Ikonické obrázky. 10 fotografií, které se nesmazatelně zapsaly do sportovní historie

V případě každého (dobrého) fotografa jde o to, zmáčknout spoušť v tom nejideálnějším okamžiku z toho nejdokonalejšího úhlu. Pak existuje naděje, že se jeho snímek stane součástí historie a ikonou doby. V následujících kapitolách najdete deset fotografií, které všechny výše zmíněné předpoklady splňují a vešly do dějin sportovní žurnalistiky.

V roce 2008 se na olympiádě v Pekingu radoval německý vzpěrač Matthias Steiner ze zlaté medaile, ale o čtyři roky později v Londýně to s ním nedopadlo nejlépe. Když se pokoušel zvednout téměř dvousetkilogramovou činku, ztratil rovnováhu a nářadí ho přiskříplo k zemi. Z pódia nakonec odešel po svých a dokonce ještě zamával divákům, ale olympiáda tím pro něho skončila.

Boxerský souboj Mika Tysona s Evanderem Holyfieldem, který se uskutečnil 28. června 1997 v Las vegas, vstoupil do sportovních dějin jako jedna z nejbizarnějších událostí, která kdy byla k vidění. Bitva v ringu vyvrcholila tím, že Tyson ukousl svému soupeři kus ucha. Následovala diskvalifikace, pokuta ve výši tří milionů dolarů a ztráta boxerské licence.

6. Americký hokejový tým na olympiádě v Lake Placid (22. února 1980)

Kdo by neznal pojem „Miracle on ice“? Zázrak na ledě stvořila parta amerických studentů v roce 1980 na olympiádě v Lake Placid. Vybojovali zlaté medaile v hokejovém turnaji a vešli do historie. Reprezentace USA tehdy šokovala svět vítězstvím 4:3 nad nepřemožitelným sovětským výběrem.

Foto: Profimedia.cz