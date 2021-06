Hvězdy a opory. Toto je 5 nejdražších českých hráčů, kteří budou hrát na EURU

Ještě na začátku uplynulé sezony byl hráčem Slavie, pak ale zamířil do West Hamu, se kterým prožil parádní sezonu, na jejímž konci oslavil postup do Evropské ligy. K tomu pomohl sedmi gólovými nahrávkami. V reprezentaci vytlačil mezi náhradníky Pavla Kadeřábka a patří k pilířům národního týmu. Český tým bude na osmadvacetiletého pravého beka na EURU hodně spoléhat.

Šestadvacetiletý záložník stále patří italskému Udine, nedá se však čekat, že by v klubu pokračoval. Poslední sezonu působil na hostování v Hellasu Verona a odehrál velmi dobrý ročník. V Serii A nastoupil do 34 zápasů, vstřelil sedm branek a přidal tři nahrávky. I jeho výkony na EURU mohou rozhodnout o tom, kde bude hrát v příští sezoně. Zájemců o jeho služby je totiž několik.

Klenot Fortuna ligy a celého českého fotbalu. Osmnáctiletý Adam Hložek značnou část sezony promarodil, přesto nakonec stihl nastřílet 15 branek a společně s Janem Kuchtou získal korunu pro krále střelců. Podle očekávání se dostal i do nominace pro EURO, na kterém by se mohl stát žolíkem českého týmu. Okolo Hložka krouží řada předních evropských klubů, na Letné ale věří, že mladého útočníka ještě nějakou dobu udrží.

Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) - 23 mil. eur

Měl by být jednou z hlavních zbraní českého týmu. Budou se od něj čekat góly, které Patrik Schick dávat umí. V posledním bundesligovém ročníku se za Leverkusen prosadil devětkrát, tři góly přidal v Evropské lize a trefil se i v reprezentační generálce proti Albánii. Pětadvacetiletý útočník, který do Leverkusenu přestoupil v září z římského AS za více než 26 milionů eur, je jasnou českou útočnou jedničkou.

