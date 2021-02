Jackpot pro Slavii. Oscara chce Leeds, údajně za něj nabízí přes 200 milionů korun

Ze Slavie v zimě odešel Petar Musa, jenž zamířil na hostování do Unionu Berlín. Sešívaní pustili i několik hráčů na hostování, klíčové opory ale udrželi.

Nicolae Stanciu se dostal na radar Trabzonsporu, Petara Olayinku chtěl Leverkusen a Abdallaha Simu mimo jiné West Ham. Všichni v Edenu zůstali, je však otázkou, co se okolo nich bude dít v létě.

3 hvězdy Fortuna ligy, které byly spojovány s přestupem do Manchesteru City

Rušno navíc začíná být okolo Oscara Dorleyho, jehož ještě v dobách, kdy působil v Liberci, sledoval i Manchester City. Univerzál z Libérie ale nakonec zamířil do Edenu, kde podává velmi dobré výkony. Tlačí na pozici kapitána Jana Bořila, navíc může nastupovat i v záloze a nahlas si říká o další angažmá.

Podle twitterového účtu Leeds Disclosed se o Oscara aktuálně zajímá anglický Leeds. Tým z Premier League by za dvaadvacetiletého hráče mohl prý nabídnout až sedm milionů liber, což je v přepočtu více než 200 milionů korun. A to by byl pro Slavii pořádný jackpot.

Foto: Profimedia.cz