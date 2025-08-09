Hvězdy na vrcholu kariéry. 10 nejlepších hokejistů v NHL, kteří se narodili v roce 1994

Jen čtyři čeští hokejisté, kteří mají v datu narození rok 1994, si zahráli v NHL. Vypadá to, že další se v elitní lize už nepředstaví. Tento rok tuzemskému hokeji moc dobrou sklizeň nepřipravil. Štědrý byl naopak ke Skandinávcům.
Stejně jako příroda připravuje zemědělcům roky hojnosti, jež střídají období neúrody, i v hokejovém světě občas bohatou sklizeň střídá bídná úroda. V roce 1991 se narodil útočník Ondřej Palát, který se v dresu Tampy Bay dvakrát podílel na zisku Stanley Cupu. Největším tuzemským talentem, narozeným v roce 1992 je brankář Petr Mrázek a z ročníku 1993 nejvíc vyčnívá Tomáš Hertl.
Čeští hokejisté narození v roce 1994 v NHL moc neomračují. Zastiňují je jiní borci z celého světa. Nejlepším tuzemským hráčem z tohoto ročníku je Radek Faksa z Dallasu. Dosud zvládl odehrát 708 zápasů, v nichž zaznamenal 215 bodů za 94 gólů a 121 asistenci.
V následujících kapitolách najdete deset hokejistů narozených v roce 1994, kteří se v NHL dosud prezentovali v nejlepším světle. Při sestavování tohoto žebříčku jsme brali v potaz počet odehraných zápasů, nasbíraných kanadských bodů, bilanci v +/- bodování, prospěšnost a roli v týmu i průměrný čas strávený na ledě.
10. Matt Murray (Kanada) – Seattle Kraken
Bilance v základní části NHL: 274 zápasů – průměr 2,8 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91 %
Bilance v play-off NHL: 52 zápasů – průměr 2,19 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 92 %
Individuální a týmové trofeje v NHL: 2x vítěz Stanley Cupu
Skauti Pittsburghu museli mít fantastický čich, když ve třetím kole draftu v roce 2012 sáhli po kanadském gólmanovi Mattovi Murraym. Téměř dvoumetrový čahoun se totiž výrazně podepsal pod zisk dvou Stanley Cupů v letech 2016 a 2017.
Do NHL poprvé nakoukl v ročníku 2015/16 a v základní části odchytal 13 utkání. Ohromil nízkým průměrem inkasovaných gólů na zápas (2) i úspěšností zákroků (93 %). Nikdo však asi nečekal, že by mohl coby nováček táhnout tým i ve vyřazovacích bojích. Nakonec v play-off zvládl 21 střetnutí a dovedl Tučňáky se Stanley Cupu. V další sezoně už byl jedničkou mezi tyčemi a na konci sezony zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej znovu.
Murray není žádný svalovec, ale snad právě proto je nesmírně rychlý a flexibilní. Po odchodu z Pittsburghu však neprožívá zrovna nejlepší období. Momentálně je už třetím rokem hráčem Toronta, ale moc toho neodchytal. Na začátku prázdnin se upsal na rok Seattlu, kde se pokusí restartovat uvadající kariéru.
9. Teuvo Teräväinen (Finsko) – Chicago Blackhawks
Bilance v základní části NHL: 752 zápasů – 517 bodů (170+347)
Bilance v play-off NHL: 90 zápasů – 50 bodů (27+27)
Individuální a týmové trofeje v NHL: vítěz Stanley Cupu
Finský útočník Teuvo Teräväinen prošel draftem v roce 2012, v němž se stal už v prvním kole úlovkem Chicaga. Do NHL epizodně naskočil do tří utkání v sezoně 2013/14 a o rok později se už podílel na zisku Stanley Cupu.
Tvořivý forvard s úžasně šikovnýma rukama, perfektním čtením hry i solidními defenzivními dovednostmi se před ročníkem 2016/17 přestěhoval do Caroliny, kde pak osm sezon patřil k největším ofenzivním zbraním Hurricanes. Před minulou sezonou se však vrátil do klubu, který jej draftoval a podepsal tam dvouletou smlouvu za deset milionů dolarů.
8. Elias Lindholm (Švédsko) – Boston Bruins
Bilance v základní části NHL: 900 zápasů – 604 bodů (235+369)
Bilance v play-off NHL: 40 zápasů – 27 bodů (13+14)
Individuální a týmové trofeje v NHL: –
Švédský centr Elias Lindholm pochází z hokejové rodiny. Jeho otce Mikaela draftovalo v roce 1987 jako 237. hráče Los Angeles a dokonce si zahrál v osmnácti zápasech v NHL. To jeho syn zažívá mnohem zářivější kariéru. V draftu v roce 2013 si ho vybrala už jako pátého Carolina, ale během pěti sezon v dresu Hurricanes se nedokázal vyprofilovat v oporu mužstva a ani jednou nepokořil metu dvaceti vstřelených branek v základní části soutěže.
Pookřál po přestupu do Calgary v roce 2018, kdy se z něj stal dvacetigólový střelec. V ročníku 2021/22 mu však zřejmě požehnali hokejoví bohové a on se v 82 zápasech blýskl neuvěřitelnými 42 přesnými trefami. Forvard s výbornými defenzivními schopnostmi se před sezonou 2024/25 přesunul do Bostonu, kde podepsal sedmiletý kontrakt do roku 2032, který mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši 7,75 milionu dolarů.
7. Sean Monahan (Kanada) – Columbus Blue Jackets
Bilance v základní části NHL: 818 zápasů – 595 bodů (263+332)
Bilance v play-off NHL: 35 zápasů – 22 bodů (10+12)
Individuální a týmové trofeje v NHL: Bill Masterton Trophy
Zástupci Calgary Flames měli v prvním kole draftu v roce 2013 hned tři možnosti k výběru hráčů a klub si tak mohl vytvořit budoucí jádro skvělého týmu. Nejdříve vybíraly Plameny šestého hráče v pořadí a tím byl centr Sean Monahan.
V posledních dvou sezonách v dresu Ottawy 67’s v juniorské soutěži OHL posbíral Monahan shodně 78 bodů a na tyto výkony navázal hned ve své premiérové sezoně v NHL. V ročníku 2013/14 odehrál 75 utkání, zaznamenal do statistik 34 bodů (22+12) a stal jedním z nejpříjemnějších překvapení ligy. O sezonu později už měl na kontě 62 bodů a v dalším ročníku byl ještě o bod lepší. V sezoně 2018/19 se poprvé v kariéře dostal nad hranici 80 bodů.
Monahan je všestranný hokejista, který se nebojí fyzické hry, je výborný na vhazování a hlavně má vůdčí schopnosti. Nyní je mu 30 roků a je v nejlepších hokejových letech. V létě 2022 byl z Calgary vytrejdován do Montrealu, ale kvůli zranění odehrál jen 25 zápasů. Přes Winnipeg se pak přesunul do Columbusu, jemuž se upsal na pět sezon. Po minulém ročníku obdržel Bill Masterton Trophy hráči, který nejlépe ztělesňuje vytrvalost, sportovní duch a oddanost hokeji.
6. Jake Guentzel (USA) – Tampa Bay Lightning
Bilance v základní části NHL: 600 zápasů – 571 bodů (268+303)
Bilance v play-off NHL: 74 zápasů – 73 bodů (41+32)
Individuální a týmové trofeje v NHL: vítěz Stanley Cupu
Pittsburgh si útočníka Jakea Guentzela vybrali v roce 2013 ve třetím kole draftu a teprve v sezoně 2016/17 dostal první šanci zahrát si v NHL. Zhostil se jí na výbornou.
Ve 40 zápasech základní části zvládl nastřílet 16 gólů a zaznamenal 17 nahrávek. V play-off pak byl klíčovým hráčem Penguins – v 25 zápasech na cestě za Stanley Cupem posbíral 21 bodů s 13 přesnými trefami se stal nejlepším střelcem vyřazovacích bojů. Od té doby ušel pořádný kus hokejové cesty. Z pensylvánského klubu odešel v průběhu ročníku 2023/24 do Caroliny a následně se upsal na sedm let Tampě Bay, kde jej nyní čeká druhý rok smlouvy, která mu zajišťuje průměrný příjem devíti milionů dolarů ročně.
5. Hampus Lindholm (Švédsko) – Boston Bruins
Bilance v základní části NHL: 762 zápasů – 313 bodů (73+240)
Bilance v play-off NHL: 79 zápasů – 25 bodů (5+20)
Individuální a týmové trofeje v NHL: –
Švédský obránce Hampus Lindholm byl do NHL draftován v roce 2012 jako šestý hráč v celkovém pořadí. Vybral si ho Anaheim, kde věrně hrál až do března 2022, kdy byl vyrejdován do Bostonu. V novém působišti nelenili a okamžitě mu dali k podpisu novou osmiletou smlouvu, která z aktuálně jednatřicetiletého borce udělala jednoho z nejlépe placených beků v lize. Mistr světa z roku 2018 si průměrně vydělá šest a půl milionu dolarů ročně.
4. Seth Jones (USA) – Florida Panthers
Bilance v základní části NHL: 860 zápasů – 441 bodů (99+342)
Bilance v play-off NHL: 60 zápasů – 33 bodů (9+24)
Individuální a týmové trofeje v NHL: vítěz Stanley Cupu
V Chicagu se před pár lety rozhodli přebudovat kádr a přivedli do týmu amerického zadáka Setha Jonese, který se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let a zlatý šampion z juniorského mistrovství světa podepsal v roce 2021 s Blackhawks lukrativní osmiletý kontrakt, jenž mu v každém ročníku přinese průměrně devět a půl milionu dolarů. Velmi brzy se však ukázalo, že tento krok byl možná chybou, a to nikoli proto, že by byl Jones špatný hráč, ale smlouva jej v klubu, který patří k nejhorším v NHL, výrazně přeceňovala.
Chicago vyřešilo problematickou situaci výměnou hráče na Floridu, ale nadále ponese až do roku 2030 část nákladů na jeho plat. Jeho akcie však šly po minulé sezoně opět nahoru, protože se po trejdu zasloužil v dresu Panthers o zisk Stanley Cupu a na manažeři Floridy si mohou mnout spokojeně ruce.
3. Morgan Rielly (Kanada) – Toronto Maple Leafs
Bilance v základní části NHL: 873 zápasů – 513 bodů (87+426)
Bilance v play-off NHL: 70 zápasů – 47 bodů (15+32)
Individuální a týmové trofeje v NHL: –
Kanadský zadák Mogran Rielly se stal v roce 2012 pátou volbou v draftu NHL, když po něm sáhlo Toronto. Maple Leafs si zvolili dobře – z talentovaného mladíka vyrostla jedna z velkých osobností ligy.
Od sezony 2013/14 si sestavu „javorových listů“ nelze představit bez tohoto spolehlivého beka, který kromě defenzivních atributů oplývá i ofenzivními dovednostmi. Nyní ho čeká v Torontu už třináctá sezona a soudě podle toho, že v klubu má podepsanou smlouvu do roku 2030, mohl by jednou patřit k legendám Maple Leafs. Mistr světa z roku 2016 a nejlepší střelec mezi obránci v NHL v sezoně 2018/19 si v nadcházejícím ročníku přijde na osm milionů dolarů.
2. Filip Forsberg (Švédsko) – Nashville Predators
Bilance v základní části NHL: 780 zápasů – 681 bodů (318+363)
Bilance v play-off NHL: 81 zápasů – 59 bodů (31+28)
Individuální a týmové trofeje v NHL: –
Filip Forsberg je dobře bránícím útočníkem, který patří k nejkreativnějším hráčům v týmu Nashvillu. Zdobí ho perfektní technika a práce s holí. Nositel slavného hokejového jména podává nesmírně konzistentní výkony. Zdobí ho mimořádná tvořivost, cit pro přihrávku i vynikající bruslení.
Přestože byl v roce 2012 draftován jako 12. hráč v celkovém pořadí Washingtonem, za Capitals si nikdy nezahrál. Klub ho v roce 2013 vytrejdoval do Nashvillu, aniž mu dal jedinou šanci v NHL. Predátoři talentovaného borce okamžitě zařadili do kádru a on od té doby patří k oporám mužstva. Dosud na Nashville odehrál 780 utkání a zaznamenal 681 bodů (318+363) v základní části soutěže a 59 bodů (31+28) v 81 střetnutích v play-off. Momentálně je druhým nejproduktivnějším borcem v dějinách klubu, na čemž zapracoval i v minulé sezoně, ve které popáté v kariéře pokořil v základní části třicetigólovou metu.
1. Andrej Vasilevskij (Rusko) – Tampa Bay Lightning
Bilance v základní části NHL: 540 zápasů – průměr 2,52 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91,7 %
Bilance v play-off NHL: 120 zápasů – průměr 2,45 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 91,8 %
Individuální a týmové trofeje v NHL: 2x vítěz Stanley Cupu, Vezina Trophy, Conn Smythe Trophy
Po skvělých výkonech, které předváděl na juniorské úrovni, si ruský brankář Andrej Vasilevskij vybojoval v sezoně 2013/14 místo jedničky v brance celku Salavat Ufa. Odchytal 28 zápasů v základní části, osmnáct utkání v play-off KHL a pomohl svému týmu do finále Východní konference.
Přes 190 centimetrů vysokého mladíka si v roce 2012 vybrala jako devatenáctého hráče v draftu Tampa Bay a tamní skauti nadaného brankáře bedlivě sledovali i během jeho angažmá v KHL. A mohli z něho mít radost, takže po sezoně 2013/14 mu nabídli smlouvu a mladý Rus si ve svém premiérovém ročníku v NHL zachytal v 16 zápasech.
V další sezoně dostal šancí ještě víc a odchytal 24 střetnutí. S úspěšností zákroků 91 % a průměrem 2,76 inkasovaných gólů na zápas se rozhodně ukázal v dobrém světle, i tak ale mnohé fanoušky překvapilo, když v sezoně 2016/17 vystrnadil z branky Bena Bishopa a zaujal post gólmanské jedničky.
Nyní už je jednou z nejzářivějších brankářských hvězd v NHL. V ročníku 2018/19 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana soutěže a dvakrát přivedl Tampu Bay ke Stanley Cupu. V roce 2021 ještě navrch obdržel Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play-off. Momentálně je nejdéle sloužícím gólmanem v jednom klubu v NHL. Na Floridě má podepsanou smlouvu do roku 2028.
