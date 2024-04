Indiáni musí hledat nové brankáře. Podívejte se, kteří gólmani opustili Plzeň

Pokračování 2 / 4

Dominik Pavlát

Čtyřiadvacetiletý gólman, jenž v tomto ročníku odchytal tři zápasy za reprezentaci, byl plzeňskou jedničkou. Připsal si 24 startů, odváděl velmi dobré služby, na konci ledna ale zamířil do Pardubic. V Dynamu vytvořil dvojici s Romanem Willem, jemuž spolehlivě kryje záda, pokračovat by měl ale jinde. Loni se ukázal Coloradu, zamířit by měl však do finského Tampere.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia