17 zápasů, než zamířil do Omsku. Poslední výluku před devíti lety strávil v České republice celou a nastoupil během ní do 34 duelů.

Když to zabalil v roce 2018 v NHL, vrátil se opět do Kladna, kterému pak pomohl z druhé ligy do nejvyšší soutěže a v ročníku 2019/20 zvládl odehrát 38 utkání. Rytíři však po roce mezi elitou sestoupili zase o soutěž níž. Extraligové play-off si Jágr nezahrál.

