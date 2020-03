Já na bráchu, brácha na mě. Ondřej a David Kaše, a další sourozenci, kteří se potkávají na ledě v NHL

Anton, Peter a Marián Šťastní vytvořili celý útok v dnes zaniklém Quebecu Nordiques. Na přelomu tisíciletí zase vzbuzovali respekt soupeřů Pavel a Valerij Bureovi a ještě před pár lety to byla švédská dvojčata Sedinova. Českou republiku poměrně nedávno reprezentovali v NHL obránci František a Tomáš Kaberleovi nebo sourozenci Michálkovi. V současném ročníku se objevili na ledě bratři Ondřej a David Kaše. V sezoně 2019/20 brázdilo (a snad ještě také bude) kanadská a americká kluziště opět několik sourozeneckých dvojic. Pojďme si je představit v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Trevor a James van Riemsdykovi (Carolina Hurricanes, Philadelphia Flyers) Přestože je útočník Philadelphie James van Riemsdyk slavnější a podstatně lépe placený, chybí mu něco, co má jeho o dva roky mladší bratr Trevor - Stanley Cup. Obránce, který nebyl nikdy draftován, pomohl vybojovat nejcennější hokejový grál v sezoně 2014/15 Chicagu. Byť tehdy naskočil v základní části jen do osmnácti a v play-off do čtyř utkání, jeho jméno na trofeji nechybí. Nyní je už třetím rokem součástí kádru Caroliny. Kdo hraje v elitních lajnách v každém týmu v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Třicetiletý James má zase ve sbírce úspěchů kompletní sbírku medailí z mládežnických světových šampionátů. Na turnajích osmnáctek vybojoval zlato a stříbro, mezi juniory pak bral bronz. Foto: Profimedia.cz

Brandon a Chris Tanevovi (Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks) Bratři Tanevovi jsou v NHL raritou. Kromě nich totiž v prestižní zámořské soutěži není žádná sourozenecká dvojice, z níž by ani jeden člen neprošel draftem. Starší Chris dostal v roce 2010 příležitost od Vancouveru a klubu je od té doby věrný dodnes. Třicetiletý zadák dosud odehrál v NHL 514 utkání a zaznamenal 118 bodů (22+96). O dva roky mladší Brandon okusil NHL až v ročníku 2015/16, kdy mu dali příležitost ve Winnipegu. V dresu Jets působil do konce sezony 2018/19. V té současné už je hráčem Pittsburghu, kde podepsal loni v létě šestiletý kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Brady a Matthew Tkachukovi (Ottawa Senators, Calgary Flames) Bratři Brady a Matt Tkachukové jsou potomky slavného otce, který jim zřejmě předal to nejlepší ze svých hokejových genů. Keith Tkachuk sice nikdy nevyhrál Stanley Cup, ale patří mezi nejlepší Američany v dějinách NHL. V soutěži odehrál 1201 utkání a nastřílel 538 gólů. Jeho mladí synové jdou - jak se zdá - v jeho stopách. Starší Matthew je ve 22 letech oporou Calgary Flames a zároveň jedním z nejnenáviděnějších hráčů v NHL. Hraje totiž nečistě a zákeřně, přitom je to však hokejista od pánaboha, který sází branky s nesnesitelnou lehkostí a stejně tak je umí připravovat spoluhráčům. Nemilovaní, šmejdi a prevíti aneb Nejvíce nenávidění hráči z každého týmu v NHL O dva roky mladší Brady se stal v předloňském draftu úlovkem Ottawy a stejně jako jeho bratr Matt a otec Keith nemá daleko k tvrdým, někdy až podlým zákrokům. I on je však fantastickým hráčem a podle mínění expertů má před sebou velmi slibnou budoucnost. Foto: Profimedia.cz

Andrej a Jevgenij Svečnikovovi (Carolina Hurricanes, Detroit Red Wings) Andrej Svečnikov, jemuž bude zítra rovných 20 let, je ruský útočník, který už zastínil mnohé starší hráče v NHL, včetně svého bratra Jevgenije. Dvojka předloňského draftu už má na kontě 150 utkání v elitní zámořské lize, ve kterých posbíral 98 bodů. V Carolině věří, že v osobě talentovaného mladíka jim roste jedna z velkých budoucích hvězd soutěže. Teenageři, kteří už hrají v NHL. Toto je 7 hráčů do 20 let, ze kterých (vy)rostou hokejové hvězdy Také třiadvacetiletý Jevgenij našel během draftu v roce 2015 potenciálního zaměstnavatele už v prvním kole. Jako 19. hráče v celkovém pořadí si ho vybral Detroit. Do prvního mužstva se ale zatím nastálo nepropracoval a pendluje mezi NHL a nižší ligou AHL, kde hraje ve farmářském celku Grand Rapids Griffins. Foto: Profimedia.cz

Dylan a Ryan Stromeovi (Chicago Blackhawks, New York Rangers) Jako první se z bratrské dvojice Stromeů dostal do NHL starší Ryan. Pětka draftu z roku 2011 odstartovala kariéru v prestižní lize v dresu New Yorku Islanders a přes Edmonton se dostala ke konkurenčním Rangers, kde v současnosti patří mezi tahouny mužstva. V létě se z něho stane volný hráč a nebude mnoho klubů, které by ho nechtěly získat do kádru. O tři roky mladší Dylan byl v draftu roku 2015 ještě o dvě příčky výš než jeho bratr. Vybrala si ho Arizona, kde ale zřejmě nedocenili jeho potenciál a v minulém ročníku ho vytrejdovali do Chicaga. V dresu Blackhawks se z něho stal nesmírně produktivní hráč a příslib klubu do budoucnosti. Ovšem jen pokud podepíše novou smlouvu. Stejně jako Ryanovi mu stávající kontrakt totiž vyprší letos v létě a stane se volným hráčem. Foto: Profimedia.cz

Brendan a Reilly Smithovi (New York Rangers, Vegas Golden Knights) Jednatřicetiletý Brendan Smith zatím v NHL hrál ve dvou klubech. Do prestižní zámořské ligy vstoupil v sezoně 2011/12 v dresu Detroitu, který ho v roce 2007 draftoval ze 27. pozice, o pět let později se stěhoval do New Yorku Rangers, kde tvrdí muziku dodnes. Je to houževnatý hráč, který nejde pro střet a pro ránu daleko. Jeho o tři roky mladší bratr Reilly začínal v NHL ve stejné době jako Brendan. Tehdy hájil barvy Dallasu, odkud se posléze přes Boston a Floridu dostal v roce 2017 do Las Vegas, kde patří ke klíčovým pilířům týmu. Foto: Profimedia.cz

Brett a Nick Ritchie (Boston Bruins) Není obvyklé najít dva bratry v jednom klubu v NHL. Sourozenci Sedinovi, kteří spolu strávili celou kariéru ve Vancouveru, byli výjimkou. Díky trejdu Nicka Ritchieho z Anaheimu do Bostonu, který se uskutečnil před několika týdny, však nyní mohou v dresu Bruins hrát bráchové Ritchieovi. Čtyřiadvacetiletý Nick byl desítkou draftu v roce 2014 a až donedávna hájil jen barvy Ducks. O dva roky starší Brett začínal kariéru v NHL v Dallasu a v Bostonu se objevil až loni v létě. Foto: Profimedia.cz

Caleb a Seth Jonesovi (Edmonton Oilers, Columbus Blue Jackets) Obránce Seth Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let a zlatý šampion z juniorského mistrovství zatím rozdělil kariéru mezi Nashville a Columbus. Jeho o tři roky mladší bratr Caleb (také zadák) není tak známý. V draftu roku 2015 čekal na výběr až do čtvrtého kola, kdy po něm sáhl Edmonton a v barvách kanadského klubu působí dosud, byť pendluje mezi prvním týmem a farmářským celkem v Bakersfieldu. Foto: Profimedia.cz

Ondřej a David Kaše (Boston Bruins, Philadelphia Flyers) Po několika letech má také český hokej opět bratrskou dvojici v NHL. Na sourozence Kaberleovy či Michálkovy nyní navazují David a Ondřej Kaše. Palát, Kaše a spol. aneb 18 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005 Čtyřiadvacetiletý Ondřej patřil od sezony 2016/17 do kádru Anaheimu, kde se vyprofiloval v jednu z opor mužstva. Letos byl však před uzávěrkou přestupů vyměněn do Bostonu. O rok mladší David byl v roce 2015 draftován Philadelphií a teprve v současném ročníku dostal první šanci zahrát si v NHL. Dosud naskočil do šesti utkání a dal jednu branku. Foto: Profimedia.cz

P.K. a Malcolm Subbanovi (New Jersey Devils, Chicago Blackhawks) Zatímco obránce P.K. Subban, který nyní obléká dres New Jersey, patřil ještě poměrně nedávno mezi největší defenzivní esa v NHL, jeho bratr Malcolm se v prestižní zámořské lize snaží etablovat. V roce 2012 šel v draftu na řadu už v prvním kole, když po něm sáhl Boston, ale urostlý brankář si musel počkat více než dva roky na premiéru v NHL. Za Bruins během tří sezon odchytal jen dvě utkání. Nakonec se na něho usmálo štěstí v podobě nového klubu Vegas Golden Knights, který si ho vybral v létě roku 2017 z listiny nechráněných hráčů. Subban se stal brankářskou dvojkou Rytířů, ale před pár týdny byl vytrejdován do Chicaga. Do NHL byl draftován také třetí bratr Jordan, který si však v elitní lize nikdy nezahrál. Foto: Profimedia.cz

Eric, Marc, Jordan Staalovi (Minnesota Wild, New York Rangers, Carolina Hurricanes) Bratrské kvarteto původem z kanadského Thunder Bay, patří až na nejmladšího Jareda mezi ceněné hráče v rámci celé NHL. Nejstarší Eric zvedl nad hlavu Stanley Cup v roce 2006, jméno Jordana Staala je také vyryto na slavném poháru, vyhrál jej v roce 2009 s Pittsburghem. Ostřelovači. 16 aktivních hokejistů, kteří od sezony 2010/11 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Další z bratrů - Marc - byl zase aktérem finále v roce 2014, ale jeho New York Rangers tehdy padl s Los Angeles. Nejmladší Jared kdysi patřil společně s Ericem a Jordanem na soupisku Caroliny Hurricanes, ale v NHL se už určitě neobjeví, protože po sezoně 2016/17 ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Luke a Brayden Schennovi (Tampa Bay Lightning, St. Louis Blues) Kanadští rodáci ze Saskatoonu Luke a Brayden Schennovi ještě poměrně nedávno skákali společně přes mantinel s Jakubem Voráčkem ve Philadelphii Flyers. Starší obránce Luke začínal v kanadském Torontu, které ho draftovalo v roce 2008. Do Philadelphie přestoupil v roce 2012, ale v ročníku 2015/16 se s klubem rozloučil a zamířil do Los Angeles, tedy do klubu, který si jeho bratra - útočníka Braydena - vybral v roce 2009 jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu. Dnes hraje Luke v Tampě Bay, zatímco jeho bratr je jedním z ofenzivních es St. Louis Blues. Foto: Profimedia.cz

Mikael a Markus Granlundovi (Nashville Predators, Edmonton Oilers) I země tisíci jezer měla v minulosti v NHL slavné bratrské dvojice – stačí vzpomenout na jména Koivu nebo Ruutu. V současnosti hrají v nejprestižnější zámořské soutěži Mikael a Markus Granlundovi. De Boerovi, Koemanovi a 14 dalších holandských bratrů ve fotbalovém triku Mikael, oblékající dres Nashvillu, je českému fanouškovi znám především díky fintě ze semifinále mistrovství světa v roce 2011 proti Rusku, kdy zvedl puk na čepel a při vyjetí zpoza branky jej zasunul pod břevno. O rok mladší Markus má na kontě 335 utkání v NHL v dresech Calgary Flames, Vancouveru Canucks a Edmontonu Oilers. Foto: Profimedia.cz

Nick a Marcus Folignovi (Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild) Za Spojené státy naskakují na led v NHL bratři narození v Buffalu. Staršího Nicka Foligna si vybrala v prvním kole draftu 2006 Ottawa, ale většinu kariéry hraje v Columbusu, kde patří mezi nejúdernější ofenzivní zbraně týmu a nosí na dresu kapitánské céčko. Marcus byl draftován rodným Buffalem v roce 2009, kde strávil šest sezon, ale už tři roky je součástí celku Minnesota Wild. Foto: Profimedia.cz

Michael a Mark Stoneovi (Calgary Flames, Vegas Golden Knights) Obránce Michaela Stonea draftoval Phoenix už v roce 2008, ale teprve v sezoně 2012/13 se nastálo prosadil v prvním týmu. V roce 2017 se dočkal prvního trejdu v kariéře, když zamířil do Calgary, kde působí dodnes. Specialisté na buly. 11 nejlepších hráčů v historii juniorských šampionátů Marka si vybrala Ottawa o dvě léta později a dostal větší šanci v útoku Senators až v sezoně 2014/15. Rychle se zařadil mezi opory týmu a nejuznávanější hráče v lize. Loni byl vytrejdován do Las Vegas, kde následně podepsal osmiletý kontrakt, který mu zajistí až do roku 2027 průměrnou roční gáži ve výši 9,5 milionu dolarů.