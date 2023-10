Hvězdy, které Slavii hodně chybí. Jak se v zahraničí vede Olayinkovi či Juráskovi?

Pokračování 3 / 5

Ondřej Lingr

Nová smlouva, nebo odchod. Situace Ondřeje Lingra byla jasně daná. Dlouho okolo něj kroužil Panathinaikos, na poslední chvílí se ale do hry o jeho služby vložil Feyenoord. Čtyřiadvacetiletý reprezentant, který dal během tří let ve Slavii 30 ligových branek, si taky s úřadujícím nizozemským šampionem plácl. S Feyenoordem v lize oslavil čtyři výhry. V základu sice ještě nebyl, zasáhl ale do všech zápasů, na kontě má gól i nahrávku. Naskočil taky do vítězného utkání Ligy mistrů proti Celticu.

Foto: Profimedia.cz