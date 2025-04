Hvězdy i náhradníci. 8 českých gólmanů, kteří si zachytali v anglické Premier League

Před pár lety se očekávalo, že Matěj Kovář by se mohl stát stabilním brankářem Manchesteru United. Talentovaný český mladík ale na Old Trafford nikdy nedostal šanci zachytat si v utkání Premier League a v roce 2023 odešel do Leverkusenu. Osm tuzemských gólmanů si však v nejvyšší ostrovní lize zachytalo.



Část 1 / 9



Alespoň do jednoho střetnutí v anglické Premier League dosud nastoupilo rovných třicet českých fotbalistů. Přibližně čtvrtinu z nich - osm – tvořili brankáři. Tyto borce a jejich příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Vítězslav Jaroš (Liverpool) – 1 utkání Nedlouho před dovršením 16 let se stal Vítězslav Jaroš brankářem Liverpoolu, kam zamířil z pražské Slavie. V dresu slavného anglického klubu chytal v mládežnických soutěžích, ale také hostoval v jiných týmech – v Notts County, ve Stockportu a minulou sezonu strávil v rakouském Štýrském Hradci. V zemi pod Alpami vychytal mistrovský titul i vítězství v národní pohárové soutěži, takže jeho hodnota poskočila utěšeně nahoru. Nyní ji portál TransferMarkt vyčísluje na pět milionů eur. Drazí debutanti. 5 českých fotbalistů, kteří měli při premiéře v reprezentaci nejvyšší tržní cenu V Premier League dosud nastoupil do jediného utkání – loni v říjnu naskočil z lavičky za zraněného Alissona do souboje s Crystal Palace, na hřišti strávil 11 závěrečných minut, neinkasoval a přispěl k výhře 1:0. Od té doby se v nejvyšší ostrovní lize neobjevil. Jaroš byl členem všech reprezentačních výběrů už od 15 let, premiéru v seniorském národním týmu si odbyl loni v červenci, když ve věku 22 let, deset měsíců a 15 dní odchytal druhý poločas přátelského utkání proti Maltě. Inkasoval jeden gól a podílel se na vysoké výhře 7:1. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Antonín Kinský (Tottenham Hotspur) – 4 utkání Antonín Kinský byl jednou nohou na odchodu z Edenu, kam přišel ještě jako teenager v roce 2021 z Dukly Praha. Vypadalo to, že přes Jindřicha Staňka a Aleše Mandouse cesta do branky Slavie nevede. V minulé sezoně byl na hostování v Pardubicích a pak to vypadalo, že zamíří do Liberce. Kinský a spol. 11 talentovaných mladých gólmanů do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy Jenže když se na mistrovství Evropy Staněk zranil, museli manažeři sešívaných změnit plány. Talentovaný mladík se stal jedničkou mezi tyčemi a v podzimní části aktuální sezony doslova zářil. Chytal v kvalifikaci o Ligu mistrů a nastupoval také ve střetnutích Evropské ligy. Jeho výkony natolik zaujaly skauty Tottenhamu, že v lednu neváhali vytáhnout z kasy ekvivalent ve výši více než 400 milionů korun a poslat jej na účet pražského klubu. V severním Londýně podepsal Kinský smlouvu do roku 2031. Záhy po přestupu odchytal čtyři střetnutí v Premier League, z nichž tři skončily porážkou jeho týmu. Od začátku února se na hřišti v nejvyšší anglické lize neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Jan Laštůvka (Fulham) – 8 utkání Jedním ze strůjců mistrovské jízdy Baníku v sezoně 2003/04 byl brankář Jan Laštůvka, který po vydařeném ročníku odešel do Doněcku. Šachtar za jeho podpis zaplatil dva a půl milionu eur, Laštůvka si v klubu ale nikdy nedokázal vybojovat pevnou pozici a hostoval v Anglii či v Německu. Matadoři a veteráni. 20 nejstarších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži Na ostrovy přišel v létě roku 2006 a zakotvil na jeden rok ve Fulhamu. V jarní části sezony odchytal osm střetnutí, z vítězství se však radoval jen jednou po souboji s Newcastlem. Třikrát se podílel na remíze a ze čtyř duelů odcházel se sklopenou hlavou. Další rok strávil v Bochumi a do Londýna se vrátil v létě 2008, kdy byl vyexpedován do West Hamu, za který však neodehrál ani jediné ligové utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Radek Černý (Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers) – 21 utkání Gólman Radek Černý strávil nejdelší a nejúspěšnější léta ve Slavii, několik let však působil také v Anglii. Nejprve hrál tři sezony v dresu Tottenhamu a poté působil v celku Queens Park Rangers. V Premier League zasáhl do 21 zápasů - v dresu Spurs odchytal 16 utkání a čtyřikrát udržel čisté konto, v barvách Rangers se objevil v nejvyšší soutěži v pěti duelech. Po návratu domů si v sezoně 2013/14 zachytal ještě znovu v Edenu, kde pak ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Jan Stejskal (Queens Park Rangers) – 41 utkání Brněnský rodák Jan Stejskal působil skoro sedm let ve Spartě, s níž vybojoval sedmkrát československý titul, načež zamířil v roce 1990 do Anglie. V týmu Queens Park Rangers nejprve odchytal ještě ve First Division 67 střetnutí a poté v Premier League zvládl dalších 41 zápasů, ve kterých jedenáctkrát udržel čisté konto. Po návratu domů získal se Slavií v sezoně 1995/96 český titul. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Pavel Srniček (Newcastle United, Sheffield Wednesday, Portsmouth) – 146 utkání Český brankář Pavel Srniček se nezapsal výrazně jen do historie Newcastlu United. Dva roky odchytal také v klubu Sheffield Wednesday, kde se mu v prosinci roku 1999 povedl mimořádný kousek. Jako druhý gólman v dějinách Premier League zvládl v jednom utkání chytit dvě penalty. Ani jeho bravurní zákroky proti střelám Diona Dublina a Paula Mersona však nezabránily porážce 1:2. Pavel Srniček a spol. 8 gólmanů, kteří v Premier League chytili dvě penalty v jednom utkání V nejvyšší anglické soutěži zvládl nastoupit do 201 zápasů, více než pět desítek jich však ještě zvládl v někdejší First Division, z toho tři v dresu West Hamu United. V Premier League má na kontě 146 střetnutí v dresech tří klubů – kromě Newcastlu a Sheffieldu si zapsal do statistik v sezoně 2003/04 také tři starty za Portsmouth. Celkem vychytal Premier League 47 čistých kont. Na konci roku 2015 bývalý reprezentační gólman zemřel ve věku 47 let. Při kondičním běhání v bohumínských ulicích ho postihl srdeční kolaps a o devět dnů později zemřel v nemocnici. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Luděk Mikloško (West Ham United) – 169 utkání Ve West Hamu působilo několik českých brankářů, žádný ale v klubu nechytal tak dlouho jako Luděk Mikloško. Rodák z Prostějova a bývalý brankář reprezentace do odešel do Londýna v roce 1990 z Baníku a mezi Kladiváři působil až do roku 1998, kdy odešel do Queens Park Rangers. Skoro stovku zápasů odchytal ještě v bývalé First Division, po změně soutěže na Premier League si zapsal do statistik dalších 169 startů a 48 vychytaných nul. V klubu zanechal nesmírně výraznou stopu a fanoušci na něj dodnes s láskou vzpomínají. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Petr Čech (Chelsea, Arsenal) – 443 utkání Petr Čech je bezpochyby nejlepším fotbalovým brankářem v historii samostatné české reprezentace. Jeho kariéra byla dlouhá a úspěšná i na klubové úrovni. Nastoupil proti 139 různým týmům a velká část z nich byla z Premier League. Došli až na vrchol. 9 českých fotbalistů, kteří vyhráli Pohár UEFA či Evropskou ligu V březnu roku 2018 se stal prvním brankářem v historii Premier League, který odchytal 200 zápasů s čistým kontem. Této mety dosáhl téměř po čtrnácti letech působení v nejlepší fotbalové lize světa. V dresu Chelsea si připsal na konto 162 zápasů bez inkasované branky, dalších 40 nul přidal v Arsenalu. Když se s elitní ostrovní soutěží loučil, měl ve statistikách 443 odchytaných střetnutí. Žádný český fotbalista jich tam nezvládl víc. Foto: Profimedia.cz