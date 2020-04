Jágr přijde o oporu. Toto jsou 3 extraligové kluby, do kterých by mohl odejít Denis Godla Petr Sobol Jágrovo Kladno spadlo z Tipsport extraligy a určitě přijde o několik klíčových hráčů. Jedním z nich bude i brankář Denis Godla, který by mohl zůstat mezi elitou. 1234 Čtyřiadvacetiletý Slovák Godla byl v roce 2015 vyhlášen nejlepším brankářem na mistrovství světa juniorů. Poté působil ve Finsku a uplynulou sezonu chytal za Kladno. V extralize si připsal 40 startů a svými výkony si zřejmě řekl o nové angažmá. Pádu Rytířů sice nezabránil, mezi elitou ale nejspíš zůstane. Tři kluby, do kterých by mohl odejít, najdete v následujících kapitolách. Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři ovládli základní část a brousili si zuby na titul, v příští sezoně ale budou bojovat bez jednoho ze strůjců tohoto úspěchů. Brankář Dominik Hrachovina, jenž přišel na sever Čech v rozehraném ročníku, se totiž vrací do Finska, a v Liberci tak musí hledat náhradu mezi tři tyče. Loňská sázka na Justina Peterse příliš nevyšla, osvědčil by se Denis Godla? Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia Verva Litvínov Litvínov do konce sezony bojoval o záchranu, kterou si zajistil až v posledním kole díky výhře nad Kladnem. O místo mezi třemi tyčemi Vervy se dělili David Honzík a Slovák Jaroslav Janus, už v příští sezoně ale v Litvínově může být nová jednička. Spekuluje se totiž o příchodu Slováka Godly. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Motor České Budějovice Kladno v extralize nahradily České Budějovice, které jsou údajně jedním ze zájemců o Godlovy služby. Motor však uvažuje ještě o jednom a zvučnějším jménu – na jih Čech by se mohl z Komety přestěhovat Marek Čiliak. Foto: Barbora Reichová Barbora Reichova / CNC / Profimedia 1234 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

