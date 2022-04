HYPOTETICKY: Mohli by hrát Lionel Messi s Cristianem Ronaldem v jednom týmu?

Představme si to – jaké by to asi mohlo být, kdyby Messi s Ronaldem oblékali stejný dres? Při představě, že by tihle dva spolu hráli v jednom týmu, se tají dech.

Co by se stalo? Střetla by se na hřišti ega obou hvězd? Nebo by je Leo i CR7 potlačily a spolupracovali by ve prospěch týmu? Nevnesli by dva geniální plejeři do mužstva spíše chaos?

Pokud by nastala první alternativa, byla by to katastrofa. Každá hvězda má v sobě kus sobce. Bez této vlastnosti by nemohli být Messi ani Ronaldo fotbalovými superhvězdami. Pocit, že jsem nejlepší, může dávat v mančaftu, kde už žádná další celebrita stejné velikosti není, křídla. Ale jakmile se objeví opravdový konkurent a začne egoistický boj o postavení jedničky, dokáže to rozvrátit celý tým.

GLOSA: Nová doba. Fotbalisté dnes zastiňují kluby, za které hrají

Jestliže by se ale oba dokázali oprostit od sebestřednosti, zrodilo by se možná mýtické fotbalové duo. Jsou to komplexní hráči, mají vytříbenou techniku, úžasné fotbalové myšlení, čich na góly a schopnost je střílet ze všech možných i nemožných pozic a v jakékoli situaci.

Jenže se asi nikdy nedozvíme, jestli by spojení Ronaldo – Messi fungovalo. Nikdy neuvidíme fotbalový koncert v podání dvou nejlepších hráčů současnosti v jednom dresu. Je to příliš bláznivá představa, prakticky neuskutečnitelná.

Ale jedno staré přísloví říká: „nikdy neříkej nikdy.“ Vždyť kdo mohl tušit, že kdysi nejlepší fotbalista planety Zinedine Zidane ukončí kariéru „hlavičkou“ do hrudi Itala Materazziho ve finále mistrovství světa v roce 2006? Nikdy neříkej nikdy. Možné je vlastně (skoro) všechno…

Foto: Profimedia.cz