Já na bráchu, brácha na mě. 26 sourozeneckých dvojic, jež se mohou v nové sezoně potkat na ledě v NHL

Tyce se v roce 2019 stal ve čtvrtém kole draftu úlovkem New Jersey, kde má do konce sezony 2023/24 platný vstupní kontrakt. Čtyřiadvacetileté křídlo dosud odehrálo v NHL během minulých tří ročníků pouze 11 utkání.

Tage byl v roce 2016 draftován v prvním kole St. Louis, ale Bluesmani dost dobře nedhadli jeho potenciál a v roce 2018 ho vyměnili do Buffala, kde rozkvetl jeho talent do hvězdných rozměrů. V minulém ročníku ohromil ziskem 94 bodů v 78 zápasech a byl nejproduktivnějším hráčem Sabres.

Bratry Thomsonovy od sebe nedělí ani dva roky, ale každý se narodil v jiné zemi. Starší Tage se narodil v americké Arizoně, mladší Tyce spatřil světlo světa v kanadské Albertě. To, že se oba prokousali až do NHL, není překvapující, protože mají v krvi hokejové geny. Jejich otec Brent, který bude od nadcházející sezony dělat asistenta kouče v Anaheimu, odehrál v elitní severoamerické lize přes 120 utkání v Los Angeles, Winnipegu a Phoenixu.

V ročníku 2019/20 hrál poprvé mezi dospělými ve farmářském celku Texas Stars v AHL a vůbec si nevedl špatně. Nováčkovskou v NHL pro něho byla sezona 2020/21, nastoupil do ní bez humbuku a jakéhokoli očekávání, a byla to náramná jízda. Odehrál 51 zápasů a posbíral 45 bodů (17+28). Byl druhým nejžhavějším kandidátem na Calder Trophy po Kirillu Kaprizovovi pro nejlepšího nováčka roku.

Obránce Darren nakoukl poprvé do NHL v sezoně 2021/22 a od té doby odehrál v dresu Lightning 21 utkání. Ve stejném ročníku debutoval v lize také Taylor. Juniorský mistr světa z roku 2018 si však od své premiéry připsal na konto v barvách Blackhawks už 152 startů a 59 bodů (31+28). V Chicagu má podepsanou smlouvu do konce sezony 2023/24.

Mladší z bratrů - čtyřiadvacetiletý Ryan - byl draftován o dva roky později ve druhém kole Edmontonem a také on je zatím hráčem klubu, který si jej vybral. Kontrakt s Oilers má podepsaný do roku 2025.

Kanadští bratři McLeodové, které od sebe dělí jen necelé dva roky, společně tři sezony řádili v juniorském týmu Mississauga Steelheads v soutěži OHL. Patřili k k hvězdám ligy a upozornili na sebe skauty z NHL. Michaela si v roce 2016 vytáhli v draftu jako dvanáctého v celkovém pořadí Ďáblové z New Jersey a v klubu působí dodnes. Je to urostlý silový centr s výbornými bruslařskými schopnostmi a šikovnýma rukama. V NHL dosud odehrál přes 240 utkání a zaznamenal 66 bodů (19+47).

O dva roky mladší Pierre-Olivier se zatím v NHL teprve rozkoukává. V roce 2017 se stal v draftu úlovkem Arizony, v elitní soutěži si ale zahrál až poté, co byl o dva roky později vyměněn do Pittsburghu. V minulé sezoně se ukázal ve výborném světle a protože mu příští rok vyprší smlouva, bude hrát o svou budoucnost.

Mathieu Joseph je nenápadný chlapík, který už se stal dvakrát vítězem Stanley Cupu a ve sbírce úspěchů má také stříbrné medaile z mistrovství světa juniorů i dospělých. Kanadský útočník byl draftován v roce 2015 Tampou Bay a s Blesky se radoval z ligového triumfu v letech 2020 a 2021. V průběhu sezony 2021/22 byl vyměněn do Ottawy, kde má smlouvu do roku 2026.

Jeho mladší bratr Lucas také prošel draftem v prvním kole - v roce 2016 si ho vybral Washington, za který dosud naskočil do tří utkání. Více šancí by mohl dostat v nadcházejícím ročníku.

Johansen se stal čtverkou draftu v roce 2010, kdy po něm sáhl Columbus. V dresu Blue Jackets si vysloužil respekt, když v sezoně 2013/14 zaznamenal 63 bodů a nastřílel 33 branek. V ročníku 2015/16 byl vyměněn do Nashvillu, kde v roce 2017 podepsal lukrativní osmiletý kontrakt. Smlouva mu vyprší v roce 2025, do té doby má zajištěný průměrný roční plat ve výši osmi milionů dolarů. Nyní je už ale pobírá coby hráč Colorada, kam byl v létě vyměněn.

Světlé zítřky v NHL by mohl zažít také jeho mladší bratr Colton. I jeho si vybralo v draftu Chicago - před dvěma lety šel na řadu ve druhém kole. Na premiéru v elitní zámořské lize zatím stále čeká, ale je pravděpodobné, že by se jí v nadcházející sezoně mohl dočkat.

Nejvýše postaveným Kanaďanem v draftu NHL v roce 2019 byl útočník Kirby Dach, kterého si jako třetího v celkovém pořadí vybralo Chicago. Blackhawks mu okamžitě dali šanci v elitní lize a on v základní části odehrál 64 střetnutí, v nichž posbíral 23 bodů (8+15). Před minulým ročníkem se přesunul do Montrealu, kde si vytvořil nové kariérní maximum (38 bodů v 58 zápasech), a to navzdory tomu, že část sezony promarodil.

Jeho o tři roky starší bratr Morgan si v draftu v roce 2017 musel počkat na zaznění svého jména až do šestého kola, v němž se stal kořistí New Yorku Rangers. Tam také odstartoval kariéru v NHL, ale v sezoně 2021/22 byl vytrejdován do Winnipegu, kde si získal pevnou pozici v sestavě.

Talentovaný obránce hrál v minulých sezonách v juniorské lize NCAA a v ročníku 2019/20 se poprvé objevil mezi dospělými ve farmářském celku Reign v Ontariu a kvalitními výkony si vysloužil pozvánku do NHL. V prestižní zámořské lize má nyní skoro dvě stovky utkání a v klubu s ním do budoucna počítají, protože má podepsanou smlouvu až do roku 2031.

Mikey Anderson je stříbrným a bronzovým medailistou z mistrovství světa juniorů (přičemž jednou vedl tým jako kapitán) a jedním z amerických hokejových talentů posledních let. Bylo by chybou nechat se splést tím, že v roce 2017 šel v draftu NHL na řadu až jako 103. hráč v celkovém pořadí.

Starší - pětadvacetiletý Riley, kterého draftovala v roce 2016 ve čtvrtém kole Florida - už má na kontě přes 150 startů v dresu Chicaga, Vancouveru a Buffala. O pět let mladší Chase prošel draftem teprve předloni, ale na řadu šel už v prvním kole, když po něm sáhli Ďáblové z New Jersey. Zatím působí v juniorské lize OHL, ale není vyloučeno, že se ještě v tomto ročníku dočká premiéry v NHL.

Rodácí z Minnesoty - Charlie a Ryan Lindgrenovi - se dostali do NHL dost rozdílnými cestami. Devětadvacetiletý brankář Charlie nebyl nikdy draftován a do elitní ligy si ho vytáhl v roce 2016 Montreal, kde pak působil až do konce sezony 2019/20 a odchytal 24 zápasů. Následně podepsal kontrakt v St. Louis a od minulého ročníku chytá ve Washingtonu.

V NHL se však ve skvělém světle prezentuje i jejich starší bratr - obránce Quinn. Byl draftován jako sedmý v celkovém pořadí v roce 2018 Vancouverem a čtytři roky je už plnoprávným členem týmu. Na kluzištích v NHL nebruslí moc lepších a talentovanějších beků, než je on. Je to elitní zadák, který se od ostatních odlišuje nesmírnou kreativitou a citem pro hru. Díky skvělým bruslařským schopnostem a rychlému rozhodování je téměř vždycky o krok před soupeřem.

Jack Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle chlapík má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Jednička draftu z roku 2019 je ve 22 letech jednou z největších osobností NHL. V New Jersey však má i bratra Luka. Ten se stal čtvrtou volnou Devils v roce 2021 a oba už se potkali na ledě v jednom dresu. Od nadcházející sezony bude jistě dostávat o hodně víc šancí.

Jeho syn Nolan se stal v draftu před čtyřmi lety kořistí Tampy Bay. Stejný tým draftoval v roce 2017 jeho bratra Cala. Oba se nyní sešli v New Jersey, kde mají podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku. Novou sezonu ale začnou ve farmářském celku a o místo v dresu Devils se budou muset poprat v soutěži AHL.

Čtyřiadvacetiletý Cale odehrál v NHL dosud tři sezony - v ročníku 2019/20 působil v Montrealu, odkud si ho z nechráněných hráčů Krakeni v roce 2021 vybrali v rozšiřovacím draftu. V klubu ze západního pobřeží USA má podepsanou smlouvu do roku 2025, ale v jeho dresu dosud odehrál pouze 21 utkání. Jeho bratr Haydn je o dva roky starší a v NHL už odehrál přes dvě stovky zápasů. Začínal v Carolině, odkud byl vytrejdován do Anaheimu a v rozšiřovacím draftu se stal kořistí Seattlu. Barvy Krakenů však hájil jen rok a nyní je hráčem Tampy Bay.

Jesper a Adam Boqvistovi (Boston Bruins, Columbus Blue Jackets)

Mezi prvními ve druhém kole draftu v roce 2017 šel na řadu Jesper Boqvist. Momentálně čtyřiadvacetiletý švédský útočník je stříbrným medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 i do 20 let. Boqvist je rychlým bruslařem, který to umí s pukem, je kreativní a hlavně – dříme v něm obrovský hokejový potenciál, který však v zámoří dosud nedokázal prodat. Od aktuální sezony se o to bude snažit v dresu Bostonu, kam zamířil po čtyřech letech v New Jersey.

Jeho mladší bratr Adam si získal pozornost skautů z NHL na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2018, kde s reprezentací Tre Kronor vyválčil bronzové medaile a stal se nejlépe střílejícím, nejproduktivnějším a zároveň nejlepším obráncem na turnaji. Skauti o něm mluví jako o dynamickém, ofenzivně laděném zadákovi, který má hbité a šikovné ruce, výborně bruslí, je předvídavý a zdobí ho hokejová intuice, díky níž dokáže ve správný okamžik podpořit ofenzívu týmu. Umí se rychle rozhodovat, takže jeho doménou je hra ve středním pásmu, kde okamžitě využívá chyb soupeřů nebo poslat na milimetr přesný pas rozjetému spoluhráči. Nyní ho čeká třetí sezona v Columbusu, kde má podepsaný kontrakt do roku 2025.

