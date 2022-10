Ideální zahajovací formace Pittsburghu z 90. let. Samozřejmě s Jágrem a Lemieuxem!

Na začátku 90. let minulého století nebylo v NHL lepšího týmu. Po tragických 80. letech Pittsburgh vyhrál v roce 1991 a 1992 Stanley Cup a až do konce tisíciletí patřil mezi absolutní elitu soutěže. Nebýt zdravotních problémů fenomenálního Maria Lemieuxe, mohlo být nejcennějších trofejí v klubové sbírce ještě o něco víc. Pittsburgh byl 90. letech jedním ze tří týmů (vedle Detroitu a St. Louis), jemuž se podařilo v této dekádě dostat každý rok do play-off. Ve všech sezonách mezi lety 1990 až 2000 dokázali Tučňáci vyhrát víc zápasů než jich prohráli a v sezoně 1992/93 vytvořili klubový rekord s 56 výhrami a ziskem 119 bodů. Ve zmíněné dekádě bylo jen jedno mužstvo, které zaznamenalo vyšší procentuální podíl vítězství. Detroit zakončil 90. léta s bilancí 62 % výher ze všech zápasů, Pittsburgh byl druhý s bilancí 58 % vítězství. Kromě toho měli Penguins v posledním desetiletí minulého tisíciletí nejvyšší průměr nastřílených branek na zápas (3,68). Suma sumárum – když někdo bude hovořit o zlatém věku Pittsburghu v NHL, bude mluvit (pravděpodobně) o 90. letech. Pokusili jsme se z hráčů, kteří oblékali mezi lety 1990 až 2000 dres s tučňákem na hrudi, vytvořit jednu elitní pětku i s brankářem. Jak to dopadlo, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Tom Barrasso – 374 zápasů, úspěšnost zákroků 89,9 % Bostonský rodák Tom Barrasso vlétl do NHL v sezoně 1983/84 rovnou z univerzitního týmu, aniž by kdy hrál v juniorské soutěži. Kariéru začal v Buffalu a hned v první sezoně získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana a Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Do Pittsburghu se Barrasso přesunul uprostřed sezony 1988/89 a stal se klíčovou součástí úspěšného týmu, který v letech 1991 a 1992 vybojoval Stanley Cup. Bylo známo, že občas pouštěl hloupé góly a dělal chyby, ale měl jednu úžasnou vlastnost – prakticky nedostával branky, které by mohly srazit jeho tým na kolena nebo rozhodovat o porážce. Byl to dříč, na kterého bylo spolehnutí, když šlo do tuhého. Hokejové hvězdy a legendy. 38 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Barrasso byl bouřlivák. Nejen na ledě. Občas se pohádal s novináři i s fanoušky a tvrdilo se o něm, že je to nafoukaná primadona. Dodnes však drží klubový rekord v počtu vítězství v jedné sezoně. V ročníku 1992/93 jich vychytal třiačtyřicet. Kromě toho je v historických statistikách Pittsburghu evidován jako gólman, který zvládl sezonu (1997/98) s nejnižším průměrem inkasovaných branek na zápas (2,07).

Obránce: Larry Murphy – 336 zápasů, 301 bodů (78+223) Kanadský obránce Larry Murphy přestoupil v sezoně 1990/91 do Pittsburghu z Minnesoty a nic lepšího ho tehdy nemohlo potkat. Z průměrného týmu zamířil do mužstva, které i s jeho výraznou pomocí (v prvním play-off po přestupu zaznamenal ve 23 zápasech 23 bodů) dokázalo vyválčit dva Stanley Cupy v řadě. 10 nejpovedenějších trejdů v NHL, které byly upečeny na poslední chvíli V Pittsburghu působil nesmírně produktivní bek do sezony 1994/95, po níž odešel do Toronta a následně do Detroitu, kde zakončil kariéru a rozmnožil počet získaných Stanley Cupů na čtyři. Přesto už nikdy nedosáhl na statistická čísla, jakých dosahoval v dresu Penguins, kdy zakončil sezonu 1991/92 s průměrnou bilancí jednoho kanadského bodu na zápas a o rok později se dokonce přes tuto metu přehoupl.

Obránce: Ulf Samuelsson – 277 zápasů, 94 bodů (11+83) Šest hráčů bylo zapojeno v obchodu mezi Pittsburghem a Hartfordem v roce 1991. Penguins získali trojici Ron Francis, Ulf Samuelsson a Grant Jennings, do Hartfordu putovali John Cullen, Zarley Zalapski a Jeff Parker. Je zřejmé, který klub na tom náramně vydělal. VIDEO: Šmejdi a prevíti. 10 nejvíce nenáviděných hokejistů v historii NHL Švédský obránce Ulf Samuelsson byl typem hráče, jehož fanoušci týmu, ve kterém hraje, milují, a ti ostatní ho ze srdce nenávidí. Na jedné straně ohromoval skvělými defenzivními schopnostmi i citem pro podporu ofenzívy, na straně druhé se uchyloval k zákeřné hře. Byl to právě on, kdo brutálním zákrokem předčasně ukončil kariéru Cama Neelyho. Jenže právě takového hráče Pittsburgh potřeboval a také díky jeho špinavé hře dosáhl začátkem devadesátých let dvakrát na Stanley Cup. V klubu hrál do konce sezony 1994/95, po níž zamířil do New Yorku Rangers, ale v Pensylvánii zanechal nesmazatelnou stopu.

Levé křídlo: Kevin Stevens – 342 zápasů, 435 bodů (205+230) Američan Kevin Stevens strávil v Pittsburghu nejlepší léta své kariéry v NHL. První zápas odehrál v resu Tučňáků už v roce 1987 a s klubem se rozloučil po sezoně 1994/95, kdy zamířil do Bostonu. Stevens byl hráčem, který vyznával důraznou, až drsnou, fyzickou hru, k čemuž ho předurčovaly tělesné dispozice. Měřil téměř dva metry a vážil víc než metrák. Kromě toho, že často vysedával na trestné lavici, byl však excelentním hráčem, který uměl střílet moře branek a taky je dokázal připravovat pro své spoluhráče. Vůdci a tahouni. Jágr, Straka a 18 kapitánů, kteří vedli Pittsburgh Penguins Mezi lety 1990 až 1994 se dvakrát prostřílel nad hranici 50 gólů v základní části soutěže a dvakrát zaznamenal aspoň čtyřicet. V sezonách 1991/92 a 1992/93 nasbíral 123 a 111 kanadských bodů. Herní styl i fyzické parametry předurčovaly Slevense do přesilovkových formací. Když byl na ledě během přečíslení, většinou to znamenalo gól v síti soupeře. Poté, co odešel z Pittsburghu už se nikdy k podobným číslům ve statistikách ani nepřiblížil. Do pensylvánského klubu se ještě jednou vrátil a v roce 2002 v něm ukončil profesionální kariéru. Foto: Profimedia.cz

Centr: Mario Lemieux – 318 zápasů, 656 bodů (268+388) Hned v premiérové sezoně se stal urostlý Kanaďan Mario Lemieux ozdobou nejslavnější ligy světa. Do statistik si zapsal rovných sto bodů (43+57) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Už tehdy bylo jasné, že jednou může přivést Pittsburgh na absolutní vrchol, a to se také o pár let později stalo. Absolutní elita aneb 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Lemieux byl hráčem, jehož jméno se stalo synonymem klubové věrnosti. Super Mario, jak se mu také přezdívalo, zvládl odehrát v Pittsburghu sedmnáct sezon, z toho šest v 90. letech. Mohlo jich být víc, ale jeho kariéru poznamenala zranění a vážná nemoc. Nebýt toho, mohl směle útočit na nepřekonatelné rekordy Wayna Gretzkyho. I tak se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje. Je držitelem mnoha rekordů, které jeho následovníci budou jen těžko překonávat. V poslední dekádě minulého století ve 318 zápasech nastřílel 268 gólů, posbíral 388 asistencí a dvakrát dovedl Tučňáky ke Stanley Cupu. Mimo jiné získal šestkrát Art Ross Trophy (čtyřikrát v 90. letech) a třikrát Hart Trophy (dvakrát v 90. letech). Foto: Profimedia.cz