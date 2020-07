Jágr a spol. Podívejte se na pět zkušených hvězd, které míří do hokejové Chance ligy

Devětatřicetiletý útočník byl řadu let lídrem Třince, se kterým získal dva tituly. Jenže každý příběh jednou končí. Vedení Ocelářů už s Martinem Adamským přestalo počítat a zkušený útočník si musel hledat novou práci. Údajně jej lákaly extraligové Pardubice, on se ale rozhodl, že kývne na nabídku prvoligového Havířova.

V roce 2008 získal titul se Slavií, kde působil dlouhou část své úspěšné kariéry. Jaroslav Bednář, jenž okusil i NHL, byl ještě v sezoně 2017/18 kapitánem Hradce Králové, od té doby ale oblékal dres druholigového Vrchlabí, v jehož barvách v posledním ročníku posbíral 68 bodů. Je mu sice už 43 let, končit ale ještě nehodlá. Bednář se totiž připravuje zase se Slavií.

Od roku 2012 až do loňské sezony byl kapitánem Litvínova, který v sezoně 2014/15 dovedl k extraligovému titulu. V nejvyšší soutěži odehrál přes tisíc zápasů, jenže kouč Vladimír Országh, s ním už nepočítal. Čtyřicetiletý útočník ale ještě končit nehodlal, a tak podepsal roční smlouvu s Ústí nad Labem.

Jaromír Jágr (Rytíři Kladno)

Stále se spekuluje o jeho střídavých startech ve Spartě, primárně by měl ale nastupovat za své Kladno, se kterým v posledním ročníku sestoupil z extraligy. Nikdo sice zatím neví, zda Jaromír Jágr bude pokračovat v kariéře, vypadá to ale, že osmačtyřicetiletý veterán se do sportovního důchodu ještě nechystá.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia