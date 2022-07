Jablonec bude zase silný. 5 (staro)nových posil, které tým ze severu mohou vrátit nahoru

Severočeši už nepůjdou do nové sezony s trenérem Petrem Radou, ale s Davidem Horejšem. A taky s několika (staro)novými tvářemi. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách.

V uplynulé sezoně oslavil titul s Plzní, ve Viktorce si od něj ale slibovali víc. Jednadvacetiletého záložníka trápila koncovka a pro tým nebyl takovým přínosem, jaký by si v klubu přáli. Pavel Šulc sice zasáhl do 27 duelů, na konto si ale připsal jediný gól a jednu nahrávku. Dříve působil v Jihlavě, Opavě a Českých Budějovicích, v dalším ročníku bude hostovat v Jablonci.

Matěj Polidar

Dvaadvacetiletý univerzál neustál velkou konkurenci ve Spartě. Matěj Polidar, jenž může hrát na ofenzivních postech i na kraji obrany, si v loňské sezoně připsal jen deset ligových startů. Na Letné by nyní více prostoru nedostal, proto odešel na hostování do Jablonce, kde by měl nastupovat pravidelně.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia