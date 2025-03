Internacionální tým z Plzně. Jaká je aktuální tržní cena 10 cizinců, kteří jsou na soupisce Viktorie?

Část 1 / 11



Jedním z nejinternacionálnějších celků v aktuálním ročníku Chance ligy je Plzeň. Na soupisce západočeského klubu najdeme deset cizinců. Někteří jsou oporami týmu, jiní bojují o stálé místo v sestavě. Jak cenné zboží v podobě zahraničních hráčů ve Štruncových sadech momentálně mají (včetně borců, kteří tam jsou na hostování) podle portálu TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 11 10. Cory Séne (Senegal) – cca 5 milionů korun Senegalský stoper Cory Séne přišel do Plzně loni v létě z druholigového rakouského klubu SV Lafnitz, ale zatím se do týmu Viktorky nedokázal prosadit. Aktuálně třiadvacetiletý, skoro dvoumetrový, zadák, naskočil jen do dvou utkání, ve kterých v souhrnu strávil na hřišti pouhých 30 minut. I tak krátký herní čas mu stačil k tomu, aby si zblízka prohlédl červenou kartu, což se mu podařilo hned v debutovém střetnutí v české nejvyšší soutěži. Když Viktorka šokuje. 10 nejpřekvapivějších ligových porážek Plzně na domácím hřišti od roku 2010 Větší část současné sezony strávil Séne v rezervním celku Viktorky ve třetí lize. Odehrál tam deset utkání a dal jeden gól. Ve Štruncových sadech má podepsaný kontrakt do roku 2027 a portál TransferMarkt uvádí nyní jeho tržní cenu kolem pěti milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Marián Tvrdoň (Slovensko) – cca 8 milionů korun Marián Tvrdoň kousal v minulých letech v Plzni tvrdý fotbalový chleba. V létě 2021 přestoupil do Viktorie z Ústí nad Labem, musel se však potýkat s velmi silnou konkurencí na postu brankáře v podobě reprezentanta Jindřicha Staňka. Slovenský gólman odchytal v minulých třech sezonách pouhých devět ligových zápasů, jednou se ale představil také v Lize mistrů. Na utkání v Allianz Areně proti Bayernu Mnichov však nebude vzpomínat rád. Plzeň v něm totiž prohrála 0:5. Opory, náhradníci i čekatelé na šanci. 11 zahraničních brankářů, kteří působí v Chance lize Na západě Čech měl podepsanou smlouvu do konce minulého ročníku a čekalo se, že odejde jinam, jenže ve Štruncových sadech mu nabídli prodloužení o dva roky. Pro obě strany to bylo dobře. Tvrdoň se totiž po zranění Martina Jedličky postavil na začátku sezony mezi tyče a ukazoval velmi dobrou formu – v šesti ligových zápasech třikrát neinkasoval a dokonce si zapsal do statistik dvě gólové asistence. Naposled se však objevil v ligovém utkání v září a od té doby plní roli dvojky za uzdraveným Jedličkou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Merchas Doski (Irák) – cca 14 milionů korun Obránce Merchas Doski se sice narodil v německém Hannoveru, ale reprezentuje domovinu svých předků, kterou je Irák. Aktuálně pětadvacetiletý pravý bek má na kontě 20 startů v národním týmu a stabilně také střádá do statistik zápasy v nejvyšší české soutěži. Momentálně jich má na kontě už přes šest desítek. Uzavřený účet. 3 posily, které v lednovém přestupním termínu získala plzeňská Viktoria Doski přišel v roce 2022 do Slovácka, kde strávil dvě a půl sezony. Během tohoto času na sebe dokázal upozornit kvalitními výkony a jeho tržní cena se vyšplhala na přibližně 14 milionů korun. Hned na začátku ledna se rozhodl vypravit za další výzvou a podepsal v Plzni smlouvu do konce roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Amar Memič (Bosna a Hercegovina) – cca 15 milionů korun Viktorka získala útočníka Amara Memiče z Karviné na začátku ledna za necelé čtyři miliony korun. Vzhledem k potenciálu, který v sobě reprezentant Bosny a Hercegoviny do 21 let skrývá, to jsou nejspíš skvěle investované peníze. Z hornického města do pivní Mekky. 5 fotbalistů, kteří od roku 2020 zamířili z Karviné do Plzně Memič se objevil na českých pažitech v létě roku 2022, když přišel jako volný hráč z klubu NK Bravo do Karviné. Slezanům pomohl vykopat postup do nejvyšší soutěže a rychle se stal nepostradatelnou oporou mužstva. V podzimní části aktuální sezony dal v 19 zápasech sedm branek a na další dvě nahrál. Třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. V Plzni se okamžitě zařadil do základní sestavy a očekávají tam od něj velké věci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Cadu (Brazílie) – cca 30 milionů korun Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Byla to jízda. 6 hráčů, kteří Plzeň poslali do osmifinále Evropské ligy Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátké době se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. Před sezonou 2022/23 přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku zářil a jasně ukázal, že v Plzni má mít místo v kádru. A také jej od trenéra Koubka dostal. V minulé sezoně odehrál 30 utkání, dal čtyři góly a na dalších sedm nahrál spoluhráčům. V té současné má na kontě a gól a pět asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Cheick Souaré (Francie) – cca 50 milionů eur Během jediného roku vyletěla hodnota francouzského záložníka Cheicka Souarého na desetinásobek. Jméno si udělal v dresu druholigového Vyškova, kam přišel z rezervního celku Marseille. Loni v lednu přišel do Plzně na hostování a do konce sezony 2023/24 stihl odehrát 13 ligových utkání, ve kterých se blýskl dvěma góly a třemi asistencemi. V létě se pak hostování změnilo v přestup. Na západě Čech podepsal kontrakt do roku 2027. Portál TransferMarkt oceňuje dvaadvacetiletého borce na 50 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Prince Kwabena Adu (Ghana) – cca 62,5 milionu korun Loni v srpnu získala Viktorka z ukrajinského Kryvbasu za necelých 18 milionů korun ghanského útočníka Prince Kwabenu Adua. Jednadvacetiletý mladík se rychle dokázal na západě Čech adaptovat a našel si cestu do sestavy. Kromě ligové soutěže se pravidelně prezentuje také na evropské pohárové scéně, a dělá to velmi dobře. Po přesunu do Plzně jeho tržní cena raketově vystřelila nahoru a půl roku poté je na více než trojnásobku a může nadále růst. Na západě Čech má podepsaný kontrakt do roku 2027 a vypadá to, že ve Štruncových sadech se podařil manažerům solidní kauf. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 2. – 3. Svetozar Markovič (Srbsko) – cca 100 milionů korun V Plzni dobře tušili, když loni v létě kupovali za necelých 38 milionů korun z Partizanu Bělehrad stopera Svetozara Markoviče, že by se jim tento obchod mohl náramně vyplatit. Jen o půl roku později má srbský zadák podle portálu TransferMarkt hodnotu kolem stovky milionů korun a patří k pilířům sestavy trenéra Koubka. Nepostradatelní! 4 hráči Plzně, kteří v Evropské lize nevynechali ani jednu minutu Aktuálně čtyřiadvacetiletý borec býval stálým členem srbských reprezentačních výběrů od šestnáctky až do jednadvacítky, na start v seniorském národním celku ale zatím stále čeká. Možná, že vydařené výkony v dresu Viktorie nejen v ligové soutěži, ale také na evropské scéně, by mu v tom mohly pomoci. Smlouvu na západě Čech má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. – 3. Rafiu Durosinmi (Nigérie) – cca 100 milionů korun V Karviné mají velmi dobrý čich na talentované africké fotbalisty. Do slezského klubu jich zamířilo už několik, aby se z nich brzy staly cíle pro bohatší ligovou konkurenci. Jedním z těchto případů byl také nigerijský útočník Rafiu Durosinmi. V sezoně 2021/22 odehrál za Karvinou 19 utkání a nastřílel v nich tři branky, což vzbudilo zájem pražské Slavie či Plzně, kam se nakonec loni v lednu talentovaný mladík přesunul na hostování, jež se v létě změnilo v přestup. Fotbalisté za velké peníze. 9 nejdražších útočníků z Chance ligy podle portálu TransferMarkt Aktuálně dvaadvacetiletý forvard podepsal na západě Čech smlouvu do roku 2026 a ukazoval, že je nesmírně perspektivním hráčem. Než si na konci loňského října vážně poranil koleno a musel na operaci, zasáhl v dresu Plzně do 26 ligových zápasů, nastřílel deset branek a k nim zaznamenal pět asistencí. I přesto, že už více než rok nehraje, jeho současnou hodnotu vyčísluje portál Transfermarkt na čtyři miliony eur. Na hřiště se vrátil před pár týdny ve velkém stylu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Sampson Dweh (Libérie) – cca 137,5 milionu eur Z Vyškova si Plzeň předloni v létě půjčila do konce sezony liberijského stopera Sampsona Dweha, a jak se ukázalo, šlo o mistrovský tah. Urostlý třiadvacetiletý zadák se stal v minulém ročníku pilířem západočeské defenzívy. Nejenže byl třetím nejvytíženějším borcem souboru trenéra Koubka, ale jízdu za bronzovou medailí podpořil i dvěma góly a třemi asistencemi ve 30 zápasech. Smlouva o hostování mu vypršela na konci června, ale následně se Plzeň s moravským klubem dohodla na jeho přestupu. Viktorii se upsal do roku 2027 a v aktuální sezoně patří opět mezi klíčové muže týmu. Foto: Profimedia.cz