Ideální jedenáctka aktuální sezony. Je složená z hráčů 5 prestižních evropských lig a je to silný tým

Anglická Premier League, německá Bundesliga, francouzská Ligue 1, italská Serie a španělská La Liga – to jsou elitní evropské fotbalové soutěže, v nichž hrají prakticky všechny současné světové hvězdy. Jak by vypadala ideální sestava složená z hráčů těchto soutěží v aktuální sezoně?



All-Star tým, neboli ideální jedenáctka, současné fotbalové sezony, by hrál v rozestavení 4-4-2 a post po postu jej najdete rozpitvaný v následujících kapitolách. Podle hodnocení hráčů v jednotlivých zápasech jej vytvořil portál WhoScored.

Pokračování 2 / 12 Brankář: Péter Gulácsi (RB Lipsko) Brankář Péter Gulácsi je živoucí legendou lipského klubu. Přišel do něj v roce 2015 z rakouského Salcburku a hned v premiérové sezoně pomohl týmu z druhé nejvyšší soutěže do Bundesligy, v níž figuruje dodnes. A celou tu dobu je maďarský reprezentant jedničkou mezi tyčemi. Luxusní zboží. 5 absolutně nejdražších německých fotbalistů všech dob O tuto výsadní pozici nepřišel ani poté, co byl mezi říjnem roku 2022 a zářím 2023 mimo hru kvůli vážnému zranění křížových vazů. Po uzdravení se opět vrátil mezi tyče a nyní tam kroutí v dresu Red Bullu už desátou sezonu. V aktuální bundesligové sezoně nastoupil čtyřiatřicetiletý borec do všech šesti utkání, inkasoval jen dva góly a pětkrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Pravý obránce: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Maročan Achraf Hakimi je produktem akademie Realu Madrid, v níž se fotbalově vzdělával deset let. Za Bílý balet odehrál 17 utkání a dal dvě branky, na San Bernabeu však usoudili, že jeho budoucnost je jinde než v královském klubu. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek Dvě sezony strávil na hostování v Borussii Dortmund, kam odcházel v roce 2018. Když se s vestfálským klubem loučil, jeho tržní cena byla téměř o 50 milionů eur vyšší než v době, kdy do klubu přišel. Po návratu na San Bernabeu byl prodán za 43 milionů eur do Interu Milán. Ani to ale nebyla jeho cílová stanice. V létě 2021 se hodně psalo o zájmu Arsenalu, ale Hakimi nakonec zamířil za 68 milionů eur do Paris Saint-Germain a stal se v tu chvíli nejdražším pravým obráncem ve fotbalové historii. V aktuální sezoně má po šesti ligových zápasech na kontě jeden gól a tři asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Stoper: Thilo Kehrer (AS Monako) Vyhrál evropský šampionát hráčů do 21 let, třikrát se radoval z vítězství ve francouzské Ligue 1, s West Hamem triumfoval v roce 2023 v Konferenční lize a o tři roky dříve si zahrál s PSG i ve finále Ligy mistrů. Aktuálně osmadvacetiletý stoper Thilo Kehrer už toho ve fotbalovém světě prožil dost a to ho ještě jistě čeká během kariéry pár povedených sezon. Jednu z nich zažívá právě nyní. Z vrcholu na dno a zase zpět nahoru. 22 fotbalistů, kteří zvládli vzkřísit povadlou kariéru V létě přestoupil za 11 milionů eur z West Hamu do Monaka a v knížecím klubu, kde byl na hostování už v jarní části minulého ročníku, si vybudoval neotřesitelnou pozici uprostřed obranné řady. Nastoupil do pěti ligových utkání a vstřelil dvě branky. I díky jeho spolehlivým výkonům je Monako na špici tabulky francouzské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 12 Stoper: Virgil van Dijk (Liverpool) Holandský stoper Virgil van Dijk na sebe výrazně upozornil už v době, kdy mu bylo pouhých dvacet let, a vybojoval si pevné místo v sestavě Groningenu. V nizozemské nejvyšší soutěži strávil dvě nesmírně povedené sezony a následně za necelé tři miliony liber zamířil do slavného Celtiku Glasgow. Na začátku ročníku 2015/16 už byla jeho cena více než čtyřnásobná - do Southamptonu se stěhoval za 13 milionů liber a v klubu během dvou a půl sezon vyrostl v uznávanou personu Premier League. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Zájem o jeho služby měly bohaté velkokluby, na začátku roku 2018 nakonec podepsal smlouvu v Liverpoolu, který za holandského reprezentanta poslal do Southamtonu 75 milionů liber. Klub díky tomuto přestupu významně vyztužil obranné řady a od té doby má jeden z nejlepších defenzivních valů v Evropě, což potvrzuje i v aktuální sezoně. V ní Van Dijk odehrál všech sedm střetnutí v anglické nejvyšší soutěži. Do statistik vstřelených gólů a asistencí se sice nezapsal, jeho příspěvek v obranné činnosti je však naprosto mimořádný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Levý obránce: Nuno Tavares (Lazio Řím) Od 17 let byl obránce Nuno Tavares stálým členem mládežnických výběrů Portugalska, na debut v seniorské reprezentaci však stále ještě čeká. Čtyřiadvacetiletý zadák, který s profesionálním fotbalem začínal v Benfice Lisabon, má však v aktuální sezoně slušnou šanci, že by mohl dostat první pozvánku. Prestižní fotbalové adresy. 12 slavných velkoklubů, ve kterých v minulosti působili čeští hráči Od roku 2021 je hráčem Arsenalu, který za něj zaplatil portugalskému klubu osm milionů eur, v sestavě kanonýrů se však objevoval pouze v ročníku 2021/22, jinak vystřídal tři kluby jako hostující hráč – hrál v Marseille, Nottinghamu Forest a také v současném působišti v Laziu je možná jen dočasně. Pokud si ale povede tak dobře jako dosud, římský klub mu zřejmě nabídne novou smlouvu. V pěti ligových zápasech v této sezoně nastřádal Tavares do statistik pět gólových nahrávek a jednou si odnesl ocenění pro nejlepšího fotbalistu utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Pravý záložník: Lamine Yamal (Barcelona) V roce 2023 se stal Lamine Yamal nejmladším hráčem, který debutoval v dresu prvního týmu Barcelony. Bylo mu 15 let, devět měsíců a 16 dní. V tu chvíli portál TransferMarkt ještě vůbec neuváděl jeho tržní hodnotu. Dnes ji vyčísluje na 120 milionů eur. To jasně vypovídá o tom, jak mimořádným talentem Yamal je. Na tyhle borce sází kouč Flick. 7 hráčů Barcelony, kteří v aktuální sezoně La Ligy odehráli nejvíc minut V minulém ročníku už na hřiště nastupoval pravidelně, a to jak v La Lize, kde měl na kontě 37 zápasů, pět gólů a pět asistencí, tak v Lize mistrů, kde zaznamenal dvě nahrávky v deseti zápasech. Yamal je excelentním driblérem se schopností tvořit hru. Může nastupovat na pravé straně útoku, ale také na postu záložníka. Čerstvý mistr Evropy z Německa má v katalánském klubu podepsaný kontrakt do roku 2026. V devíti ligových zápasech současné sezony dal čtyři góly a na dalších pět nahrál. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Střední záložník: Raphinha (Barcelona) Z portugalského Sportingu Lisabon přes francouzské Rennes a anglický Leeds až do katalánské Barcelony – taková byla cesta brazilského fotbalového světoběžníka Raphinhy. Na Camp Nou přišel z britských ostrovů předloni v létě za 58 milionů eur a od té doby se stal pilířem mužstva. Kouč Hansi Flick má pro ofenzivního záložníka či útočníka rezervované místo v sestavě, v níž může jako dokonalý univerzál operovat kromě středu hřiště i na obou křídlech. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob V 27 letech je na vrcholu sil i výkonnosti a prodává to nejlepší, co v sobě má. V aktuální sezoně La Ligy dal v devíti zápasech pět gólů a na čtyři nahrával. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 50 milionů eur. Smlouvu ve španělském klubu má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Střední záložník: Cole Palmer (Chelsea) V současnosti nenajdete v anglické Premier League lepšího mladého hráče, než je dvaadvacetiletý Cole Palmer. V Manchesteru City si teď možná drbou hlavy, že supertalentovaného borce, který prošel tamní akademií, prodali loni v září do Chelsea, byť za něj inkasovali 47 milionů eur. Nyní je jeho cena podle portálu TransferMarkt skoro dvakrát vyšší, vzrostla na 90 milionů eur a vypadá to, že poroste i nadále, protože Palmer doslova září. Zatraceně drahé zboží. 6 fotbalistů, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru V aktuálním ročníku nejvyšší anglické ligy nasázel v sedmi zápasech šest branek a přidal k nim pět asistencí. Je to jeden z nejnebezpečnějších ofenzivních hráčů v elitní ostrovní soutěži, a nebýt občasné mladické nedisciplinovanosti, dalo by se říci, že je naprosto vyzrálým a komplexním fotbalistou. Na Stamford Brodge dobře tuší, že mají v kádru poklad, takže si jej pojistili až do roku 2033. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Levý záložník: Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt) Tržní cena egyptského reprezentanta Omara Marmoushe letí v posledních měsících nahoru a vypadá to, že ve Frankfurtu jej déle než do konce sezony neudrží. Pětadvacetiletý útočník či ofenzivní záložník se objevil v Bundeslize už v sezoně 2019/20 v dresu Wolfsburgu. Krátce hostoval v druholigovém St. Pauli a v ročníku 2021/22 hrál ve Stuttgartu. 4 nejdražší hráči Eintrachtu Frankfurt. Dohromady mají skoro trojnásobnou cenu, než celý kádr Plzně Loni v létě podepsal jako volný hráč čtyřletý kontrakt ve Frankfurtu a v klubu si mohou jen spokojeně mnout ruce. Během debutové sezony v dresu Eintrachtu dal v 29 ligových zápasech 12 branek a k nim přidal šest asistencí. Střelecký prach mu nevyschl ani za začátku současného ročníku - v šesti bundesligových duelech nastřílel osm gólů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Útočník: Erling Haaland (Manchester City) Erling Haaland byl ještě před pár lety patrně nejsledovanějším fotbalovým teenagerem v Evropě. Norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem. Do povědomí širší veřejnosti se nejprve dostal na mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2019, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Střeleckou formu si pak přenesl i do rakouské a posléze do německé nejvyšší soutěže, kde hrál v dresech Salcburku, respektive Dortmundu. Bylo jasné, že Borussia mimořádný talent dlouho neudrží. V roce 2022 se přestěhoval do Manchesteru City. Absolutní elita. 5 nejlepších hráčů v aktuální sezoně Premier League podle hodnocení portálu WhoScored I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Citizens získali v osobě Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupil do aktuální sezony. Sedm utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům deset gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Podle portálu TransferMarkt je s cenovkou 200 milionů eur momentálně nejcennějším fotbalistou na světě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Útočník: Robert Lewandowski (Barcelona) Pro fanoušky Bayernu to byl předloni v létě šok, v Barceloně jásali. Tak lze popsat situaci kolem odchodu Roberta Lewandowskiho do Španělska. Polský kanonýr zamířil za novou výzvou na Pyrenejský poloostrov, ale v německé Bundeslize za sebou zanechal významný odkaz. Podobně by se chtěl zapsat i do historie La Ligy. Stále aktivní. 5 fotbalistů, o kterých jste si možná mysleli, že jsou už v důchodu Hned v první sezoně na Camp Nou nastřílel v 34 ligových zápasech 23 branek a v nasazeném tempu pokračoval i v dalším ročníku. Ve 35 duelech dal 19 gólů a na dalších osm nahrával spoluhráčům. Navzdory tomu, že je mu už 36 let, je stále nezastavitelnou ofenzivní mašinou a brankovým predátorem. V současné sezoně La Ligy nechyběl ani jednou v základní sestavě týmu a na kontě má už deset gólů a dvě asistence. Foto: Profimedia.cz