Ideální formace. Takto by mohla vypadat nejlepší pětka s gólmanem v historii Třince

Před 30 lety – v sezoně 1995/96 – se poprvé objevili v nejvyšší české soutěži hokejisté Třince. Od té doby se zařadili k tradičním účastníkům extraligy. Během uplynulých desetiletí prošly slezským oddílem stovky hráčů. Někteří se v jeho dresu jen mihli, jiní v něm zanechali nesmazatelnou stopu.
Od chvíle, kdy Oceláři vstoupili do extraligy, dokázali nejvyšší soutěž už šestkrát vyhrát. Mezi lety 2019 až 2024 dokonce pětkrát v řadě.
Vybrat z desítek špičkových hráčů, kteří klubem prošli a zapsali se do jeho historie, ideální pětku s brankářem, není vůbec nic lehkého, přesto jsme se o to skromně pokusili. S lítostí jsme do nejlepší formace nezařadili několik slavných a vynikajících hráčů, které by třeba jiní tvůrci upřednostnili, a kteří by v ní klidně mohli mít místo. Ale to už je úděl všech podobných výběrů, které si říkají „ideální“, protože jsou ideální jen z jistého úhlu pohledu a jsou ryze subjektivní.
Jak by tedy historická pětka Třince s gólmanem mohla vypadat, na to odpovídají následující kapitoly. Pokud máte jinou představu, podělte se o ni s námi v diskusi pod článkem.
Pokračování 2 / 7
Brankář: Šimon Hrubec
V třineckém dresu se v extralize objevilo hned několik výjimečných brankářů, kteří se výrazně podepsali pod medailové úspěchy mužstva, takže vybrat toho nejlepšího je nesmírně těžké. Jména Martin Vojtek, Vlastimil Lakosil, Radovan Biegl, Peter Hamerlík či Marek Mazanec byla v průběhu angažmá ve slezském klubu zárukou kvalitních výkonů. Nad všemi však ční dvojice Ondřej Kacetl a Šimon Hrubec. Při vší úctě k prvně jmenovanému, který vychytal Ocelářům čtyři poslední tituly, dáváme přednost v kleci v této „ideální“ formaci Šimonu Hrubcovi.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Do Třince přišel v roce 2012 z Hradce Králové, odkud jej pravidelně pouštěli na hostování do jiných klubů, a okamžitě ukázal svůj obrovský potenciál. Než v roce 2019 odešel do Kontinentální hokejové ligy do čínského Kunlunu, vybojoval s mužstvem extraligové stříbro (2015) a zlato (2019), etabloval se v jednu z největších brankářských osobností soutěže a exceloval také v zápasech Ligy mistrů, kde v ročníku 2017/18 získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče.
V dresu Ocelářů nikdo neodchytal víc extraligových utkání (273), nezaznamenal víc vítězství (168) a zápasů s čistým kontem (33). Na kontě má také nejvíc odchytaných minut v klubové historii (15 565) a nejvíc úspěšných zákroků (6922).
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 7
Obránce: Tomáš Kundrátek
Hodně zajímavou kariérou se v 35 letech může chlubit Tomáš Kundrátek, jehož nyní čeká další sezona v Třinci, kde strávil velkou část hokejového života. Za Oceláře hrál i v ročníku 2007/08, kdy si odbyl premiéru na mistrovství světa juniorů, na kterém pak startoval i v následujícím roce.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
V roce 2008 ho draftovali newyorští Rangers, hrál na dvou posledních olympijských hrách, v NHL ale debutoval až v sezoně 2011/12 v dresu Washingtonu. V elitní zámořské lize odehrál jen 30 utkání, zato na domácí scéně vybojoval s Oceláři tři mistrovské tituly a v roce 2024 se podílel na zisku zlata na domácím světovém šampionátu v Praze. V historii třineckého klubu u patří sedmá příčka podle počtu odehraných extraligových utkání mezi obránci a na stejné příčce je v kanadském bodování mezi beky.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 7
Obránce: Josef Hrabal
Přerovský rodák Josef Hrabal se na extraligové scéně objevil poprvé v sezoně 2002/03 v dresu Vsetína a přes angažmá v KHL a v zámořských soutěžích se dostal v roce 2009 do Třince. Pro slezský klub šlo o skvělý transfer. Hrabal strávil v dresu Ocelářů osm povedených sezon a byl jedním z klíčových hráčů, kteří klubu pomohli v ročníku 2010/11 k historicky prvnímu mistrovskému titulu. Tehdy byl vůbec nejlepším hráčem v +/- bodování ve vyřazovacích bojích. O rok později se stal nejproduktivnějším zadákem extraligy a v roce 2015 si pověsil na krk stříbrnou medaili.
Jeho třinecká bilance čítá 335 zápasů v základní části a 60 v play-off. Celkem posbíral v 395 utkáních do statistik 152 bodů za 38 branek a 114 asistencí, což jej řadí na historické druhé místo v produktivitě mezi klubovými obránci.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 7
Pravé křídlo: Jan Peterek
Jeden bronz, dvě stříbra a zlato – to je extraligová bilance útočníka Jana Peterka. Čistokrevné pravé křídlo odstartovalo profesionální kariéru ještě v československé federální soutěži v dresu Vítkovic, s nimiž se pak v ročníku 1996/97 prokousal až do finále, v němž ale mužstvo podlehlo Vsetínu. Od dalšího ročníku už válel v Třinci a hned v premiérové sezoně v barvách Ocelářů si prožil stejný scénář s finálovou porážkou od suverénní valašské mašiny.
V Třinci strávil 12 sezon, v polovině z nich vedl mužstvo jako kapitán. V sezoně 2010/11 se zásadní měrou podílel na zisku prvního titulu, když v základní části posbíral 35 bodů a dalších jedenáct přidal v play-off. Dres slezského klubu nosil až do roku 2014 a také se v něm rozloučil s kariérou. Za Oceláře odehrál v součtu základní části a play-off 673 utkání, ve kterých dal 155 gólů a přidal k nim 292 asistencí. V ročníku 2007/08 byl nejlepším nahrávačem v extralize.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 7
Centr: Richard Král
V dresu Ocelářů jsme v uplynulých 30 letech mohli vidět řadu skvělých centrů, mezi něž bezpochyby patřili David Květoň, Tomáš Marcinko či Jiří Polanský. Před všemi však v tomto výběru dostává přednost Richard Král. Pardubický rodák a odchovanec se stal hráčem Třince při jeho vstupu na extraligovou scénu v sezoně 1995/96 a jeho (nejvýraznější) tváří pak byl deset let. A byly to plodné a úspěšné roky.
Žádný střední útočník neposbíral do statistik víc bodů než Král, který v základní části odehrál za Třinec 449 utkání, v nichž si zapsal do statistik 190 branek a 323 asistencí. Průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas si udržel i v play-off – ve vyřazovacích bojích odehrál 50 střetnutí a zaznamenal 55 bodů (19+36). Dvakrát se stal nejproduktivnějším hráčem extraligové sezony.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 7 / 7
Levé křídlo: Martin Růžička
Martin Růžička je univerzál, který může pendlovat na pravém i levém křídle a na obou stranách kluziště je nesmírně nebezpečným forvardem. Veterán, který letos v prosinci oslaví 40. narozeniny, se stal ikonou třineckého hokeje. Do klubu přišel před sezonou 2009/10 a kromě tří let, které strávil v Kontinentální hokejové lize, je mu věrný dodnes. Nyní jej čeká v dresu Ocelářů už čtrnáctý ročník, do něhož jde jako živoucí klubová legenda, nejproduktivnější hráč v historii a borec, který byl u všech šesti extraligových titulů mezi lety 2011 a 2024.
Excelentní snajpr s vůdčími schopnostmi, který je skvělý v přesilovkách i v oslabení, se stal během působení ve Slezsku dvakrát nejproduktivnějším hráčem extraligy, jednou byl nejlepším kanonýrem, jednou si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče nejvyšší soutěže a jednou se stal nejužitečnějším hokejistou vyřazovacích bojů.
Foto: Profimedia.cz