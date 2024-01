„Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League

Kdysi dávno to bývalo jednoduché. Začali jste kopat jako malý kluk v jednom klubu a tam jste čutali až do doby, než jste přestali stačit mladším, rychlejším a lepším. Pak jste to buď zabalili, nebo jste šli „dohrát“ do nižší soutěže. Dnes už je všechno jinak. Fotbalistu, který stráví v jednom klubu celou kariéru, abyste hledali málem s lupou.



Asi každý malý fotbalista má v dětství sen, že bude hrát za svůj oblíbený klub. A klidně v něm stráví celou kariéru. Jenže člověk míní a život mění, a tohle přání se splní jen několika vyvoleným. S rostoucí globalizací světa je takových hráčů v nejvyšších soutěžích stále méně. Ale pořád se ještě dají najít. V souvislosti s věrností jednomu klubu v anglické Premier League se téměř každému asi vybaví spojení Ryan Giggs – Manchester United. Velšská legenda už sice ukončila bohatou kariéru, ale v jejích stopách jdou další věrňáci, kteří se stali (nebo stávají) ikonami svých klubů. V následujících kapitolách najdete nejloajálnější fotbalisty ze všech oddílů, které v současnosti působí v nejvyšší anglické soutěži.

20. Reece James (Anglie) – Chelsea Čas v klubu: 4 roky, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 24 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 106

Moc talentovanějších pravých beků, kteří mohou alternovat i na pozici pravého defenzivního záložníka, na světě nenajdete. Čtyřiadvacetiletý Angličan Reece James je odchovancem akademie Chelsea a na Stamford Bridge už kroutí pátou sezonu. Ty předchozí se mu povedly. Podílel se během nich na jízdě Blues v Lize mistrů, třikrát pomohl k zisku FA Cupu a vybojoval si místo v reprezentaci. V té současné se ale veze s krizí mužstva a od poloviny prosince je navíc na marodce. 20 mladých fotbalistů, jimž experti v roce 2015 věštili zářivou budoucnost. U většiny se těžce sekli Je to silný a dynamický fotbalista s perfektní přihrávkou, slušný driblér, který umí podržet balon a zklidnit hru či založit rychlý útok. V každém okamžiku utkání je stoprocentně soustředěný. Pro Chelsea by mohl být v příštích letech klíčovým hráčem. Jeho aktuálně deklarovaná tržní cena, která je na hodnotě 50 milionů eur. Smlouvu v klubu má podepsanou do roku 2028.

19. Max Kilman (Anglie) – Wolverhampton Wanderers Čas v klubu: 5 let, 5 měsíců, 10 dnů

Věk: 26 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 109

Stoper Max Kilman se narodil ukrajinským rodičům v Londýně. Za anglickou ani ukrajinskou fotbalovou reprezentaci si dosud nezahrál, ale v letech 2015 až 2018 byl členem anglického národního furalového týmu. Do Wolverhamptonu se dostal v roce 2018 z provinčního klubu Maidenhead United, který působil regionální soutěži. V novém působišti si postupně vybojoval místo v základní jedenáctce mužstva a nyní má v dresu Vlků na kontě už přes stovu ligových utkání a dvě vstřelené branky. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 35 milionů eur. Wanderes s ním mají uzavřenou smlouvu do roku 2028.

18. John McGinn (Skotsko) – Aston Villa Čas v klubu: 5 let, 5 měsíců, 11 dnů

Věk: 29 let

Post: záložník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 155

Devětadvacetiletý záložník John McGinn je hráčem, jehož cena se už tři roky pohybuje kolem hranice 30 milionů eur. Pro Aston Villu, kam přestoupil před šesti lety (navzdory velkému zájmu Celtiku Glasgow) z Hilbernianu, je naprosto klíčovým hráčem. V době přestupu hrála Aston Villa „jen" ve druhé nejvyšší soutěži, ale i díky skvělým výkonům McGinna se v roce 2019 kvalifikovala do Premier League, kde figuruje dodnes. Tvrdí, houževnatí a hodně drazí. 5 skotských fotbalistů s nejvyšší tržní cenou podle portálu TransferMarkt McGinn je univerzál, který může hrát na postu středního i defenzivního záložníka, ale když na to přijde, zvládne i roli ofenzivního středopolaře nebo útočníka. Je to skvělý driblér, vždy dokonale koncentrovaný, rád rozdává dlouhé přihrávky a často si vykoleduje faul protihráče. Podle portálu TransferMarkt činí jeho tržní cena 30 milionů eur.

17. Rico Henry (Anglie) – Brentford Čas v klubu: 7 let, 4 měsíce, 19 dnů

Věk: 26 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 76

Rodák z Birmninghamu Rico Henry začínal fotbalovou kariéru v třetiligovém Walsallu, odkud se v srpnu roku 2016 přesunul do současného působiště v Brentfordu. Tehdy to byl druholigový klub, jemuž Henry solidními výkony pomohl v roce 2021 mezi elitu, mezi kterou se drží dodnes. FOTO: Fotbal a cigarety. Že to nejde k sobě? Tak se dobře dívejte! V minulých dvou ročnících byl aktuálně šestadvacetiletý borec pevnou součástí mužstva, v tom současném si už ale nezahraje. V polovině září utrpěl vážné zranění kolena a na hřiště by se mohl dostat až v příští sezoně. Měl by v ní ale nadále oblékat současný dres, protože v Brentfordu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Otázkou je, zda bude klub nadále v Premier League, protože momentálně je těsně nad sestupovou hranicí.

16. Jóhann Berg Gudmundsson (Island) – Burnley Čas v klubu: 7 let, 6 měsíců

Věk: 33 let

Post: útočník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 150

Když bylo Islanďanovi Jóhannovi Gudmundssonovi 16 let, zajímala se o něj Chelsea, on však z rodného ostrova na britské ostrovy nevyrazil, ale v roce 2009 se přemístil do nizozemské Eredivisie, kde pak odehrál čtyři sezony v dresu Alkmaaru. A protože si vedl nadmíru dobře, získal opět pozornost anglických skautů. V roce 2014 přestoupil jako volný hráč do Charltonu a následně odehrál dva ročníky ve druhé nejvyšší soutěži, pak se stěhoval za necelé tři miliony liber do Burnley, kde pobývá dosud. Smlouva v předposledním celku tabulky mu skončí na konci sezony.

15. Mohamed Elneny (Egypt) – Arsenal Čas v klubu: 8 let, 5 dnů

Věk: 31 let

Post: záložník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 89

Egyptský fotbal nezastupuje v anglické Premier League pouze Mohamed Salah z Liverpoolu. Ještě déle je na ostrovech jeho jmenovec Elneny. Aktuálně jednatřicetiletý středopolař přestoupil do Arsenalu před osmi lety ze švýcarské Basileje. Nikdy se tak docela nestal pilířem týmu, ale spolehlivými výkony si několikrát vysloužil prodloužení kontraktu. Minulý rok skoro celý promarodil s vážným zraněním kolena, nyní už je ale opět v pořádku a byl nominován do egyptského národního týmu pro Africký pohár národů. Současná smlouva na Emirates Stadium mu vyprší po aktuální sezoně.

14. Kevin de Bruyne (Belgie) – Manchester City Čas v klubu: 8 let, 4 měsíce, 20 dnů

Věk: 32 let

Post: záložník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 241

Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Dvaatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. Borci, kterým to „fotbalově" myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. V minulém ročníku byl s 16 asistencemi (opět) suverénně nejlepším nahrávačem v lize. V aktuální sezoně však byl dlouho s vážným zraněním na marodce.

11. – 13. Joe Worrall (Anglie) – Nottingham Forest Čas v klubu: 8 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 27 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 37

Anglický stoper Joe Worrall se narodil v Nottinghamu a klubu z rodného města je věrný po celou dosavadní kariéru. Sedm sezon kopal v dresu Forestu druhou nejvyšší soutěž, až v roce 2022 pomohl mužstvu mezi elitu. V minulém ročníku pravidelně nastupoval většinou v základní sestavě týmu, v tom současném odehrál jen sedm ligových utkání, v nichž viděl jednu červenou kartu. V klubu má smlouvu do konce ročníku 2025/26 a podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální tržní hodnota 12 milionů eur.

11. – 13. Tom Cairney (Skotsko) – Fulham Čas v klubu: 8 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 32 let

Post: záložník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 93

Cesta záložníka Toma Cairneyho v Premier League začala v dresu Hullu. Fotbalista, který se narodil v Anglii, ale dvakrát reprezentoval Skotsko, se v roce 2014 přesunul do Fulhamu, jemuž je věrný dosud. V londýnském klubu zažil lepší i horší časy – těch lepších však bylo víc. Dvakrát sice elitní ostrovní soutěž s Fulhamem opustil, třikrát do ní ale dokázal postoupit. Naposled se tak stalo v roce 2022. Cairney kroutí v klubu už devátou sezonu a minimálně jednu další vy ještě mohl přidat, jelikož stávající smlouva mu skončí v roce 2025.

11. – 13. Joe Gomez (Anglie) – Liverpool Čas v klubu: 8 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 26 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 125

Poprvé dal o sobě Joe Gomez vědět na mistrovství Evropy hráčů do 17 let v roce 2014, kde pomohl anglické reprezentaci k titulu šampionů. To byl ještě hráčem Charltonu Athletic. V létě roku 2015 však talentovaného obránce odloudil za tři a půl milionu liber z mateřského klubu Liverpool. FOTO: Nahoře bez. Podívejte se na vypracované postavy profesionálních fotbalistů Nadaný zadák dostal rychle šanci v základní sestavě prvního týmu. Už v sezoně 2015/16 v ní odehrál pět ligových utkání, připsal si na konto jednu gólovou asistenci a ohromil řadu fanoušků a expertů. Nyní je už řadu let stabilním a nepostradatelným článkem mužstva. Je to vyrovnaný, chytrý a technicky skvěle vybavený fotbalista. Na Anfield Road má podepsaný kontrakt do roku 2027.

10. Aaron Cresswell (Anglie) – West Ham United Čas v klubu: 9 let, 6 měsíců, 16 dnů

Věk: 34 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 286

Aaron Cresswell zažil po příchodu z Ipswiche do West Hamu v roce 2014 nesmírně povedenou první sezonu v Premier League. Ta následující byla ještě o fous lepší a vysokou úroveň si držel až do minulého ročníku. A to za něho United zaplatili jen necelé čtyři miliony liber. V Upton Parku má podepsaný kontrakt do konce června 2024, ale zřejmě už mu nová smlouva nabídnuta nebude a jeho téměř desetileté působení v dresu kladivářů se uzavře. V aktuální sezoně Premier League odehrál jen tři ligová utkání.

8. – 9. Luke Shaw (Anglie) – Manchester United Čas v klubu: 9 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 28 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 187

Obránce Luke Shaw byl v hledáčku skautů Manchesteru United několik sezon. Na Old Trafford se podařilo jednoho z nejtalentovanějších anglických hráčů získat v létě roku 2014, kdy podepsal v klubu čtyřletý kontrakt. Do Southamptonu, kde předtím fotbalově vyrostl a zářil, putovalo z klubové kasy přes 37 milionů eur. V klubu působí dosud a stávající kontrakt mu vyprší v roce 2027.

8. – 9. Chris Basham (Anglie) – Sheffield United Čas v klubu: 9 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 35 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 77

Chris Basham je dlouholetou stálicí v sestavě Sheffieldu United. Je to nesmírně spolehlivý st

Pokračování 15 / 21 6. – 7. Adam Smith (Anglie) – AFC Bournemouth Čas v klubu: 9 let, 11 měsíců, 22 dnů

Věk: 32 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 191

Počet gólů v Premier League v klubu: 5 Dlouho to vypadalo, že z Adama Smithe roste hráč pro seniorskou reprezentaci Albionu. Pravidelně hrával ve všech mládežnických národních týmech Anglie, do seniorského výběru však nikdy nepronikl a nyní, ve 32 letech, je nepravděpodobné, že by ještě dostal pozvánku. Rychlostřelci z anglické Premier League. 5 borců, kterým stačí v aktuální sezoně na gól nejméně minut Přesto si tento borec zaslouží úctu. V Premier League se poprvé objevil v dresu Tottenhamu v sezoně 2011/12, ale Spurs mu nikdy nedali pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z hostování na hostování, až v roce 2014 zakotvil v Bournemouthu, kde hraje dodnes. V roce 2015 pomohl mužstvu vykopat postup do nejvyšší soutěže a od té doby je Bournemouth i se Smithem v sestavě stále mezi anglickou elitou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 21 6. – 7. Pelly Ruddock Mpanzu (Demokratická republika Kongo) – Luton Town Čas v klubu: 9 let, 11 měsíců, 22 dnů

Věk: 29 let

Post: záložník

Počet zápasů v Premier League v klubu: 16

Počet gólů v Premier League v klubu: 0 Záložník Pelly Ruddock Mpanzu se sice na britských ostrovech narodil, ale reprezentuje Demokratickou republiku Kongo. Jako teenager byl ve West Hamu United, ale do týmu kladivářů se neprosadil. V roce 2013 odešel na hostování do Lutonu, který hrál tehdy až v páté nejvyšší soutěži. I díky jeho příchodu do klubu začal celek stoupat ligovou hierarchií. Loni v létě postoupil poprvé v historii mezi elitu a Mpanzu na tom měl velkou zásluhu. Postavou nevysoký, ale driblérskými schopnostmi nadprůměrný borec, má v Lutonu podepsaný kontrakt do roku 2025 a jeho aktuální cena činí podle portálu TransferMarkt půldruhého milionu eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 21 5. Hugo Lloris (Francie) – Tottenham Hotspur Čas v klubu: 11 let, 4 měsíce, 19 dnů

Věk: 37 let

Post: brankář

Počet zápasů v Premier League v klubu: 361

Počet čistých kont v Premier League v klubu: 127 Dlouho byl největším věrňákem v Tottenhamu Harry Kane, po odchodu anglického útočníka do Bayernu je však nyní nejdéle sloužícím hráčem v klubu francouzský gólman Hugo Lloris. Dlouhá léta podával za obranou Spurs konsolidované a nadstandardní výkony. V anglické lize odchytal dosud 361 zápasů a ve 127 případech odcházel ze hřiště bez inkasovaného gólu. Lloris patřil dlouho k největším světovým brankářským esům, Tottenhamu už ale přišel o post jedničky mezi tyčemi a po sezoně se zřejmě jeho mise v londýnském klubu uzavře. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 21 3. – 4. Paul Dummett (Wales) – Newcastle United Čas v klubu: 11 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 34 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 147

Počet gólů v Premier League v klubu: 3 V Newcastlu v současnosti nenajdete mnoho pamětníků sezony 2016/17, kdy United hráli pouze ve druhé nejvyšší soutěži. Velšský stoper Paul Dummett však byl u pádu z Premier League i u slavného návratu mezi elitu o rok později. 9 nejhorších transferů v historii Premier League, upečených poslední den zimního přestupního termínu V minulosti býval pilířem mužstva, ale poté, co klub převzali bohatí majitelé z Blízkého východu a nakoupili spoustu drahých posil, přestal dostávat herní prostor a nyní už jen zřejmě čeká, až mu po aktuální sezoně skončí smlouva a on odejde jinam nebo pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 21 3. – 4. Joel Ward (Anglie) – Crystal Palace Čas v klubu: 11 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 32 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 294

Počet gólů v Premier League v klubu: 5 Čtyřiatřicetiletý Joel Ward sice hraje v Crystal Palace převážně na pravé straně obrany, ale bez problémů zvládá odvádět skvělou práci i na postu stopera nebo dokonce defenzivního záložníka. Je to skvělý a spolehlivý fotbalista, který je výborně fyzicky disponovaný a pokaždé podává maximálně koncentrovaný výkon. Po aktuálním ročníku mu vyprší kontrakt, ale v klubu jistě budou stát o to, aby zůstal i nadále členem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 21 2. Lewis Dunk (Anglie) – Brighton and Hove Albion Čas v klubu: 13 let, 6 měsíců, 19 dnů

Věk: 32 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 224

Počet gólů v Premier League v klubu: 14 Už nyní, ve 32 letech, je stoper Lewis Dunk klubovou legendou Brightonu. V místním klubu začínal v týmu do 12 let a s výjimkou dvou krátkých hostování v něm strávil celou kariéru. To se vyplatilo. 12 nejlepších fotbalistů v historii, kteří přešli do nového klubu úplně zadarmo Když podepsal první profesionální smlouvu, hrál Brighton ve třetí lize. Po postupu výš strávil Dunk šest sezon ve druhé nejvyšší soutěži a od ročníku 2017/18 patří k inventáři Premier League. Dosud v elitní lize odehráll 224 utkání, nastřílel 14 branek, zaznamenal pět asistencí a osmapadesátkrát se podílel skvělou prací v defenzívě na čistém kontě. Stále patří k nepostradatelným hráčům. V klubu má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 21 1. Séamus Coleman (Irsko) – Everton Čas v klubu: 15 let, 18 dnů

Věk: 35 let

Post: obránce

Počet zápasů v Premier League v klubu: 355

Počet gólů v Premier League v klubu: 22 „Je to jeden z nejlepších obránců na světě,“ prohlásil v roce 2014 o Séamusi Colemanovi tehdejší trenér Evertonu Roberto Martinez. A on tehdy opravdu k nejlepším bekům bezesporu patřil. Jedou z kopce. Jedenáctka z fotbalistů, jejichž tržní hodnota od začátku roku nejvíc klesla Pětatřicetiletého irského reprezentanta získal Everton v roce 2009 „za dva knoflíky a vypsané kuličkové pero“ (60 tisíc liber) z klubu Sligo Rovers a v dobách jeho největší slávy za něho mohl dostat stonásobně víc. Býval nejrychlejším členem obrany týmu a často účinně podporoval na pravém křídle ofenzívu. V současnosti už je veteránem, který na hřiště naskakuje jen zřídka. Přelomem v jeho kariéře bylo vážné zranění kolena v minulé sezoně, které ho vyřadilo na více než půl roku ze hry. Po skončení aktuálního ročníku mu vyprší smlouva a zřejmě se s Evertonem rozloučí jako klubová legenda. Foto: Profimedia.cz