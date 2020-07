Hvězdy s cizím pasem. Toto je pět nejlepších cizinců letošního ročníku Fortuna ligy

Zatímco většina týmů už má po sezoně, Karviná ještě bude bojovat o záchranu. Ve Slezsku přitom hodně věří ve schopnosti Adriela Ba Louy, který je s deseti asistencemi druhým nejlepším nahrávačem celé ligy. Třiadvacetiletý šikula z Pobřeží slonoviny ale v Karviné zřejmě už dlouho nezůstane a po sezoně by se měl přestěhovat do Plzně.

Sezonu načal v Liberci, v jehož dresu si loni odbyl ligovou premiéru. Na podzim nasázel sedm branek a v zimě odešel do Slavie, které patří. V sešívaném dresu přidal dalších sedm zásahů a společně s Liborem Kozákem se dělí o místo na čele tabulky kanonýrů. Pokud dvaadvacetiletý chorvatský útočník zapracuje více na defenzivě, stane se pro trenéra Jindřicha Trpišovského nepostradatelným hráčem.

Dávid Hancko (Slovensko, Sparta)

Slovenský reprezentant přišel v srpnu na hostování do Sparty, která ho přivedla z italské Fiorentiny. Dvaadvacetiletý obránce se postupně vypracoval do role jednoho z nejlepších beků celé ligy a na Letné hodně stojí o to, aby u nich Hancko pokračoval. Jenže cena za jeho přestup se pohybuje okolo 160 milionů korun, což je pro Spartu hodně. Rosický a spol. proto nyní hledají cestu, jak Hancka získat.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia