Jágr a spol. Toto je 5 českých hokejistů, kteří zanechali nejvýraznější stopu v Pittsburghu

Pouhé dvě sezony strávil v Pittsburghu útočník Petr Nedvěd, ale obě stály za to. Hned v té první si po příchodu z New Yorku Rangers připsal na konto v 80 zápasech 99 bodů (45+54). Tento zápis už v NHL nikdy nepřekonal, stejně jako ten z play-off, v němž v 18 utkáních nasbíral 20 bodů (10+10).

Pět sezon stačilo litvínovskému odchovanci Robertu Langovi k tomu, aby se stal třetím nejproduktivnějším Čechem v historii Pittsburghu Penguins. Do pensylvánského klubu se dostal v nejlepším hokejovém věku – v roce 1997 mu bylo 27 let a měl za sebou čtyři úspěšné sezony v Los Angeles. Až v Pittsburghu však jeho talent zazářil naplno.

2. Martin Straka (1992 – 1995, 1997 – 2004)

Počet zápasů: 560

Počet kanadských bodů: 442 (165+277)

Deset sezon strávil plzeňský odchovanec a patriot Martin Straka v dresu Pittsburghu. Klub si ho vybral v roce 1992 jako 19. hráče v celkovém pořadí draftu a ještě ve stejném roce dostal šanci zahrát si v NHL. Odehrál 42 utkání, ve kterých posbíral 16 bodů (3+13).

Už ve své druhé sezoně v NHL patřil k oporám. Naskočil do všech 84 utkání základní části a do statistik si zapsal 64 bodů za 34 branek a 30 asistencí. V následující sezoně se však stal obětí trejdu a putoval do Ottawy. V příštích dvou letech stačil ještě vystřídat New York Islanders a Floridu Panthers, aby se v roce 1997 jako dobrý holub vrátil zpátky do pensylvánského klubu za Jaromírem Jágrem.

Dres Tučňáků pak Martin Straka oblékal až do roku 2004, kdy byl vyměněn do Los Angeles. Celou tu dobu patřil k nejlepším hráčům v týmu. Ročník 2000/01 byl jeho rekordním. V 82 zápasech nasbíral 95 bodů za 27 gólů a 68 asistencí. V historické klubové tabulce produktivity mu patří 11. příčka.

Foto: Profimedia.cz