Hvězdy a legendy. 15 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United

Vybírat nejlepší hráče v dějinách klubu, který existuje už 146 let, je asi šílenství. Ale proč si trochu nezabláznit?



V předlouhé historii Manchesteru United jsou zapsány desítky fantastických hráčů a přiznávám, že o těch, kteří hráli ještě před druhou světovou válkou, vlastně moc nevím. V tomto seznamu je tedy nenajdete. Protože však největších úspěchů dosáhl klub až po válečném běsnění, a především v posledních desetiletích pod vedením manažera Alexe Fergusona, pokusím se najít desítku největších person, které hrály na Old Trafford od roku 1950 až do současnosti. Myslím, že se dá následující žebříček bez větších výhrad označit jako výběr těch nejlepších z nejlepších, kteří oblékali rudý dres Manchesteru United. Všech deset fotbalistů najdete v následujících kapitolách. Máte-li k výběru jakékoli výhrady, uveďte je v diskusi pod článkem.

15. Peter Schmeichel (1991 - 1999) Během osmi sezon v Manchesteru United pomohl dánský reprezentant Peter Schmeichel vybojovat pětkrát ligový titul, třikrát FA Cup, vítězství ve finále Ligy mistrů i v Superpoháru. Čtyřikrát získal ocenění pro nejlepšího evropského a dvakrát pro světového brankáře roku. A to ho Alex Ferguson přivedl na Old Trafford z Brondby Kodaň za pouhých 550 tisíc liber… Foto: Profimedia.cz

14. Gary Neville (1992 - 2011) Gary Neville se stal legendou anglického fotbalu. Během kariéry posbíral osm ligových titulů a dvakrát vyhrál pohár pro vítěze Ligy mistrů. Téměř dvacet let byl věrný Manchesteru United a nikdy neoblékl dres jiného klubu. 9 zápasů, 807 minut, žádné vítězství. Gary Neville se nikdy neradoval z výhry nad Claudem Makélélém Když pověsil na začátku února roku 2011 kopačky na hřebík, fanouškům ostatních anglických klubů možná trochu klesl krevní tlak, který jim vyletěl nahoru pokaždé, když ho spatřili na hřišti. Neville neměl nikdy daleko k provokování příznivců soupeře, zvlášť, pokud Red Devils vyhráli. Nejvíc si takové chvíle vychutnával v zápasech s Liverpoolem. V mnoha ostrovních anketách byl během své kariéry zvolen jako nejvíc nenáviděný fotbalista Premier League. Foto: Profimedia.cz 13. Rio Ferdinand (2002 - 2014) Rio Ferdinand a Manchester United, to bylo spojení, které báječně fungovalo dlouhých dvanáct let. Anglický obránce přišel do klubu v roce 2002 z Leedsu za 46 milionů eur. S Red Devils vybojoval šest mistrovských titulů i triumf v Lize mistrů. Operace vrtačkou a 9 dalších nejkurióznějších zranění fotbalové historie V nejlepších letech kariéry byl nesmírně rychlým a technicky výborně disponovaným hráčem s vynikajícím načasováním a skvělou disciplínou. Vždycky působil klidně a vyrovnaně, málokdy udělal chybu. A když už ji udělal, byl natolik rychlý a obratný, že ji často dokázal napravit. Foto: Profimedia.cz

12. Duncan Edwards (1953 - 1958) Duncan Edwards byl považován za jednoho z nejnadanějších fotbalistů padesátých let minulého století. Byl součástí mladého a talentovaného týmu Manchesteru United – jedním z legendárních Busby Babes. Nebylo jim souzeno. 17 skvělých fotbalistů, kteří si nikdy nezahráli na mistrovství světa Jeho talent se nestačil rozvinout. Zahynul při leteckém neštěstí v Mnichově v roce 1958. Bylo mu teprve 21 let. Nebýt této tragédie, s největší pravděpodobností by byl členem reprezentačního týmu Anglie, který v roce 1966 vybojoval titul mistrů světa… Foto: Profimedia.cz

11. Denis Law (1962 - 1973) Skotský útočník Denis Law strávil na Old Trafford jedenáct sezon, během kterých nasázel soupeřům 237 gólů. Byl považován za fenomenálního střelce s čichem na branky. Pro svoje kanonýrské schopnosti byl přezdíván „The King." 6 nejlepších střelců v historii Manchesteru United. Nad všemi ční Wayne Rooney V roce 1964 vyhrál Zlatý míč a dodnes je jediným skotským fotbalistou, jemuž se to podařilo. Dvakrát vyhrál anglický titul a jednou Pohár mistrů evropských zemí. Dodnes je se 30 góly nejlepším střelcem reprezentačního výběru. Foto: Profimedia.cz

10. Bryan Robson (1981 - 1994) Od fanoušků dostal přezdívku „Kapitán Marvel". Bryan Robson je v historii Manchesteru United zapsán jako nejdéle sloužící kapitán mužstva. Když v roce 1981 přestupoval za 1,5 milionu liber na Old Trafford z West Bromwiche, stal se nejdražším hráčem na britských ostrovech. Absolutní elita z Old Trafford. Toto je 7 nejlepších středních záložníků v historii Manchesteru United Byl to jeden z nejkomplexnějších fotbalistů, kteří kdy v klubu působili. Měl ohromný čich na góly, skvělou přihrávku a patřil mezi rozené bojovníky. Za Manchester United odehrál 461 utkání ve všech soutěžích, ve kterých nastřílel 99 gólů. V roce 1990 se stal prvním kapitánem v dějinách klubu, který dovedl mužstvo ke třem výhrám v FA Cupu. Na první ligový titul si musel počkat až do roku 1993, o rok později se radoval z jeho obhajoby. V roce 1991 přivedl Red Devils k vítězství v Poháru vítězů pohárů. Foto: Profimedia.cz

9. Roy Keane (1993 - 2005) Irský klenot Roy Keane prožil nejlepší léta v Manchesteru United, kde odkroutil dvanáct sezon. Během nich vyhrál sedmkrát ligový titul, čtyřikrát FA Cup a zvedl nad hlavu také pohár pro vítěze Ligy mistrů. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal ostatní hráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. Foto: Profimedia.cz

8. David Beckham (1993 - 2003) Ikona anglického fotbalu z přelomu tisíciletí odehrála na Old Trafford osm kompletních sezon a šestkrát se s týmem radovala z titulu mistra anglické Premier League. Jednou se David Beckham napil i z poháru pro vítěze Ligy mistrů. V klubových statistikách má 394 zápasů a 85 gólů. Řadu z nich dal z přímých kopů, které uměl zahrávat jako málokdo. Foto: Profimedia.cz

7. Wayne Rooney (2004 - 2017) Útočník Wayne Rooney zvládl odehrát na Old Trafford třináct sezon a bezpochyby je jednou z největších legend v historii Manchesteru United. V roce 2004 ho přivedl Alex Ferguson do klubu jako devatenáctiletého mladíčka z Evertonu. Někteří experti kroutili hlavami nad cenou, kterou byl skotský kouč ochoten zaplatit. Rooney přišel na 25 milionů liber, což byly na tehdejší dobu a jeho věk astronomické peníze. Dnes je jasné, že se investice vyplatila, protože z Rooneyho vyrostl nejlepší kanonýr klubu v jeho předlouhé historii. Foto: Profimedia.cz

6. Paul Scholes (1991 - 2013) Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Dirigenti hry. 14 nejlepších středních záložníků v historii anglické Premier League Nikdy nehrál v jiném klubu než v Manchesteru United. Než to po sezoně 2012/13 zabalil, zvládl odehrát 718 zápasů a nastřílet 155 branek. Na kontě má jedenáct anglických titulů, tři vítězství v FA Cupu a dvakrát vyhrál finále Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz

5. Cristiano Ronaldo (2003 - 2009, 2021 - 2022) V osobě Cristiana Ronalda se povedl kouči Alexi Fergusonovi jeden z nejlepších nákupů jeho kariéry. V roce 2003 bylo Ronaldovi teprve osmnáct let a Ferguson za něho poslal do Sportingu Lisabon něco víc než 12 milionů liber. HYPOTETICKY: Mohli by hrát Lionel Messi s Cristianem Ronaldem v jednom týmu? V klubu strávil před odchodem do Realu Madrid šest sezon, odehrál skoro tři sta zápasů a nasázel soupeřům 118 gólů. Radoval se ze tří titulů mistra ligy i z vítězství v Lize mistrů. Během působení v United posbíral 33 individuálních ocenění. V roce 2021 se na Old Trafford vrátil jako ostřílený a zkušený veterán na sklonku kariéry, ale v průběhu druhé sezony zamířil do Saúdské Arábie. Foto: Profimedia.cz

4. Bobby Charlton (1953 - 1973) Dlouhých sedmnáct sezon (a předtím tři v mládežnických soutěžích) strávil sir Bobby Charlton na Old Trafford a za tu dobu se stal klubovou legendou. Útočník s prořídlými vlasy pomohl vybojovat tři ligové tituly a anglickou reprezentaci přivedl jako kapitán v roce 1966 na domácím mistrovství světa k dosud jedinému titulu šampionů. Foto: Profimedia.cz

3. George Best (1963 - 1974) V případě severoirského fotbalisty, který strávil jedenáct sezon v Manchesteru United, platilo známé latinské rčení „nomen omen." BEST byl prostě NEJLEPŠÍ. Na hřišti to byl fotbalový génius, ale v soukromí se občas stával divokou a nespoutanou BESTií. VZPOMÍNKA: Fotbalový génius i divoké zvíře. Takový byl George Best Za Manchester odehrál během jedenácti sezon 474 zápasů, ve kterých dal 181 branek. Mnohé z nich se staly legendární a nezapomenutelné. V rudém klubovém dresu odehrál 758 zápasů, v nichž nastřílel 249 gólů. Foto: Profimedia.cz

2. Eric Cantona (1992 - 1997) Na podzim roku 1992 to měl kouč Alex Ferguson na Old Trafford pořádně nahnuté. Po katastrofálním startu do sezony se už nahlas mluvilo o jeho vyhazovu, ale pak přišel zázrak. Jmenoval se Eric Cantona a Red Devils ho získali za 1,2 milionu liber z konkurenčního Leedsu. VIDEO: Legendární souboje. 9 utkání Manchesteru United s Liverpoolem, které vešly do historie Francouzský forvard, který proslul nejen svým nesporným talentem a fotbalovou genialitou, ale také arogantními výstřelky, jako by do týmu přinesl přesně to, co mu chybělo – agresivní herní projev a branky. Cantona odehrál za United pět sezon, během nichž pomohl vybojovat čtyři ligové tituly, dvě vítězství v FA Cupu a nastřílel přes 150 gólů. Foto: Profimedia.cz

1. Ryan Giggs (1987 - 2014) Velšský záložník Ryan Giggs je zřejmě největší legendou Manchetesru United. Na Old Trafford odehrál první utkání v sezoně 1990/91 a v rudém dresu hrál bez přestávky až do sezony 2013/14. Pak dělal asistenta trenérovi Louisi van Gaalovi, ale po příchodu Josého Mourinha klub opustil. Železní dědkové. Toto je 15 nejlepších čtyřicátníků ve fotbalové historii Nikdo v dresu Red Devils neodehrál tolik utkání jako Giggs. Celkem nastoupil do 963 zápasů, ve kterých nastřílel 168 branek. Má třináct mistrovských titulů z nejvyšší anglické soutěže, čímž drží historický rekord, dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz