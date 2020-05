Hvězdy i naděje. 7 Čechů z NHL, které zastupuje agentura Sport Invest

Měl jistou pozici v KHL, chtěl ho Petrohrad, Pavel Francouz se ale předloni pustil do rizika a dohodl se na smlouvě s Coloradem. Věděl, že začne na farmě, o svůj sen, kterým byl start v NHL, se ale dokázal porvat. V aktuálním ročníku si vybojoval pozici dvojky mezi tyčemi Avalanche a předvádí vynikající výkony.

Jednou z hlavních tváří agentury Sport Invest je Tomáš Hertl. V San Jose má podepsaný kontrakt do roku 2022, ročně si díky němu vydělá přibližně 125 milionů korun. V aktuální sezoně posbíral 36 kanadských bodů ve 48 zápasech, v rozletu ho však zastavilo vážné zranění, které jej vyřadilo ze hry až do konce ročníku.

Petr Mrázek (Carolina Hurricanes)

Není to tak dávno, co se stal Petr Mrázek brankářskou jedničkou Detroitu. Jenže těžce vybojovanou pozici neuhájil a v průběhu sezony 2017/18 byl vyměněn do Philadelphie. Ani tam se ale dlouho neohřál a předloni v létě podepsal roční kontrakt v Carolině. Protože podával solidní výkonu, klub mu loni v létě nabídl prodloužení smlouvy o další dva roky.

Foto: Profimedia.cz