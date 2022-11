Internacionální tým z Ostravy. Podívejte se, kolik stojí všech 9 cizinců, kteří působí v Baníku

Jedním z nejinternacionálnějších celků v aktuálním ročníku Fortuna ligy je Baník. Na soupisce ostravského klubu najdeme devět cizinců. Někteří jsou oporami týmu, jiní bojují o stálé místo v sestavě. Jak cenné zboží v podobě zahraničních hráčů v Ostravě momentálně mají (včetně borců, kteří tam jsou na hostování) podle portálu TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly.

8. – 9. Muhammed Sanneh (Gambie) – 225 tisíc eur Obránce z Gambie Muhammed Sanneh se v Ostravě objevil v loni zimě, když dorazil na hostování z estonského klubu Paide. Obstál a řekl si o letní přestup. S Baníkem podepsal kontrakt do roku 2024. V minulé sezoně byl na hostování na Slovensku, v aktuálním ročníku naskočil do šesti ligových utkání a zaznamenal jednu asistenci. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na 225 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

8. – 9. Muhamed Tijani (Nigérie) – 225 tisíc eur Nigerijský útočník Muhamed Tijani si odbyl ligovou premiéru v sezoně 2019/20 v dresu Karviné, kde hostoval z Baníku, kam přišel v roce 2019. V pěti zápasech se gólově neprosadil, po návratu do Ostravy si ale vybojoval místo v kádru a během ročníku 2020/21 odehrál 11 utkání a dal jeden gól. Na jaře však zamířil na hostování do Třince a minulý ročník strávil v Táborsku. Až v aktuální sezoně se nastálo prosadil do kádru Baníku. Na podzim zvládl naskočit do 14 zápasů, dal tři góly a přidal k nim jednu nahrávku. Foto: Profimedia.cz

7. Eldar Šehič (Bosna a Hercegovina) – 250 tisíc eur Eldar Šehić, který může hrát na levé straně obrany i na kraji zálohy, přišel do Karviné loni v létě z Bosny a Hercegoviny, konkrétně ze Železničaru Sarajevo. Bývalý mládežnický reprezentant se v české lize rychle adaptoval a předváděl povedené výkony. Poté, co Karvinští sestoupili z elitní ligy, zamířil na hostování do konce sezony k nedaleké konkurenci do Ostravy. V Baníku odehrál na podzim 11 utkání a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

6. Nemanja Kuzmanovič (Srbsko) – 450 tisíc eur Třiatřicetiletý srbský ofenzivní záložník (nebo útočník) přišel do Baníku před třemi lety z konkurenční Opavy, kde patřil k oporám mužstva. Také v Ostravě si vybudoval silnou pozici a nastupuje pravidelně v základní sestavě. V aktuálním ročníku se mu opět hodně daří a patří mezi nejlepší hráče týmu i ligy. V 16 zápasech nastřílel tři branky a přidal sedm asistencí. V Ostravě o jeho služby hodně stáli a také Kuzmanovič je zřejmě v klubu spokojený, protože na konci ledna prodloužil kontrakt o další dvě sezony. Foto: Profimedia.cz

5. Cadu (Brazílie) – 550 tisíc eur Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začaly intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátkém čase se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. V minulé sezoně nastřílel čtyři branky a na dalších deseti se podílel asistencí. V létě přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku odehrál na podzim osm utkání, ale gólově vyšel naprázdno. Foto: Profimedia.cz

4. Robert Miškovič (Chorvatsko) – 600 tisíc eur Na začátku srpna přivítali v Ostravě nového zahraničního člena kádru. Baník koupil z Istrie bývalého chorvatského mládežnického reprezentanta Roberta Miškoviče a podepsal s ním smlouvu do konce sezony 2023/24. Třiadvacetiletý záložník naskočil dosud do osmi ligových utkání, ale pouze jednou byl v základní sestavě. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou cenu na 600 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

3. Gigli Ndefe (Angola) – 750 tisíc eur Obránce Gigli Ndefe se narodil v Holandsku, ale reprezentuje Angolu, odkud pocházejí jeho předkové. V české lize se objevil v sezoně 2019/20 v Karviné. Velmi rychle na sebe upoutal pozornost svými výkony a uprostřed následujícího ročníku se stal kořistí Baníku Ostrava. Okamžitě se zařadil k nepostradatelným pilířům mužstva. V minulém ročníku sezoně se objevil ve 33 utkáních, zaznamenal čtyři asistence a odběhal na trávnících téměř tři tisíce minut. Jen šest borců v soutěži jich zvládlo víc. V Ostravě má osmadvacetiletý borec podepsaný kontrakt do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

2. Srdjan Plavšič (Srbsko) – 900 tisíc eur Srdjan Palvšič byl čtyři roky hráčem Sparty, ovšem v létě 2021 mu vypršela na Letné smlouva, kterou odmítl prodloužit, a zamířil do Slavie. Srbský rychlík poměrně dlouho popíral, že by mohl odejít do Edenu, byť se o tom poměrně hodně spekulovalo, k jeho přesunu však skutečně došlo. Ve Spartě nedostával tolik prostoru, kolik si přál, a doufal, že se to v Edenu změní. Jenže v premiérové sezoně v novém klubu to taky nebylo ono. Nastoupil do 24 ligových zápasů, ale jen jedenáctkrát byl členem základní sestavy. Na kontě měl pouze jeden gól a tři asistence. V září byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Baníku a v ostravském povětří se mu daří. V osmi zápasech dal dva góly a přidal dvě nahrávky. Foto: Profimedia.cz