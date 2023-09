Hvězdy nad hvězdami. 3 borci, kteří v aktuální sezoně české ligy získali nejvíckrát ocenění „Hráč utkání“

Kolikrát lze během osmi ligových kol získat cenu pro nejlepšího fotbalistu zápasu? Možná byste se divili. V následujících kapitolách najdete borce, kterým se to povedlo aspoň třikrát, a to jeden z nich ani nenaskočil do všech utkání.

3. Abdullahi Tanko (Baník Ostrava) – 3x Baník přišel v létě o Muhameda Tijaniho, který zamířil do Slavie, do útoku však získal jiného Nigerijce. Z Varnsdorfu přišel do Ostravy Abdullahi Tanko, který dal v minulém druholigovém ročníku 15 branek. V minulosti hrál šest let v Portugalsku, s Baníkem podepsal na začátku července smlouvu na tři roky. Už v přípravě se blýskl hattrickem do sítě rumunského mistra Farulu Constanta a dobrou formu si přenesl i do ligové sezony. Po osmi odehraných zápasech má na kontě tři vstřelené branky a jednu gólovou asistenci. Třikrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání.

2. Milan Petržela (1. FC Slovácko) – 3x Mnohokrát se v minulosti zdálo, že je v Plzni na odpis, Milan Petržela ale všechny krize ustál a v sestavě týmu byl skoro dvanáct let. S Viktorkou získal čtyři mistrovské tituly. O ten pátý ho „připravilo" angažmá v Augsburgu, kam odešel po Euru v Polsku a na Ukrajině. Momentálně čtyřicetiletý záložník Slovácka má na kontě 489 ligových zápasů, ve kterých nastřílel 58 branek a k nim si připsal do statistik 66 nahrávek. Také se mu však poměrně často žlutilo před očima. Dvaasedmdesát karet ho řadí na 13. místo v historii české nejvyšší soutěže. V Uherském Hradišti má podepsanou smlouvu do konce sezony 2023/24. Navzdory věku je stále nesmírně platným členem sestavy. V sedmi zápasech aktuální sezony si zapsal do statistik tři gólové asistence a stejně tolik získal také cen pro nejlepšího hráče střetnutí.

1. Lukáš Juliš (Sigma Olomouc) – 4x Útočník Lukáš Juliš debutoval v prvním týmu Sparty v sezoně 2013/14. Odehrál pět utkání, dal jednu branku a zasloužil se o zisk mistrovského titulu. O své místo v kádru ale musel stále tvrdě bojovat, trápily ho taky zdravotní problémy a z Letné dvakrát odešel na hostování. Na jaře 2020 působil v Olomouci, kde nabral parádní formu a tu si přenesl po návratu i do Prahy. Naneštěstí pro Spartu však kvůli zdravotním problémům odehrál v ročníku 2021/22 jen tři ligová utkání a na podzim toho minulého se objevil jen v osmi zápasech. Dal gól na hřišti Mladé Boleslavi a přispěl k výhře Letenských 3:1. V klubu měl smlouvu do konce sezony, ale uprostřed ledna zamířil do druhé španělské ligy a posílil celek Ibizy. Po návratu už s ním na Letné nepočítali a on zadarmo odešel do Olomouce, kde se mu v minulosti tak dařilo. A byla to zřejmě dobrá volba. Na Hané opět září – v osmi zápasech nastřílel pět branek a je druhým nejlepším střelcem lig. V polovině střetnutí, do nichž nastoupil, byl oceněn jako nejlepší hráč. Na Andrově stadionu má podepsaný kontrakt do roku 2025.