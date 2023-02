Ikonické a nesmrtelné momenty. 15 nejznámějších fotek z hokejové historie

Být ve správnou chvíli na správném místě někdy nestačí. Pokud v daný moment neuděláte navíc ještě tu „správnou věc“, je to, jako byste tam ani nebyli. V případě fotografa jde o to, zmáčknout spoušť v tom nejideálnějším okamžiku z toho nejdokonalejšího úhlu. Pak existuje naděje, že se jeho snímek stane součástí historie a ikonou doby. V následujících kapitolách najdete 15 fotografií, které všechny výše zmíněné předpoklady splňují a vešly do dějin hokejové žurnalistiky.

Setkání legend – Wayne Gretzky a Gordie Howe Kdo mohl v roce 1972, kdy vznikla tato fotografie, tušit, že jsou na snímku dvě největší legendy kanadského hokeje? Teprve dvanáctiletý Wayne Gretzky se setkal se svým idolem Gordiem Howem, jehož o pár let později sesadil z trůnu nejzářivější hokejové hvězdy všech dob…

Bezzubý Bobby Clarke Fotografií hokejistů s vyraženými zuby bylo během uplynulých desetiletí vytvořeno bezpočet. Pokud bychom ale hledali jednu, která vypovídá o lásce k hokeji všechno, pak je to snímek, na němž předvádí svůj bezzubý úsměv Bobby Clarke.

Wayne Gretzky se Stanley Cupem I když Wayne Gretzky odehrál v Edmontonu „jen“ deset z 21 sezon, které strávil v NHL, jeho jméno bude navždy nejvíc spojováno právě s Oilers. V kanadském klubu vyrostl v největší hvězdu hokejových dějin a vytvořil tam řadu nepřekonatelných rekordů, nebo k nim položil základ. Snímek Gretzkyho, jak zvedá nad hlavu Stanley Cup v dresu Edmontonu, patří k ikonickým obrazům sportovní (nejen hokejové) historie. Foto: Profimedia.cz

„Póza myslitele“ brankáře Kena Drydena V případě Kena Drydena si nejdříve vezměme k ruce suchá čísla. V NHL odchytal v sedmdesátých letech minulého století osm sezon, ale šestkrát se v nich s Montrealem radoval ze zisku Stanley Cupu a pětkrát obdržel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže. V play-off má bilanci 80 vítězství ze 112 utkání, což je dvaasedmdesátiprocentní úspěšnost. Dryden proslul brilantní brankářskou technikou a chladnokrevností. Nenechal se vykolejit ani za nepříznivého stavu, za všech okolností odváděl stoprocentní výkon a držel svůj tým úžasnými zákroky. ŽEBŘÍČEK: 8 nejlepších brankářů v historii světového hokeje Pro hokej je asi škoda, že šlo o mimořádně inteligentního člověka, který ve sportu neviděl smysl života. Uprostřed své krátké profesionální kariéry si dal roční pauzu, protože mu Canadiens předložili smlouvu s ostudnými podmínkami, a získal titul z práv na McGillově univerziě v Montrealu. S hokejem se rozloučil v pouhých 31 letech. O své kariéře a o hokeji napsal několik knih. V roce 2004 se stal poslancem kanadského parlamentu a byl jím až do roku 2011. Že šlo o chytrého chlápka napovídá i legendární fotka z roku 1970. Canadiens byli tehdy dominantním týmem v NHL, takže Dryden býval v brance dlouhé minuty úplně bez práce. Pak se opřel o hokejku a mohl nerušeně přemýšlet… Foto: Profimedia.cz

Nejrychlejší hattrick v historii NHL Je to vůbec možné? V dnešní době už asi ne, ale 23. března 1952 to možné bylo. Kanaďan Bill Mosienko v dresu Chicaga Blackhawks nastřílel tři góly do sítě New Yorku Rangers během 21 vteřin. A kdyby se jeho další střela neodrazila od tyče, mohl mít ve statistikách čtyři branky během 45 vteřin. U všech tří gólů asistoval Gus Bodnar. Snímek, na němž drží v prstech tři puky, obletěl svět a stal ne nesmrtelným. Foto: Profimedia.cz

Český triumf na olympiádě v Naganu Má vůbec smysl nějak komentovat vítězství české hokejové reprezentace na olympijském „Turnaji století“ v Naganu v roce 1998? Za všechna slova mluví nezapomenutelné gesto brankáře Dominika Haška v posledních vteřinách finálového utkání proti Rusku… Foto: Profimedia.cz

Legendární potřesení rukou Snad žádná fotografie nevystihuje kombinaci silové tvrdosti a sportovního ducha, jež se snoubí v hokeji, jako snímek z 8. dubna 1952. Tehdy se hrálo v hale Forum sedmé utkání semifinálové série mezi Bostonem a domácím Montrealem. 10 nejlepších hokejistů všech dob, kteří už ukončili sportovní kariéru Největší hvězda Canadiens – Maurice Richard – utrpěla po jednom ze soubojů otřes mozku. Legendární útočník se však ve třetí třetině vrátil na led a rozhodl o postupu Habs vítězným gólem, když prošel celým kluzištěm mezi bránícími hráči Bostonu a báječným blafákem zaskočil brankáře Jima Henryho. Moment, kdy po utkání montrealské „Raketě“ podává gólman Bruins uctivě ruku, patří k nejemotivnějším okamžikům hokejových dějin, který byl zachycen na filmové políčko.

„No goal“, který rozhodl o vítězi Stanley Cupu Gól, který nebyl. Takových už bylo a ještě bude. Když ale sudí uzná neregulérní branku, která rozhodne o vítězi Stanley Cupu, je to ostuda, která vejde do dějin. Stalo se tak v roce 1999 v sérii Buffala Sabres s Dallasem Stars. VIDEO: Nejsmutnější Haškův okamžik v NHL? Neregulérní „No Goal“ Šesté střetnutí na ledě Buffala ukončila trefa Bretta Hulla, kterou pokořil českého brankáře Dominika Haška. Hosté vyhráli zápas 2:1 a celou sérii 4:2, ihned po skončení střetnutí se však ukázalo, že gól neměl platit, protože střelec stál jednou nohou v brankovišti. Vzhledem k tomu, že v sezoně 1998/99 byli rozhodčí v uplatňování tohoto pravidla v NHL nesmírně přísní a neuznali kvůli němu řadu branek, vyzněl finálový zásah Hulla jako výsměch spravedlnosti…

Gretzkyho loučení s kariérou Jsou snímky, ke kterým není třeba nic dodávat. Jedním z nich je i momentka, která zachycuje nejslavnějšího hokejistu všech dob Wayna Gretzkyho poté, co odehrál poslední zápas své fenomenální kariéry a loučil se s fanoušky.

Americký „Zázrak na ledě“ Kdo by neznal pojem „Miracle on ice.“ Zázrak na ledě stvořila parta amerických studentů v roce 1980 na olympiádě v Lake Placid. Vybojovali zlaté medaile v hokejovém turnaji a vešli do historie. Reprezentace USA tehdy šokovala svět vítězstvím nad nepřemožitelným sovětským výběrem. Přitom jen dva týdny před startem her Američané dostali od Rusů výprask 10:3. Vítězství Američanů nad ruskou hokejovou mašinou je dodnes spojováno s několika konspiračními teoriemi. Podle zastánců jedné z nich tehdejší prezident Jimmy Carter zvažoval bojkot letních her v Moskvě a v Sovětském svazu rostly obavy, že neúčast Američanů sníží zájem o olympiádu, která měla být výkladní skříní socialismu. Hokejová sborná proto měla dostat pokyn, aby prohrála s týmem USA. VIDEO: 3 nejbláznivější konspirační teorie v historii světového sportu Nadšení americké veřejnosti z vítězství mělo pomoci k odvrácení bojkotu her v Moskvě. To se však nakonec nestalo a Američané na olympiádě v Sovětském svazu chyběli. Takže nakonec šlo nejspíš opravdu o sportovní zázrak, který významně přispěl k popularizaci hokeje ve Spojených státech. Nebýt toho, kdo ví, zda by se dnes hrála NHL na jihu USA v San Jose nebo v Dallasu. Foto: Profimedia.cz

Gretzkyho loučení s Edmontonem Nejkontroverznější obchod v historii NHL byl definitivně zpečetěn v srpnu roku 1988. Nefiguroval v něm nikdo menší než nejlepší a nejslavnější hokejista všech dob Wayne Gretzky, který zamířil z Edmontonu do Los Angeles. V gigantickém trejdu bylo zapojeno šest hokejistů. Jak se (hloupě) zbavit superhvězdy. 5 nejhorších přestupů v historii NHL Olejáři se na konci osmdesátých let dostali do finančních potíží a výměna největší hvězdy měla klubu trochu ulevit, aby mohl volněji dýchat. „Great One“ měl tehdy teprve 26 let a byl na absolutním vrcholu. Na oplátku za superhvězdu získal Edmonton dva hráče a tři výběry v prvním kole draftu. Gretzky se tehdy loučil s Edmontonem a jeho fanoušky na emotivní tiskové konferenci, kde se rozplakal. Mnoho hokejových příznivců tenkrát procitlo z naivního snu a zjistili, že NHL není jen „o sportu“, ale hlavně „o podnikání.“

Gordie Howe v nemocnici Legendární Gordie Howe byl nesmírně houževnatý a tvrdý bojovník. Kdysi o něm v magazínu Sports Illustrated napsali, že je na ledě „primitivním divochem“, který nikdy nezůstal nikomu nic dlužen. Legendární je jeho incident s obráncem Toronta Bobem Baunem, který ho v roce 1957 zranil. Howe mu to vrátil o deset let později. Když ležel zkrvavený protihráč na ledě, stál nad ním říkal: „Teď jsme si kvit.“ 12 nejlepších čtyřicátníků v historii NHL. Nechybí mezi nimi Jágr ani Hašek Podstatně horší následky mohl mít pro Howeovu kariéru kontroverzní zákrok jiného hráče Toronta – Teedera Kennedyho. V podstatě ji mohl ukončit ještě dříve, než pořádně začala. V roce 1950 utrpěla v play-off tehdejší vycházející hvězda Detroitu frakturu lebky, těžký otřes mozku a skončila ve špitále, kde Howea zavalila lavina dopisů od fanoušků. Slavný snímek zachycuje, jak přebírá na nemocničním lůžku poštu.

Jacques Plante s brankářskou maskou Kanaďan Jacques Plante bude navždy spojen s brankářskou revolucí. Byl prvním mužem mezi tyčemi, který si na tvář připevnil masku, což dokumentuje nezapomenutelná fotografie, která zároveň ukazuje, PROČ se tak stalo. Od té doby už gólmanský svět nebyl nikdy stejný. Poprvé si nasadil ochranu na obličej kvůli zánětu nosních dutin už v roce 1956, ale o tři roky později v ní odchytal celou sezonu a ukázal směr svým kolegům a následovníkům. VÝBĚR: 9 osobností, které nejvíc ovlivnily dějiny světového hokeje Kromě toho byl také prvním gólmanem, který vyjížděl za branku a zastavoval puky pro obránce. Plante má ve sbírce šest Stanley Cupů (z nichž pět bylo v řadě) a rekordních sedm ocenění Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL. V roce 1978 byl uveden do Hokejové síně slávy. Zemřel o devět let později ve věku 51 let. Foto: Profimedia.cz

Legendární skok Bobbyho Orra Bobby Orr je bezesporu nejlepším obráncem v historii světového hokeje. Legendární Kanaďan je dodnes jediným bekem, který dokázal vyhrát kanadské bodování základní části NHL – v sezoně 1970/71 nasbíral 139 bodů za 37 branek a 102 asistencí. Tehdy získal Art Ross Trophy i Norris Trophy, což se také nikomu nepodařilo zopakovat. Norris Trophy pro nejlepšího obránce zvedl nad hlavu osmkrát, a to je stále nepřekonaný rekord. Přes sto bodů se dostal v šesti ročnících v řadě. Orr byl jedinečný a nenapodobitelný hráč. Kromě neuvěřitelné produktivity si fantasticky plnil i defenzivní povinnosti. Rozhodně patřil k nejkomplexnějším hokejistům v dějinách. 11 nejlepších obránců v historii NHL, kteří už ukončili sportovní kariéru Mnozí odborníci soudí, že kdyby mě Orr kolem sebe v Bostonu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let podobně našlapaný tým jako měl v 80. letech Wayne Gretzky v Edmontonu, mohl mít ve statistikách podobná čísla jako legendární Great One. Přesto s Bruins vybojoval dva Stanley Cupy. Jeho kariéru bohužel zkrátilo zranění kolena. S hokejem skončil ještě před třicátými narozeninami. Bůh ví, co všechno by stihl dokázat, kdyby mu osud dopřál pár sezon navíc. Kromě všeho výše zmíněného zůstane navždy v paměti fanoušků také jeho let nad ledem po vstřelení vítězného gólu ve finálové sérii proti St. Louis Blues z roku 1970. Legendární moment je zvěčněn také v podobě bronzové sochy před stadionem Bostonu.