Hokejoví giganti a titáni. Toto je 10 největších legend v historii New Yorku Rangers

Klub New York Rangers působí v NHL už téměř sto let. Za tu dobu se v dresu Jezdců protočily stovky hráčů. Na většinu z nich se zapomnělo a zůstalo po nich jen jméno v archivech a klubových kronikách, na jiné se dodnes s hrdostí vzpomíná. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete deset hokejistů, kteří oblékali tradiční dres s nápisem Rangers na hrudi, a patří mezi nejzářivější legendy v dějinách klubu.

V Madison Square Garden strávil 16 sezon, během nichž naskočil do 982 zápasů v základní části soutěže, a to ho řadí na čtvrté místo v klubové historii. Zaznamenal v nich do statistik 610 bodů za 179 branek a 431 asistencí. V dějinách newyorského klubu je v tomto ohledu lepším obráncem pouze Brian Leetch. V play-off odehrál 84 utkání s bilancí 17 gólů a 32 nahrávek. Čtyřikrát během kariéry se dokázal prostřílet na metu dvaceti branek nebo dokonce nad ni. Během ročníku 1977/78 nasbíral 72 bodů (24+48).

9. Harry Howell

Člen Hokejové síně slávy a hráč, který odehrál nejvíc zápasů v dresu New Yorku Rangers v klubové historii – to je vizitka obránce Harryho Howella. Kanadský bek naskočil do NHL v dresu Jezdců v roce 1952 a od té doby byl klubu věrný 17 let. V roce 1969 odešel do celku Oakland Seals, který později změnil název na California Golden Seals. Kariéru zakončil v roce 1973 v dresu Los Angeles Kings. To mu bylo už 41 let, ale s hokejem stále nekončil. Ještě další tři sezony odkroutil v nižší soutěži WHL.

Jeho 1160 utkání, které má za Rangers na kontě, hned tak někdo nepřekoná. Zmeškal pouhých 40 z možných 1200 utkání, které potenciálně mohl odehrát. Nasbíral v nich 418 bodů (94+324) a k tomu 1147 trestných minut, což z něho dělá třetího nejtrestanějšího hráče v dějinách klubu.

Snad proto, že si během 17 let v New Yorku nikdy nezahrál s Jezdci ve finále Stanley Cupu, se na Howella dnes moc nevzpomíná. V play-off odehrál pouhých 38 zápasů, přesto patří mezi absolutně největší klubové legendy všech dob. V roce 1967 získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce v NHL. Není to náhoda, že od roku 2009 visí jeho dres s číslem 3 pod stropem Madison Square Garden.