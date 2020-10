Inventura sparťanských posil: Holec zatím nechytá, z Čelůstky je lídr. Co Pavelka?

Pryč jsou ty časy, kdy Sparta kupovala zbytečné a drahé cizince. Letenští si letos dali na výběru posil hodně záležet a v minulých týdnech a měsících přivedli pět nových hráčů. Jak se jim zatím (ne)vede? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Do Sparty přišel ze slovenské Žiliny, kde byl jasnou brankářskou jedničkou. Na Letné se chtěl porvat o místo mezi třemi tyčemi s Milanem Hečou, zatím se však do brány ještě nedostal. Zkušenosti sbírá jen ve sparťanské rezervě.

Ondřej Čelůstka

Bývalý bek Slavie či Zlína přišel do Sparty z tureckého Antalyasporu. Na Letné rychle začal plnit to, co se od něj čekalo a stal se lídrem zadních řad, stejně jako v reprezentaci. Přesně takového stopera trenér Václav Kotal potřeboval. Aktuálně je však zraněný.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia