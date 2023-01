Hvězdy a titáni. 8 největších legend v historii fotbalové Barcelony

V listopadu uplynulo už 123 let od chvíle, kdy byl založen fotbalový klub FC Barcelona. Za tu dobu se v dresu katalánského mužstva protočily stovky hráčů. Na většinu z nich se zapomnělo a zůstalo po nich jen jméno v archivech a klubových kronikách, na jiné se dodnes s hrdostí vzpomíná. V následujících kapitolách najdete osm fotbalistů, kteří oblékali (nebo oblékají) tradiční červenomodrý dres, a patří mezi nejzářivější legendy v dějinách klubu.

8. Diego Maradona Kariéra v klubu: 1982 až 1984

Post: útočník, ofenzivní záložník

Počet odehraných zápasů: 58

Počet nastřílených gólů: 38 Diego Maradona byl jedním z nejlepších a zároveň nejkontroverznějších fotbalistů historie. V Argentině však vždycky byl, je a asi i bude zbožňovanou ikonou. Mnozí fanoušci mu neřekli jinak než „San Diego“ – Svatý Diego. Kdyby ekonomové hledali bod, kdy se za fotbalové hráče začaly platit závratné částky, pak by došli právě k Maradonovi. Byl asi prvním přeplaceným hráčem na světě. To on roztočil spirálu, kterou se dodnes klubům nedaří zastavit. Stalo se tak po mistrovství světa v roce 1982, kdy přestoupil do Barcelony za tehdy nejvyšší sumu v historii - necelých osm milionů dolarů. 12 nezapomenutelných osobností, které ovlivnily dějiny světového fotbalu V Katalánsku strávil sice jen dvě sezony, přesto je jednou z nejvýznamnějších postav, která oblékala dres Barcy. Své výjimečné nadání v tehdejší Barceloně však nedokázal prodat. Kromě toho se často dostával do sporů s vedením klubu a navíc ho vážná zlomenina kotníku málem připravila o zbytek fotbalové kariéry. Během této krátké doby se ale stal prvním hráčem v dějinách, jemuž v El Clásico tleskali fanoušci Realu Madrid. V 58 zápasech nastřílel 38 branek a vyhrál s týmem tři trofeje. Maradona však neproslul jen svými bravurními technickými kousky, tvořivostí a krásnými góly. Jeho „Boží ruka“, která na šampionátu v Mexiku v roce 1986 vyřadila Angličany, je jednou z největších skvrn na světovém fotbale. Nebyl by to ale Maradona, kdyby ve stejném zápase neměl na svém kontě také jeden z nejúchvatnějších momentů dějin, když prodribloval s míčem přes půl hřiště mezi obránci a fantasticky skóroval. Foto: Profimedia.cz

7. Carles Puyol Kariéra v klubu: 1999 až 2014

Post: stoper

Počet odehraných zápasů: 593

Počet nastřílených gólů: 18 Carles Puyol se stal legendou Barcelony ještě předtím, než definitivně pověsil kopačky na skobu ve sklepě. S 593 odehranými zápasy je v tomto ohledu na šestém místě v historické tabulce klubu. A to ho kdysi skauti Barcelony několikrát odmítli přijmout do mládežnické akademie La Masia. Dostal se do ní až v roce 1995, kdy mu bylo 17 let. Rekordmani. 10 hráčů, kteří odehráli nejvíc zápasů v dresu Barcelony Ačkoli nebyl nijak závratně technicky vyspělým hráčem, měl něco, co mnohým jiným schází - byl to ryzí srdcař, který se stal vzorem tvrdé práce a obětavosti, Pokaždé byl ochoten na hřišti nechat všechny síly a obětovat se pro mužstvo. Šestkrát vybojoval prvenství ve španělské lize a zdobí ho také titul mistra světa i evropského šampiona z roku 2008. Třikrát se radoval z vítězství v Lize mistrů. Málokdo ví, že původně začínal hrát na křídle, ale jakmile ho jednou trenéři postavili do středu obrany, už tam zůstal a stal se jedním z nejlepších stoperů v dějinách katalánského klubu. Když se loučil s profesionální kariérou, měl doma ve vitríně 21 cenných trofejí, které pomohl Barceloně vyhrát. Foto: Profimedia.cz

6. Ladislav Kubala

Kariéra v klubu: 1950 až 1961

Post: záložník

Počet odehraných zápasů: 256

Počet nastřílených gólů: 194 Kdybyste si obešli slavný stadion Nou Camp v Barceloně, nemohli byste na své okružní cestě minout bronzovou sochu Ladislava Kubaly. Hráč, který v poválečné době reprezentoval tři země – Maďarsko, Československo a Španělsko – se nesmazatelně zapsal do historie katalánského velkoklubu. Ze socialistického Maďarska utekl v převlečení za ruského vojáka a jen nedlouho poté měl velké štěstí, že nezahynul při letecké katastrofě. V roce 1949 měl totiž odletět s týmem FC Torino k utkání proti Benfice Lisabon. Kvůli onemocnění syna však k zápasu neodcestoval. Letadlo s mužstvem na zpáteční cestě havarovalo a všech 31 lidí na palubě zahynulo. Když řádí Zubatá. Připomeňte si 15 největších tragédií ve sportovní historii V roce 1950 podepsal smlouvu s Barcelonou, a to i přesto, že do konce sezony nesměl nastupovat v ligových zápasech. Klubu ale stálo za to počkat. Záhy se z něho totiž stala největší hvězda týmu. Postupem času vyrostl v živoucí legendou, která lákala do ochozů stále více lidí, kteří chtěli tohoto zázračného chlapíka vidět na vlastní oči. Kapacita 60 tisíc míst na stadionu Camp de les Corts už kvůli obrovskému zájmu fanoušků nebyla dostačující, a tak Barcelona začala se stavbou současného svatostánku – Camp Nou. Přestože Kubalovu kariéru poznamenala řada zranění, vyhrál 14 trofejí ve všech soutěžích, do kterých nastoupil. Dodnes se o něm mluví jako o první barcelonské opravdové superhvězdě. Foto: Profimedia.cz

5. Johan Cruyff

Kariéra v klubu: 1973 až 1978

Post: útočník

Počet odehraných zápasů: 184

Počet nastřílených gólů: 61 Bývalý nizozemský fotbalista a trenér Johan Cruyff byl podle mnohých expertů i fanoušků největším fotbalovým géniem všech dob. Stal se třikrát nejlepším evropským hráčem (1971, 1973, 1974), v roce 1999 byl zvolen evropským hráčem století v anketě Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků, a zároveň skončil za Brazilcem Pelém na druhém místě na světě. Kromě toho se také nesmazatelně zapsal do dějin Barcelony. Cruyff byl známý pro své perfektní technické dovednosti, rychlost a akceleraci, ale jeho největší kvalitou bylo myšlení a intuice. Málokdo v historii uměl tak dokonale číst hru a posílat spoluhráčům nečekané a na milimetr přesné pasy. Dokázal překvapivými přihrávkami zcela rozložit obrany soupeřů. 12 nezapomenutelných osobností, které ovlivnily dějiny světového fotbalu Po skončení kariéry se vydal na trenérskou dráhu, která byla podobně úspěšná jako ta hráčská. S Barcelonou vyhrál čtyřikrát španělskou La Ligu, jednou Pohár mistrů evropských zemí a Pohár vítězů pohárů, stál také u zrodu legendární mládežnické akademie La Masia, jež vyprodukovala některé z nejvýraznějších hráčů katalánského velkoklubu. Foto: Profimedia.cz

4. Andrés Iniesta Kariéra v klubu: 2002 až 2018

Post: záložník

Počet odehraných zápasů: 674

Počet nastřílených gólů: 57 To by bylo, aby v tomto výběru chyběl bývalý dvorní nahrávač Lionela Messiho. O kreativitě drobného záložníka a někdejšího motoru katalánského mužstva by se daly psát diplomové práce. S klidným svědomím lze prohlásit, že patřil k nejlepším světovým středopolařům 21. století. Jeho práce na hřišti se dala připodobnit k tahům štětcem na plátně v podání Pabla Picassa. Často uměl pro spoluhráče vytvořit prostor, o kterém byste přísahali, že neexistuje. Katalánští rekordmani. 11 hráčů, kteří odehráli nejvíc zápasů v dresu Barcelony Čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, z La Ligy má osm titulů, pětkrát se radoval z vítězství ve španělském poháru Copa del Rey, třikrát zvedl nad hlavu Superpohár UEFA a třikrát triumfoval s Barcou na mistrovství světa klubů. Celkem má ve doma ve vitríně 30 trofejí. Foto: Profimedia.cz

3. Ronaldinho Kariéra v klubu: 2003 až 2008

Post: ofenzivní záložník, útočník

Počet odehraných zápasů: 207

Počet nastřílených gólů: 94 Přestup Brazilce Ronaldinha z Paris Saint-Germain do Barcelony, jenž se uskutečnil v roce 2003, je považován za začátek transformace katalánského velkoklubu, který od té doby patří neustále k absolutní světové elitě. Mnozí mohou možná namítat, že jeho kouzelnické kousky s míčem se nijak výrazně neliší od těch, které předváděl Diego Maradona nebo jež dnes provádí na hřišti Lionel Messi, ale R10 byl jiný. V jeho hře byla totiž vždycky až dětská nevázanost, drzost a osvěžující radost. VIDEO: 11 nejlepších exekutorů přímých kopů posledních 20 let Ronaldinho pomohl Barce ke dvěma ligovým titulům, k vítězství v Lize mistrů (2006) a v roce 2005 si došel pro Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa. Nezapomenutelný je jeho výkon ze sezony 2005/06, kdy na Santiago Bernabeu vstřelil dva překrásné góly Realu Madrid a pomohl k vítězství 3:0. Hráči Bílého baletu tehdy vedle něho vypadali jako neohrabaná batolata. Foto: Profimedia.cz

2. Xavi Hernández Kariéra v klubu: 1998 až 2015

Post: záložník

Počet odehraných zápasů: 767

Počet nastřílených gólů: 85 Sedmnáct sezon, 59 tisíc odehraných minut, 767 zápasů, 25 trofejí – to je vizitka Xaviho Hernándeze v dresu Barcelony. Téměř v jakémkoli jiném klubu by byl v podobném výběru jednoznačně na špiči, jenže Barca není jako většina ostatních klubů. S klidným svědomím však můžeme prohlásit, že je nejlepším španělským hráčem, který kdy v katalánském velkoklubu působil. Xavi byl vynikajícím playmakerem – jeho tvořivé schopnosti byly gigantické. Byl to dirigent orchestru, který jeho zásluhou hrál jen ty nejčistší tóny a harmonie, byl to loutkovodič, který citlivě tahal za nitky a v každém okamžiku koordinoval dění na hřišti. Messi, Iniesta, Xavi a 9 dalších legendárních sportovních trojic Do mládežnické akademie La Masia vstoupil v jedenácti letech a když se s klubem o 24 roků později loučil, byl jeho ikonou, která vtiskla mužstvu nezapomenutelný styl hry. Nebyl to sice nikdy žádný rychlík, ale nikdo nebyl na hřišti chytřejší než on. Foto: Profimedia.cz