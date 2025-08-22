Ideální formace. Takto by mohla vypadat nejlepší pětka s gólmanem v historii Los Angeles Kings

Nebude to už moc dlouho trvat a kalifornský klub Los Angeles Kings oslaví 60 let od svého vstupu do NHL. Stalo se tak v ročníku 1967/68 a od té doby patří k tradičním účastníkům nejprestižnější hokejové soutěže na světě. Během uplynulých desetiletí prošly týmem stovky hráčů. Někteří se v jeho dresu jen mihli, jiní v něm zanechali nesmazatelnou stopu.
Poprvé otřásli „králové“ z „města andělů“ hokejovým světem když v roce 1988 získali z Edmontonu největšího hráče všech dob – Wayna Gretzkyho. V roce 1993 mohl legendární „Great One“ přivést King k premiérovému Stanley Cupu, ale mužstvo prohrálo ve finálové sérii s Montrealem. Na první triumf si tak kalifornští fanoušci museli počkat až do roku 2012. O dva roky později si pocity z celkového vítězství zopakovali.
Vybrat z desítek špičkových hráčů, kteří klubem prošli a zapsali se do jeho historie, ideální pětku s brankářem, není vůbec nic lehkého, přesto jsme se o to skromně pokusili. S lítostí jsme do nejlepší formace nezařadili několik slavných a vynikajících hráčů, které by třeba jiní tvůrci upřednostnili, a kteří by v ní klidně mohli mít místo. Ale to už je úděl všech podobných výběrů, které si říkají „ideální“, protože jsou ideální jen z jistého úhlu pohledu a jsou ryze subjektivní.
Jak by tedy historická pětka Los Angeles Kings s gólmanem mohla vypadat, na to odpovídají následující kapitoly. Pokud máte jinou představu, podělte se o ni s námi v diskusi pod článkem.
Pokračování 2 / 6
Brankář: Jonathan Quick
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 743 zápasů – průměr 2,46 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91,1 %, 57 čistých kont
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 92 zápasů – průměr 2,31 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 92,1 %, 10 čistých kont
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: 2x vítěz Stanley Cupu, Conn Smythe Trophy, 2x Jennings Trophy
Američan Jonathan Quick se během 16 sezon v Los Angeles etabloval mezi absolutně nejlepší gólmany v NHL. Dvakrát pomohl Kings k zisku Stanley Cupu, jednou získal Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off a dvakrát Jennings Trophy, jež se uděluje brankářům, kteří odehrají za tým s nejmenším počtem inkasovaných gólů aspoň 25 zápasů za sezonu. Třikrát si zahrál v Utkání hvězd NHL. Za klub odchytal 743 utkání, což je skoro dvakrát víc než druhý Roger Vachon. Více než dvakrát tolik má na kontě i vítězství (370).
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 6
Obránce: Rob Blake
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 805 zápasů – 494 bodů (161+333)
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 57 zápasů – 24 bodů (8+16)
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: Norris Trophy
Vítěz Stanley Cupu z roku 2001, dvojnásobný mistr světa (1994 a 1997) a olympijský šampion ze Salt Lake City Rob Blake se 17. ledna 2015 před zápasem Los Angeles Kings – Anahein Ducks dočkal velké pocty - jeho dres s číslem 4 byl obřadně vyvěšen pod strop arény, v níž hrají „králové“ domácí zápasy. Blake se připojil k takovým velikánům jako byli Luc Robitaille, Wayne Gretzky, Dave Taylor, Marcel Dionne a Rogie Vachon.
Urostlý zadák je v čele klubových historických statistik v počtu nastřílených gólů mezi obránci. V Los Angeles odehrál 14 z celkem 20 sezon, jež strávil v NHL, šest z nich prožil v dresu s kapitánským céčkem na hrudi. V roce 1993 dovedl Kings do finále Stanley Cupu, sedmkrát byl nominován do All-Star Game. Paradoxně se Stanley Cupu dočkal až v sezoně, v níž byl z Kalifornie vytrejdován do Colorada.
Kromě toho byl uveden do hokejové Síně slávy, kam vkročil na podzim roku 2014 společně s brankářem Dominikem Haškem, Peterem Forsbergem a Mikem Modanem. Během kariéry odehrál v základní části soutěže 1270 zápasů, ve kterých nasbíral 777 kanadských bodů (240 + 537), ve vyřazovacích bojích zvládl 146 utkání s bilancí 26 branek a 47 asistencí. Největší porci zvládl v barvách Los Angeles.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 6
Obránce: Drew Doughty
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 1207 zápasů – 686 bodů (160+526)
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 101 zápasů – 61 bodů (19+42)
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: 2x vítěz Stanley Cupu, Norris Trophy
Na pětatřicetiletém Kanaďanovi oceňují odborníci skvělé bruslení, agilitu, zdravou agresivitu a chladnou hlavu i v těch nejsvízelnějších situacích. Je snadné zůstat vzadu a hrát pozičně, ale nejsložitější rozhodnutí, jaké může obránce učinit, dělá v momentě, kdy se má rozhodnout, zda bude riskovat a podpoří útok. V předvídání toho správného okamžiku je Drew Doughty jedním nejlepších hráčů na světě. Právě on byl jedním z důvodů, proč Los Angeles Kings vyhráli v letech 2012 a 2014 Stanley Cup.
Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi.
V roce 2015 mu Norris Trophy pro nejlepšího obránce utekla jen o fous – v hlasování totiž skončil na druhém místě za Erikem Karlssonem. O rok později už byl ale na absolutním vrcholu. Podle statistických čísel je s průměrným časem kolem 26 minut na ledě za zápas nejvytíženějším hráčem posledních deseti sezon NHL. Až jednou ukončí kariéru, jeho dres s číslem 8 bude v Los Angeles poměrně rychle vyvěšen pod strop haly, kde hrají Kings domácí zápasy.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 6
Pravé křídlo: Dave Taylor
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 1111 zápasů – 1069 bodů (431+638)
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 92 zápasů – 59 bodů (26+33)
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: King Clancy Trophy, Bill Masterton Trophy
Kanadský útočník Dave Taylor je jedním z pouhých čtyř hokejistů, kteří v dresu Los Angeles odehráli přes tisíc utkání v základní části NHL. Excelentní křídlo strávilo celou kariéru, která čítala 17 sezon, v barvách Kings. V roce 1993 byl blizoučko k zisku Stanley Cupu, ale ve finálové sérii jeho tým podlehl Montrealu. Taylor byl členem formace nazývané „Triple Crown Line“ s Marcelem Dionnem a Charliem Simmerem, která patřila k nejlepším útokům v historii elitní zámořské ligy.
Čtyřnásobný účastník All-Star Game získal během kariéry King Clancy Trophy a Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji. Do hokejového důchodu odešel po sezoně 1993/94 s průměrnou bilancí téměř jednoho kanadského bodu na utkání.
Centr: Marcel Dionne
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 921 zápasů – 1307 bodů (550+757)
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 43 zápasů – 43 bodů (20+23)
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: Hart Trophy, Lady Byng Trophy, 2x Ted Lidsay Award
Na postu centra se v dresu Los Angeles vystřídala řada excelentních hokejistů a vybrat toho absolutně nejlepšího je téměř neřešitelný oříšek. Někdo by dal přednost Waynu Gretzkymu, jiný Anže Kopitarovi. Naše volba patří Marcelu Dionnovi.
Kanada neměla mnoho lepších hokejistů, než jakým byl Marcel Dionne. Subtilní centr rozdělil kariéru v NHL mezi tři kluby – Detroit, Los Angeles a New York Rangers. Během devatenácti sezon zaznamenal v základní části soutěže 1771 bodů (731+1040) a i když se nikdy neradoval ze zisku Stanley Cupu, stal se nezapomenutelnou legendou 70. a 80. let. Nezapomenutelné bylo období, které strávil v barvách Kings mezi lety 1975 až 1986.
Podle mnoha expertů je Dionne jedním z nejvíce nedoceněných (nebo chcete-li, nejvíce podceňovaných) hráčů v historii NHL. Je to daň za to, že hrál v éře Wayna Gretzkyho. Během sedmi sezon v letech 1976 až 1983 se Dionne šestkrát prostřílel minimálně na metu padesáti gólů.
Na konci kariéry měl doma ve vitríně dvě Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana v NHL, Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části soutěže v sezoně 1979/80 a Ted Lindsay Trophy pro nejlepšího hokejistu podle hlasování hráčské asociace NHLPA. Do Hokejové síně slávy byl uveden v roce 1992.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 6
Levé křídlo: Luc Robitaille
Bilance v základní části v dresu Los Angeles Kings: 1077 zápasů – 1154 bodů (557+597)
Bilance v play-off v dresu Los Angeles Kings: 94 zápasů – 89 bodů (41+48)
Týmové a individuální trofeje v dresu Los Angeles Kings: Calder Trophy
Málokdo asi očekával, když si Luca Robitailla v roce 1984 vybralo Los Angeles až jako 171. hráče v celkovém pořadí draftu, že z něho vyroste jedna z legendárních postav NHL. Údajně nebyl dobrým bruslařem, takže o něj nebyl zájem. Kings však nechali „Lucky Luca“ ještě dva roky vyzrát v juniorské soutěži QMJHL, v níž se stal v dresu celku Hull Olympiques superhvězdou. Během dvou sezon nasbíral v 67 zápasech neuvěřitelných 340 kanadských bodů!
V roce 1987 získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL, a to navzdory faktu, že skutečně nikdy nebyl nijak excelentním bruslařem. Ve své nejpovedenější sezoně 1992/93 měl ve statistikách 125 bodů za 63 branek a 62 asistencí. Uměl dávat góly téměř z ničeho. Alespoň 44 branek zaznamenal v osmi po sobě jdoucích sezonách – jen Wayne Gretzky a Mike Bossy jsou na tom v tomto ohledu lépe.
V roce 1994 vstřelil vítězný gól ve finále mistrovství světa v Itálii a zajistil pro Kanadu po 33 letech dlouhého čekání zlaté medaile. Z Los Angeles se ve stejném roce stěhoval do Pittsburghu a přes New York Rangers se o tři roky později vrátil opět do Kalifornie. Premiérového Stanley Cupu se však dočkal až po přestup do Detroitu v roce 2002. Po dvou sezonách v dresu Rudých křídel se potřetí vrátil do Los Angeles, kde v roce 2006 ukončil po 19 letech kariéru v NHL.
Foto: Profimedia.cz