Já na bráchu, brácha na mě. 22 sourozeneckých dvojic, které se mohou v aktuální sezoně potkat na ledě v NHL

Anton, Peter a Marián Šťastní vytvořili celý útok v dnes zaniklém Quebecu Nordiques. Na přelomu tisíciletí zase vzbuzovali respekt soupeřů Pavel a Valerij Bureovi a ještě před pár lety to byla švédská dvojčata Sedinova. Českou republiku poměrně nedávno reprezentovali v NHL obránci František a Tomáš Kaberleovi nebo sourozenci Michálkovi. Na krátký čas se objevili na ledě i bratři Ondřej a David Kaše. V sezoně 2021/22 brázdí kanadská a americká kluziště více než dvě desítky sourozeneckých dvojic. Pojďme si je představit v následujících kapitolách.

Riley a Chase Stillmanovi (Chicago Blackhawks, New Jersey Devils) Jeden se narodil v Calgary, druhý v St. Louis, tedy v destinacích, kde právě jejich otec - Cory Stillman - právě působil. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který odehrál v NHL přes tisíc utkání a posbíral přes sedm set bodů, přivedl na svět zdatné následovníky hokejového řemesla. Starší - třiadvacetiletý Riley, kterého draftovala v roce 2016 ve čtvrtém kole Florida - už má na kontě přes šedesát startů v dresu Chicaga. Mladší Chase prošel draftem teprve letos, ale na řadu šel už v prvním kole, když po něm sáhli Ďáblové z New Jersey. Zatím působí v juniorské lize OHL, ale není vyloučeno, že se ještě v tomto ročníku dočká premiéry v NHL. Foto: Profimedia.cz

Buddy a Eric Robinsonovi (Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets) Sourozenci Robinsonovi rozhodně nepatří mezi nejznámější bratrská dua v NHL. V souhrnu odehráli Buddy s Ericem něco málo přes sto padesát utkání, přičemž podstatně víc jich má na kontě mladší Eric, jemuž coby nedraftovanému hráči nabídl v roce 2018 smlouvu Columbus, kde působí dodnes. Mohli jsme ho vidět i na letošním mistrovství světa, kde v dresu Spojených států zaznamenal tři asistence a pomohl týmu k bronzovým medailím. Staší Buddy také neprošel draftem a poprvé se objevil v NHL v sezoně 2015/16 v dresu Ottawy. V minulých dvou ročnících byl hráčem Calgary a před tím aktuálním podepsal roční kontrakt v Anaheimu. Dosud ale na povolání do prvního celku čeká ve farmářském klubu San Diego Gulls. Foto: Profimedia.cz

William a Alexander Nylanderovi (Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks) Čtyřiadvacetiletý centr William Nylander je nadprůměrně šikovným a chytrým hráčem, který by dokázal vymíchat soupeře s pukem na holi i v telefonní budce. Kromě toho je fantastickým a agilním bruslařem, a je neuvěřitelně rychlý. Kombinace těchto vlastností z něho udělala v draftu v roce 2014 hodně žádané zboží. Jako osmého hráče v celkovém pořadí ho získalo Toronto. Podle mínění odborníků je syn dvojnásobného mistra světa a hvězdy NHL Michaela Nylandera jedním z největších hokejových talentů své generace. Jeho o dva roky mladší bratr Alexander byl také draftován jako osmý v celkovém pořadí. V roce 2016 po něm sáhlo Buffalo. O tři roky později byl vytrejdován do Chicaga, kde má podepsanou smlouvu do konce aktuálního ročníku. V něm však zatím působí pouze ve farmářském celku v AHL a na pozvánku do NHL stále čeká. Foto: Profimedia.cz

Charlie a Ryan Lindgrenovi (St. Louis Blues, New York Rangers) Rodácí z Minnesoty - Charlie a Ryan Lindgrenovi - se dostali do NHL dost rozdílnými cestami. Sedmadvacetiletý brankář Charlie nebyl nikdy draftován a do elitní ligy si ho vytáhl v roce 2016 Montreal, kde pak působil až do konce sezony 2019/20 a odchytal 24 zápasů. Letos v létě podepsal ročník kontrakt v St. Louis, ale zatím působí jen ve farmářském celku ve Springfieldu a na povolávací rozkaz do NHL čeká. Třiadvacetiletý Ryan hraje na postu obránce a v draftu roku 2016 si ho vybrali newyorští Rangers ve druhém kole. V klubu působí dodnes a na kontě má už přes 130 odehraných utkání v NHL. Smlouvu s Jezdci má podepsanou do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Quinn a Jack Hughesovi (Vancouver Canucks, New Jersey Devils) Jack Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle chlapík má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Kdo ví, co by se muselo stát, aby z tohoto borce nebyla brzy superhvězda NHL. O dva roky starší bratr - obránce Quinn - byl draftován jako sedmý v celkovém pořadí v roce 2018 Vancouverem a tři roky je už plnoprávným členem týmu. Na kluzištích v NHL nebruslí moc lepších a talentovanějších beků, než je on. Je to elitní zadák, který se od ostatních odlišuje nesmírnou kreativitou a citem pro hru. Díky skvělým bruslařským schopnostem a rychlému rozhodování je téměř vždycky o krok před soupeřem. Umí to s pukem, ale tvrdě pracuje, i když jej zrovna nemá na hokejce. Dokáže účinně nabourávat hru protivníka. Díky vynikajícímu hokejovému myšlení předvídá, kam se bude hra ubírat a často potrestá i sebemenší chybu. Jeho přihrávky „mají oči“ a jsou smrtelně přesné. Foto: Profimedia.cz

Cal a Nolan Footeovi (New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning) Útočník Nolan Foote nosí slavné hokejové příjmení. Jeho otec Adam je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu s Coloradem, držitelem olympijského zlata a šampionem ze Světového poháru. Tvrdý zadák, který v NHL odehrál během 19 sezon 1154 zápasů, nyní může s potěšením hledět na svého potomka. Jeho syn Nolan se stal v draftu před dvěma lety kořistí Tampy Bay. Stejný tým draftoval v roce 2017 jeho bratra Cala. Nolan byl před uzávěrkou přestupů v roce 2020 vyměněn spolu s první volbou volbou draftu do New Jersey Devils, kvůli čemuž přišel o prsten pro vítěze Stanley Cupu, který jeho sourozenec obdržel. Foto: Profimedia.cz

Cale a Haydn Fleuryovi (Seattle Kraken) Nový klub v NHL - Seattle Kraken - zaměstnává bratrskou dvojici Fleuryových. Třiadvacetiletý Cale odehrál v NHL dosud jen jednu sezonu - v ročníku 2019/20 působil v Montrealu, odkud si ho z nechráněných hráčů Krakeni letos v létě vybrali v rozšiřovacím draftu. V klubu ze západního pobřeží USA podepsal roční smlouvu, ale dosud hraje pouze ve farmářském celku v AHL, takže se na ledě v soutěžním utkání nepotkal s bratrem Haydnem. Ten je o dva roky starší a v NHL už odehrál skoro dvě stovky zápasů. Začínal v Carolině, odkud byl v minulém ročníku vytrejdován do Anaheimu a v rozšířovacím draftu se stal kořistí Seattlu. Foto: Profimedia.cz

Jesper a Adam Boqvistovi (New Jersey Devils, Columbus Blue Jackets) Mezi prvními ve druhém kole draftu v roce 2017 šel na řadu Jesper Boqvist. Momentálně dvaadvacetiletý švédský útočník je stříbrným medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 i do 20 let. Boqvist je rychlým bruslařem, který to umí s pukem, je kreativní a hlavně – dříme v něm obrovský hokejový potenciál, který však v zámoří dosud nedokázal prodat. Jeho o dva roky mladší bratr Adam si získal pozornost skautů z NHL na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2018, kde s reprezentací Tre Kronor vyválčil bronzové medaile a stal se nejlépe střílejícím, nejproduktivnějším a zároveň nejlepším obráncem na turnaji. Skauti o něm mluví jako o dynamickém, ofenzivně laděném zadákovi, který má hbité a šikovné ruce, výborně bruslí, je předvídavý a zdobí ho hokejová intuice, díky níž dokáže ve správný okamžik podpořit ofenzívu týmu. Umí se rychle rozhodovat, takže jeho doménou je hra ve středním pásmu, kde okamžitě využívá chyb soupeřů nebo poslat na milimetr přesný pas rozjetému spoluhráči. Foto: Profimedia.cz

Trevor a James van Riemsdykovi (Washington Capitals, Philadelphia Flyers) Přestože je útočník Philadelphie James van Riemsdyk slavnější a podstatně lépe placený, chybí mu něco, co má jeho o dva roky mladší bratr Trevor - Stanley Cup. Obránce, který nebyl nikdy draftován, pomohl vybojovat nejcennější hokejový grál v sezoně 2014/15 Chicagu. Byť tehdy naskočil v základní části jen do osmnácti a v play-off do čtyř utkání, jeho jméno na trofeji nechybí. Nyní je už druhým rokem součástí kádru Washingtonu. Kdo hraje v elitních lajnách v každém týmu v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Dvaatřicetiletý James má zase ve sbírce úspěchů kompletní sbírku medailí z mládežnických světových šampionátů. Na turnajích osmnáctek vybojoval zlato a stříbro, mezi juniory pak bral bronz. Foto: Profimedia.cz

Brandon a Chris Tanevovi (Seattle Kraken, Calgary Flames) Ani jeden z bratrů Tanevových neprošel draftem. Starší Chris dostal v roce 2010 příležitost od Vancouveru a klubu byl od té doby věrný až do roku 2020. Nyní je už druhým rokem v Calgary. Jednatřicetiletý zadák dosud odehrál v NHL 587 utkání a zaznamenal 135 bodů (25+110). O dva roky mladší Brandon okusil NHL až v ročníku 2015/16, kdy mu dali příležitost ve Winnipegu. V dresu Jets působil do konce sezony 2018/19. Pak byl dva roky hráčem Pittsburghu, odkud ho v rozšiřovacím draftu získal letos nový klub v NHL - Seattle Kraken. Foto: Profimedia.cz

Brady a Matthew Tkachukovi (Ottawa Senators, Calgary Flames) Bratři Brady a Matt Tkachukové jsou potomky slavného otce, který jim zřejmě předal to nejlepší ze svých hokejových genů. Keith Tkachuk sice nikdy nevyhrál Stanley Cup, ale patří mezi nejlepší Američany v dějinách NHL. V soutěži odehrál 1201 utkání a nastřílel 538 gólů. Jeho mladí synové jdou - jak se zdá - v jeho stopách. Starší Matthew je ve 23 letech oporou Calgary Flames a zároveň jedním z nejnenáviděnějších hráčů v NHL. Hraje totiž nečistě a zákeřně, přitom je to však hokejista od pánaboha, který sází branky s nesnesitelnou lehkostí a stejně tak je umí připravovat spoluhráčům. Nemilovaní, šmejdi a prevíti aneb Nejvíce nenávidění hráči z každého týmu v NHL O necelé dva roky mladší Brady se stal v draftu roku 2018 úlovkem Ottawy a stejně jako jeho bratr Matt a otec Keith nemá daleko k tvrdým, někdy až podlým zákrokům. I on je však fantastickým hráčem a podle mínění expertů má před sebou velmi slibnou budoucnost. Už nyní nosí na dresu kapitánské céčko. Foto: Profimedia.cz

Andrej a Jevgenij Svečnikovovi (Carolina Hurricanes, Winnipeg Jets) Andrej Svečnikov je ruský útočník, který už nyní - v jednadvaceti letech - zastínil mnohé starší hráče v NHL, včetně svého bratra Jevgenije. Dvojka draftu z roku 2018 už má na kontě 220 utkání v elitní zámořské lize, ve kterých posbíral 158 bodů. V Carolině věří, že v osobě talentovaného mladíka jim roste jedna z velkých budoucích hvězd soutěže. Teenageři, kteří už hrají v NHL. Toto je 7 hráčů do 20 let, ze kterých (vy)rostou hokejové hvězdy Také pětadvacetiletý Jevgenij našel během draftu v roce 2015 potenciálního zaměstnavatele už v prvním kole. Jako 19. hráče v celkovém pořadí si ho vybral Detroit. Do prvního mužstva se ale nikdy nastálo nepropracoval a pendloval mezi NHL a nižší ligou AHL, kde hrál ve farmářském celku Grand Rapids Griffins. Letos v říjnu se na rok upsal Winnipegu, kde dostává podstatně víc příležitostí. Foto: Profimedia.cz

Dylan a Ryan Stromeovi (Chicago Blackhawks, New York Rangers) Jako první se z bratrské dvojice Stromeů dostal do NHL starší Ryan. Pětka draftu z roku 2011 odstartovala kariéru v prestižní lize v dresu New Yorku Islanders a přes Edmonton se dostala ke konkurenčním Rangers, kde v současnosti patří mezi tahouny mužstva. V létě se z něho stane volný hráč a nebude mnoho klubů, které by ho nechtěly získat do kádru. O tři roky mladší Dylan byl v draftu roku 2015 ještě o dvě příčky výš než jeho bratr. Vybrala si ho Arizona, kde ale zřejmě nedocenili jeho potenciál a v ročníku 2018/19 ho vytrejdovali do Chicaga. V dresu Blackhawks se mu nesmírně povedly první dvě sezony, pak už šla ale jeho výkonnost dolů. Foto: Profimedia.cz

Brendan a Reilly Smithovi (Carolina Hurricanes, Vegas Golden Knights) Dvaatřicetiletý Brendan Smith zatím v NHL hrál ve třech klubech. Do prestižní zámořské ligy vstoupil v sezoně 2011/12 v dresu Detroitu, který ho v roce 2007 draftoval ze 27. pozice, o pět let později se stěhoval do New Yorku Rangers, kde tvrdil muziku do konce minulého ročníku. Nyní tak činí v dresu Caroliny. Je to houževnatý hráč, který nejde pro střet a pro ránu daleko. Jeho o tři roky mladší bratr Reilly začínal v NHL ve stejné době jako Brendan. Tehdy hájil barvy Dallasu, odkud se posléze přes Boston a Floridu dostal v roce 2017 do Las Vegas, kde patří ke klíčovým pilířům týmu. Foto: Profimedia.cz

Brett a Nick Ritchieovi (Calgary Flames, Toronto Maple Leafs) Není obvyklé najít dva bratry v jednom klubu v NHL. Sourozenci Sedinovi, kteří spolu strávili celou kariéru ve Vancouveru, byli výjimkou. Díky trejdu Nicka Ritchieho z Anaheimu do Bostonu, který se uskutečnil loni na jaře, se však mohli alespoň na čas v dresu Bruins potkat bráchové Ritchieovi. Oba už jsou ale z Bostonu pryč. Pětadvacetiletý Nick byl desítkou draftu v roce 2014 a nyní je hráčem Toronta. O dva roky starší Brett začínal kariéru v NHL v Dallasu, v Bostonu se objevil v létě roku 2020, ale od minulého ročníku působí v Calgary. Foto: Profimedia.cz

Caleb a Seth Jonesovi (Chicago Blackhawks) Obránce Seth Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let a zlatý šampion z juniorského mistrovství zatím rozdělil kariéru mezi Nashville, Columbus a od aktuální sezony Chicago. Jeho o tři roky mladší bratr Caleb (také zadák) není tak známý. V draftu roku 2015 čekal na výběr až do čtvrtého kola, kdy po něm sáhl Edmonton a v barvách kanadského klubu působil do konce minulého ročníku. Od toho aktuálního je se svým sourozencem v Chicagu. Foto: Profimedia.cz

P.K. a Malcolm Subbanovi (New Jersey Devils, Chicago Blackhawks) Zatímco obránce P.K. Subban, který nyní obléká dres New Jersey, patřil ještě poměrně nedávno mezi největší defenzivní esa v NHL, jeho bratr Malcolm se v prestižní zámořské lize snaží etablovat. V roce 2012 šel v draftu na řadu už v prvním kole, když po něm sáhl Boston, ale urostlý brankář si musel počkat více než dva roky na premiéru v NHL. Za Bruins během tří sezon odchytal jen dvě utkání. Nakonec se na něho usmálo štěstí v podobě nového klubu Vegas Golden Knights, který si ho vybral v létě roku 2017 z listiny nechráněných hráčů. Subban se stal brankářskou dvojkou Rytířů, ale v roce 2020 byl vytrejdován do Chicaga, kde toho moc neodchytal a momentálně bojuje o šanci ve farmářském celku. Do NHL byl draftován také třetí bratr Jordan, který si však v elitní lize nikdy nezahrál. Foto: Profimedia.cz

Marc a Jordan Staalovi (Detroit Red Wings, Carolina Hurricanes) Ještě v minulé sezoně působili v NHL tři bratři Staalovi. Nejstarší Eric zvedl nad hlavu Stanley Cup v roce 2006 a momentálně je bez smlouvy, takže to vypadá na konec kariéry. Jméno Jordana Staala je také vyryto na slavném poháru, vyhrál jej v roce 2009 s Pittsburghem. Ostřelovači. 17 aktivních hokejistů, kteří od sezony 2010/11 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Další z bratrů - Marc - byl zase aktérem finále v roce 2014, ale jeho New York Rangers tehdy padl s Los Angeles. Nyní je hráčem Detroitu. Nejmladší Jared kdysi patřil společně s Ericem a Jordanem na soupisku Caroliny Hurricanes, ale v NHL se už určitě neobjeví, protože po sezoně 2016/17 ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Luke a Brayden Schennovi (Vancouver Canucks, St. Louis Blues) Kanadští rodáci ze Saskatoonu Luke a Brayden Schennovi ještě poměrně nedávno skákali společně přes mantinel s Jakubem Voráčkem ve Philadelphii Flyers. Starší obránce Luke začínal v kanadském Torontu, které ho draftovalo v roce 2008. Do Philadelphie přestoupil v roce 2012, ale v ročníku 2015/16 se s klubem rozloučil a zamířil do Los Angeles, tedy do klubu, který si jeho bratra - útočníka Braydena - vybral v roce 2009 jako pátého hráče v celkovém pořadí draftu. Dnes hraje Luke ve Vancouveru, kam odešel po dvou triumfech ve Stanley Cupu s Tampou Bay, zatímco jeho bratr je jedním z ofenzivních es St. Louis Blues a nejcennější pohár už vyhrál také. Foto: Profimedia.cz

Nick a Marcus Folignovi (Boston Bruins, Minnesota Wild) Za Spojené státy naskakují na led v NHL bratři narození v Buffalu. Staršího Nicka Foligna si vybrala v prvním kole draftu 2006 Ottawa, ale většinu kariéry odehrál v Columbusu, kde patřil mezi nejúdernější ofenzivní zbraně týmu a nosil na dresu kapitánské céčko. Současnou sezonu začal v dresu Bostonu. Marcus byl draftován rodným Buffalem v roce 2009, kde strávil šest sezon, ale už pět roků je součástí celku Minnesota Wild. Foto: Profimedia.cz

Michael a Mark Stoneovi (Calgary Flames, Vegas Golden Knights) Obránce Michaela Stonea draftoval Phoenix už v roce 2008, ale teprve v sezoně 2012/13 se nastálo prosadil v prvním týmu. V roce 2017 se dočkal prvního trejdu v kariéře, když zamířil do Calgary, kde působí dodnes. Specialisté na buly. 13 nejlepších hráčů v historii juniorských šampionátů Marka si vybrala Ottawa o dvě léta později a dostal větší šanci v útoku Senators až v sezoně 2014/15. Rychle se zařadil mezi opory týmu a nejuznávanější hráče v lize. V roce 2019 byl vytrejdován do Las Vegas, kde následně podepsal osmiletý kontrakt, který mu zajistí až do roku 2027 průměrnou roční gáži ve výši 9,5 milionu dolarů.