Ideální formace. Takto by mohla vypadat nejlepší pětka s gólmanem v historii Vítkovic

Od sezony 1993/94, kdy vznikla samostatná česká hokejová extraliga, jsou Vítkovice stálým účastníkem nejvyšší soutěže. A až na krátká období, kdy sestoupil o soutěž níž, patřil klub též mezi elitu československé federální ligy, v níž dvakrát vybojoval mistrovský titul.

Vybrat z desítek špičkových hráčů, kteří klubem prošli a zapsali se do jeho historie, ideální pětku s brankářem, není vůbec nic lehkého, přesto jsme se o to skromně pokusili. S lítostí jsme do nejlepší formace nezařadili několik slavných a vynikajících hráčů, které by třeba jiní tvůrci upřednostnili, a kteří by v ní klidně mohli mít místo. Ale to už je úděl všech podobných výběrů, které si říkají „ideální“, protože jsou ideální jen z jistého úhlu pohledu a jsou ryze subjektivní.

Jak by tedy historická pětka Vítkovic s gólmanem mohla vypadat, na to odpovídají následující kapitoly. Pokud máte jinou představu, podělte se o ni s námi v diskusi pod článkem.