„Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League

Kdysi dávno to bývalo jednoduché. Začali jste kopat jako malý kluk v jednom klubu a tam jste čutali až do doby, než jste přestali stačit mladším, rychlejším a lepším. Pak jste to buď zabalili, nebo jste šli „dohrát“ do nižší soutěže. Dnes už je všechno jinak. Fotbalistu, který stráví v jednom klubu celou kariéru, abyste hledali málem s lupou.