Hvězdy Sparty vyhasly. Pět klíčových hráčů rudého týmu, kteří v derby se Slavií vyhořeli

V posledních zápasech nabral parádní formu, v utkání s Teplicemi se blýskl hattrickem a rázem se začalo spekulovat o tom, že by se měl dostat na fotbalové EURO. Od takového hráče pak automaticky čekáte, že bude v derby zářit. Jenže to se nestalo a Ladislav Krejčí zapadl jen do šedého průměru. Svou velkou šanci neproměnil, po jeho chybě naopak skóroval Tomáš Holeš.

Bořek Dočkal

Poté, co se Sparty ujal trenér Pavel Vrba, začala být jeho role na hřišti zase důležitá. Bořek Dočkal to měl potvrdit v derby, jenže to mu nevyšlo. Jednou sice jedovatě vystřelil, jinak ale na hřišti neukázal nic. To je na něj žalostně málo.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia