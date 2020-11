Hvězdy v maskách. 4 čeští brankáři, kteří se dostali mezi ikony klubů z NHL

Absolutní elita! Toto je 10 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Draft, neboli výběr talentovaných mladých hokejistů z celého světa kluby z NHL, je do jisté míry loterie. I když skauti tráví ročně stovky hodin na cestách a na zápasech mládežnických týmů pozorováním nadaných hráčů, nemusí se nakonec jejich práce zúročit. Někdy však odhadnou mladý talent tak dobře, že by si za to zasloužili metál. |