Hvězdy pro extraligu. 4 Češi z NHL, kteří se během dlouhé pauzy mohou vrátit domů

Play-off NHL startuje. Některé kluby do něj ale nepostoupily a ostré zápasy tak možná budou hrát až v příštím roce. Není proto divu, že někteří čeští hokejisté vážně zvažují působení v extralize. Jména čtyř z nich najdete v následujících kapitolách.

V posledním ročníku posbíral 31 kanadských bodů a stal se nejproduktivnějším českým bekem v NHL. Jenže Detroit, za který Filip Hronek hraje, prožil bídnou sezonu a do akce se ještě dlouho nepodívá. Dvaadvacetiletý bek by se však mohl vrátit dříve, hodně o něj totiž stojí v Hradci Králové.

Martin Frk

Zájem je také o služby Martina Frka. Šestadvacetiletý útočník odehrál v posledním ročníku 17 zápasů za Los Angeles a do statistik si připsal šest gólů a dvě asistence. S Kings má kontrakt ještě na dva roky, Frk ale věří, že ho organizace pustí rozehrát se do Karlových Varů, za které by si rád odbyl extraligovou premiéru.

Foto: Profimedia.cz