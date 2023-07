Jágr, Vrána a spol. 12 Čechů, kteří se výrazně zapsali do historie Washingtonu Capitals

Dres Washingtonu Capitals v NHL dosud obléklo 24 českých hráčů. Vybrali jsme tucet z nich, kteří zanechali v klubu nejvýraznější stopu. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Michal Kempný V Chicagu se trápil, neměl takovou roli, jakou si představoval, a už pomalu začal plánovat návrat do Evropy. Pak ale přišlo „vysvobození“ v podobě výměny do Washingtonu, kde jeho kariéra nabrala v sezoně 2017/18 zcela nový rozměr. Michal Kempný si získal respekt, stal se jedním ze čtyř klíčových beků Capitals, v play-off odehrál 24 zápasů, posbíral pět kanadských bodů a podepsal se pod zisk premiérového Stanley Cupu pro Capitals. Nyní je nejproduktivnějším českým bekem v historii Washingtonu (54 bodů za 14 branek a 40 nahrávek) a zároveň má na kontě i nejvíc utkání z tuzemských zadáků, kteří prošli klubem z hlavního města. Foto: Profimedia.cz

Jakub Vrána Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu. Farmářské hvězdy. 26 českých hokejistů, kteří získali ocenění „Hráč týdne“ v soutěži AHL V 73 zápasech své kompletní premiérové základní části soutěže posbíral 27 bodů za 13 gólů a 14 asistencí. V další sezoně už se dostal na 47 bodů (24+23) v 82 zápasech a o rok později měl 52 bodů (25+27) po odehrání 69 utkání. V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. Washington opouštěl s bilancí 284 odehraných zápasů a 157 bodů jako třetí nejproduktivnější Čech v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

Martin Erat Martin Erat odstartoval zámořskou kariéru v Nashvillu. Mezi Predators vydržel necelých jedenáct sezon a v průběhu ročníku 2012/13 zamířil do Washingtonu. Jenže v hlavním městě USA se mu nevedlo tak, jak si představoval on, fanoušci i vedení klubu. V dresu Capitals odehrál během dvou sezon 66 zápasů, posbíral 27 bodů, vstřelil však jen dva góly a zamířil do Arizony. Foto: Profimedia.cz

Jan Bulis Vicemistr světa z roku 2006 Jan Bulis prošel draftem NHL v roce 1996. Tehdy ho ve druhém kole získal Washington, za který v ročníku 1997/98 odehrál 48 zápasů v NHL. U Capitals vydržel ještě necelé tři roky, v sezoně 1999/00 posbíral 31 kanadských bodů, potom zamířil do Montrealu. V dresu Capitals celkem odehrál 181 utkání a posbíral 88 bodů (26+62).

Tomáš Fleischmann Tomáš Fleischmann odstartoval kariéru v NHL ve Washingtonu. Draftoval ho sice Detroit, kopřivnický rodák však debutoval v sezoně 2005/06 v dresu Capitals. O čtyři roky později dokonce pokořil padesátibodovou hranici, v průběhu dalšího ročníku však zamířil do Colorada. Celkem odehrál za Washington 305 utkání, což ho mezi českými hráči v klubu řadí na třetí místo. Nastřádal v nich 143 bodů (63+80). Foto: Profimedia.cz

Roman Hamrlík Český hokej měl v historii draftů NHL dvě jedničky. Jednou z nich byl Roman Hamrlík, který si v závěru zámořské kariéry zahrál i za Washington. Celkem odehrál za Capitals 86 zápasů a zaznamenal 18 bodů (3+15). V průběhu sezony 2012/13 byl vytrejdován do New Yorku Rangers a tam se jeho kariéra uzavřela. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Jaromír Jágr Za Washington hrál i Jaromír Jágr. Ten ke Capitals přišel před sezonou 2001/02 z Pittsburghu a měl tým dovést na vrchol. Tato mise mu ale nevyšla, v prvním ročníku posbíral „jen“ 79 kanadských bodů, v dalším si ještě o dva body pohoršil a v průběhu toho třetího odešel do New Yorku Rangers. Ve Washingtonu si přitom vydělával 11 milionů dolarů za rok. V hlavním městě USA si zaknihoval do statistik 196 utkání a 208 bodů (85+123). Foto: Profimedia.cz

Robert Lang S Jaromírem Jágrem se ve Washingtonu sešel i Robert Lang, se kterým už dříve působil v Pittsburghu. Ani jeho mise v hlavním městě Spojených států však neměla dlouhého trvání. Za Capitals odehrál dvě sezony, v první posbíral 69 bodů, ve druhé 74 a následně odešel do Detroitu. Foto: Profimedia.cz

Michal Neuvirth Letos to bude už 14 let, co byl Michal Neuvirth draftován do NHL. Tehdy ho ve druhém kole získal Washington, v jehož brance si v sezoně 2008/09 odbyl premiéru v soutěži. U Capitals vydržel až do sezony 2013/14, nikdy si ale nezískal pevnou pozici mezi třemi tyčemi a maximálně odchytal 48 zápasů za sezonu. Celkem jich v klubu zvládl přes sto čtyřicet - 134 v základní části soutěže a devět ve vyřazovacích bojích. Foto: Profimedia.cz

Michal Pivoňka Michal Pivoňka debutoval v NHL už v sezoně 1986/87. Bylo to právě ve Washingtonu, který ho do nejslavnější hokejové ligy světa draftoval. U Capitals vydržel celou zámořskou kariéru a v klubu strávil 13 let. V základní části NHL odehrál 825 zápasů a posbíral v nich 599 bodů, dalších 95 zápasů a 55 bodů přidal v play-off.

Jaroslav Svejkovský V prvním kole draftu v roce 1996 byl vybrán jediný Čech – útočník Jaroslav Svejkovský, kterého ze sedmnácté pozice ulovil Washington. Plzeňský odchovanec odehrál za Capitals čtyři sezony, nikdy ale nenastoupil k více než 25 zápasům. Celkem jich v dresu Capitals zvládl odehrát pětaosmdesát a nasbíral v nich 32 bodů (18+14). V průběhu ročníku 1999/00 zamířil do Tampy Bay a tam se jeho kariéra v NHL uzavřela. Foto: Profimedia.cz