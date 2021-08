Inventura slávistických posil. Nula u Plavšiče, trefa s Ekpaiem i skvělý Schranz

Aiham Ousou

Ligová bilance: 1 zápas

Kapitán švédské jednadvacítky dorazil do Edenu spíše jako sázka do budoucna. Čekalo se, že z Edenu odejde na hostování, nakonec se ale udržel v kádru a ve Slavii nejspíš zůstane. Ondřeje Kúdelu totiž trápí po Karviné zdravotné problémy a David Zima je na odchodu do Itálie. Jednadvacetiletý Aiham Ousou odehrál v neděli v Karviné svůj první ligový poločas. Vyfasoval jednu žlutou kartu a ve druhé půli jej nahradil Ibrahim Traoré.

Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia