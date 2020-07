Hvězdy a legendy! Toto je 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United

Protože však největších úspěchů dosáhl klub až po válečném běsnění, a především v posledních desetiletích pod vedením manažera Alexe Fergusona, pokusím se najít desítku největších person, které hrály na Old Trafford od roku 1950 až do současnosti. Myslím, že se dá následující žebříček bez větších výhrad označit jako výběr těch nejlepších z nejlepších, kteří oblékali rudý dres Manchesteru United.

Během osmi sezon v Manchesteru United pomohl dánský reprezentant Peter Schmeichel vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, vítězství ve finále Ligy mistrů i v Superpoháru. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber…

Útočník Wayne Rooney zvládl odehrát na Old Trafford třináct sezon a bezpochyby je jednou z největších legend v historii Manchesteru United. V roce 2004 ho přivedl Alex Ferguson do klubu jako devatenáctiletého mladíčka z Evertonu. Někteří experti kroutili hlavami nad cenou, kterou byl skotský kouč ochoten zaplatit. Rooney přišel na 25 milionů liber, což byly na tehdejší dobu a jeho věk astronomické peníze. Dnes je jasné, že se investice vyplatila, protože z Rooneyho vyrostl nejlepší kanonýr klubu v jeho předlouhé historii.

Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo.

V osobě Cristiana Ronalda se povedl kouči Alexi Fergusonovi jeden z nejlepších nákupů jeho kariéry. V roce 2003 bylo Ronaldovi teprve osmnáct let a Ferguson za něho poslal do Sportingu Lisabon něco víc než 12 milionů liber.

V případě severoirského fotbalisty, který strávil jedenáct sezon v Manchesteru United, platilo známé latinské rčení „nomen omen.“ BEST byl prostě NEJLEPŠÍ. Na hřišti to byl fotbalový génius, ale v soukromí se občas stával divokou a nespoutanou BESTií.

2. Eric Cantona

Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu.

Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů.

Foto: Profimedia.cz