Internacionální tým z Ostravy. Jaká je tržní cena 11 cizinců, kteří jsou na soupisce Baníku?

Jedním z nejinternacionálnějších celků v aktuálním ročníku Chance ligy je Baník. Na soupisce ostravského klubu najdeme 11 cizinců. Někteří jsou oporami týmu, jiní bojují o stálé místo v sestavě. Jak cenné zboží v podobě zahraničních hráčů v Ostravě momentálně mají (včetně borců, kteří tam jsou na hostování) podle portálu TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 12 10. – 11 Roan Nogha (Kamerun) – cca 5,5 milionu korun Dvacetiletý univerzál Roan Nogha už více než dva roky putuje z hostování na hostování. Kamerunský defenzivní záložník či stoper je hráčem klubu Nkufo Academy, ale od roku 2022 už byl zapůjčen do finského Oulu, do Vlašimi a od léta je hráčem ostravského klubu. Starty však zatím sbírá jen v rezervním týmu ve druhé lize. Ukazuje však docela slušný potenciál. V deseti podzimních zápasech dal dvě branky. V prvním týmu by mohl dostat šanci na jaře. Pokud se osvědčí, Baník může uplatnit opci na jeho přestup. Podle portálu TransferMarkt by za něj zaplatil něco přes pět milionů korun. Foto: FC Baník Ostrava

Pokračování 3 / 12 10. – 11. Issa Fomba (Mali) – cca 5,5 milionu korun Subtilní třiadvacetiletý útočník Issa Fomba je hráčem Vyškova, se kterým si na jaře zahrál baráž o postup do nejvyšší soutěže. V moravském klubu, který v ní neuspěl, byl na hostování ze španělského Leganésu a v létě tam přestoupil. Vyškov však šikovného forvarda z Mali zapůjčil do konce sezony do Ostravy. Absolutní „exoti“. 6 fotbalistů z Afriky, kteří jsou dosud jedinými zástupci svých zemí v historii české ligy V dresu Baníku naskočil na podzim do dvou zápasů, podstatně více času ale strávil v rezervním celku ve druhé nejvyšší soutěži. V šesti duelech nasbíral do statistik tři asistence. Stejně jako v případě Roana Noghy může slezský klub uplatnit opci na jeho případný přestup. Jeho cenu vyčísluje portál TransferMarkt na pět a půl milionu korun. Foto: FC Baník Ostrava

Pokračování 4 / 12 8. – 9. Dominik Holec (Slovensko) – cca 10 milionů korun Dominik Holec je sice rodákem z Českých Budějovic, ale má slovenské občanství. V srpnu roku 2020 přišel z Žiliny do Sparty, před sezonou 2020/21 se chtěl porvat o post jedničky, v lize ale nedostal žádnou šanci a v zimě odešel na hostování do polského Rakowa Čenstochová. Neznámý Maďar, Rumun, Dán i Slováci. Jak se ve Spartě (ne)vedlo zahraničním brankářům? V ročníku 2021/22 už se konečně objevil ve sparťanské brance i v nejvyšší české soutěži a odchytal deset utkání. V další sezoně nastoupil do sedmi střetnutí a třikrát udržel čisté konto. V létě 2023 mu však na Letné vypršela smlouva a jako volný hráč zamířil zadarmo posílit nováčka nejvyšší soutěže z Karviné. Vydržel tam jeden rok, byl týmovou jedničkou a pomohl udržet celek v první lize. V létě se posunul o kousek dál a upsal se do roku 2026 Baníku. Na podzim se objevil v brance v jediném ligovém střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 8. – 9. Alexander Munksgaard (Dánsko) – cca 10 milionů korun Od 15 až do 21 let byl pravý obránce Alexander Munksgaard členem všech věkových reprezentačních výběrů Dánska. Do seniorského nároďáku se však (zatím) neprobojoval. Vítěz dánské Superligy z roku 2018 a tamní pohárové soutěže z roku 2019 s Midtjyllandem prošel v minulých letech čtyřmi kluby. V minulé sezoně působil v chorvatské Gorici, odkud jako volný hráč zamířil letos v září do Ostravy. Zatím však sbírá starty pouze v rezervním celku v druhé lize, za který odehrál na podzim sedm utkání. S Baníkem má podepsaný kontrakt do roku 2027 a podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální hodnota asi deset milionů korun. Foto: FC Baník Ostrava

Pokračování 6 / 12 7. Matúš Rusnák (Slovensko) – cca 11,5 milionu korun Pravý záložník Maúš Rusnák už dostal pozvánku do slovenské reprezentace, na hřišti se však v národním týmu zatím neobjevil. Čtyřiadvacetiletý borec, který přišel do Ostravy letos v lednu z Žiliny, nastupoval v jarní části minulé sezony na hřiště pravidelně, většinou však jako náhradník. Podobně je na tom i v aktuálním ročníku, v němž odehrál osm ligových střetnutí, ale jen dvakrát jako hráč základní sestavy. S Baníkem má podepsanou smlouvu až do roku 2028 a portál TransferMarkt odhaduje jeho tržní cenu na jedenáct a půl milionu korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 5. – 6. Patrick Kpozo (Ghana) – cca 12,5 milionu korun Švédsko, Norsko, Moldavsko, Česká republika – tak zatím vypadá fotbalová cesta ghanského obránce Patricka Kpoza po Evropě. Dvojnásobný reprezentant své země zatím sklízel největší úspěchy v Tiraspolu, kde s místním Šeriffem vyhrál dvakrát pohár pro vítěze ligy a dvakrát se radoval z triumfu v pohárové soutěži. 35 klubů mezi elitou. Podívejte se, jak vypadá historická tabulka české fotbalové ligy Baník získal aktuálně sedmadvacetiletého levého beka loni v létě a podepsal s ním smlouvu do roku 2025. Kpozo se okamžitě zařadil k nepostradatelným pilířům mužstva a v debutové sezoně odehrál v dresu ostravského klubu 33 utkání, v nichž zaznamenal tři góly a čtyři asistence. V tom současném má na kontě šest střetnutí, ale do statistik se zatím nezapsal. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 5. – 6. Emannuel Uchenna (Nigérie) – cca 12,5 milionu korun V osobě nigerijského stopera Emannuela Uchenny by mohl mít Baník dobře uložené a skvělé úročené peníze. Talentovaného mladíka získal ostravský klub loni v březnu ještě jako teenagera, následně jej poslal na hostování do Vítkovic a do Hlučína, a od začátku aktuální sezony má dvacetiletý borec místo v prvním týmu. Jeho tržní cena raketově vyletěla nad deset milionů korun, a pokud bude pokračovat v dosavadních výkonech, může dál rychle růst. Na podzim zatím odehrál 11 ligových utkání, v nichž dal gól a přidal i jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 4. Abdullahi Tanko (Nigérie) – cca 15 milionů korun Malý, ale nesmírně hbitý hrotový útočník Abdullahi Tanko přišel do Ostravy loni v létě z druholigového Varnsdorfu a okamžitě se zařadil mezi opory Baníku. V minulé sezoně nastřílel v 29 ligových zápasech devět branek a jeho cena vyletěla rychle nahoru. Nyní ji portál TransferMarkt odhaduje na 15 milionů korun, ale je na sestupu, protože v současném ročníku šestadvacetiletý borec nenavazuje na skvělou produktivitu z toho předchozího. V 11 utkáních nejvyšší soutěže dal jen jeden gól a pouze pětkrát byl základní sestavě. V ostravském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 3. Erik Prekop (Slovensko) – cca 16,5 milionu korun Slovenský forvard Erik Prekop začínal s fotbalem v Trenčíně, zahrál si také za Inter Bratislava či Petržalku a v roce 2019 jako volný hráč zamířil do Hradce Králové, kterému pomohl výbornými výkony a důležitými góly z druhé ligy zpět mezi elitu. Jednu sezonu ještě kopal v nejvyšší soutěži v dresu „votroků“, ale předloni v září se přestěhoval do Vršovic, kde podepsal smlouvu do roku 2025. Levně koupíš, draze prodáš. 10 fotbalistů, ze kterých měly kluby z české ligy největší profit V Ďolíčku strávil dvě povedené sezony a patřil mezi pilíře sestavy, letos v létě však Baník zaplatil asi 12 milionů korun a přivedl sedmadvacetiletého borce do Ostravy, kde se upsal do roku do roku 2027. Pro tým je to obrovská posila. Ve 13 podzimních zápasech nastřílel čtyři góly a jednou si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 2. Tomáš Rigo (Slovensko) – cca 56 milionů korun Už jako šestnáctiletý mladíček přišel záložník Tomáš Rigo z Ružomberku do Edenu. Prošel mládežnickými týmy Slavie, ale v prvoligovém celku dospělých odehrál jen 11 minut v sezoně 2020/21. Pak hostoval dva roky ve Vlašimi, se kterou si zahrál i (neúspěšnou) baráž o postup do nejvyšší soutěže. Po návratu už s ním v pražském klubu nepočítali, takže loni v létě zamířil do Ostravy. V dresu Baníku ukázal, že má talentu na rozdávání, stal se pevnou součástí mužstva a jeho cena rychle stoupá nahoru. Nyní už překračuje padesátimilionovou hranici. Ve slezském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 1. Ewerton (Brazílie) – cca 58 milionů korun V české lize se brazilský útočník Ewerton objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích, a nesmírně se mu povedl. Kdo má nejdražší kádr v české lize? Nejvyšší hodnotu má Slavia. A jak je to s dalšími kluby? Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno, načež ho za přibližně 20 milionů korun ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Jenže v nabitém kádru si místo v sešívané sestavě nevybojoval a loni v létě se přesunul na hostování do Baníku. V Ostravě chytil druhý dech a dokazoval, že talent z něho nevyprchal. Se 14 góly a pěti asistencemi byl nejproduktivnějším hráčem mužstva a klub v létě změnil hostování v přestup za přibližně 25 milionů korun. Ewerton se Baníku upsal do roku 2027 a ukazuje se, že to byl super kauf. V aktuálním ročníku je opět k nezastavení a po 15 podzimních zápasech má na kontě devět branek a tři asistence. Foto: Profimedia.cz