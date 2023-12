Hvězdy a hvězdičky. 5 nejdražších fotbalistů, kteří v současnosti působí v čínské lize

Čínská Superliga se měla stát jednou z nejprestižnějších fotbalových soutěží na světě. Alespoň to tak bylo zamýšleno. Ještě před několika lety přilákala nejednu hráčskou či trenérskou hvězdu, které šly za nadstandardními platy. To už je ale všechno pryč.

Prestiž si čínská fotbalová liga, navzdory velkým penězům a jménům, nikdy nezískala. Nyní v ní chybí už i ty finance a slavné osobnosti. Přesto se v Superlize najde pět hráčů, jejichž tržní cena přesahuje tři miliony eur. Najdete je v následujících kapitolách.

3. – 5. Romulo (Chengdu Rongcheng) – 3,5 milionu eur Mezi nejdražšími hráči v čínské lize jsou převážně Brazilci. V elitní pětce nejcennějších borců Superligy najdeme hned čtyři „kanárky". Peníze? Zahraniční hvězdy? No problem! I tak je čínská liga nezajímavá Aktuálně osmadvacetiletý záložník Romulo oblékl pětkrát brazilský dres v reprezentaci do 23 let, jinak ale moc známý není. Na rozdíl od mnoha svých krajanů totiž nevyrazil za fotbalovýcm chlebem do Evropy, ale do Asie. Tam působil čtyři roky v jihokorejské lize – jeden rok v první a tři v druhé nejvyšší soutěži. V únoru roku 2021 pak jako volný hráč zamířil za další výzvou do Číny, kde se do roku 2024 upsal klubu Chengdu Rongcheng. V aktuálním ročníku odehrál 11 ligových utkání, dal tři branky a zaznamenal osm asistencí. Portál TransferMarkt odhaduje jeho cenu na tři a půl milionu eur. Foto: Profimedia.cz

3. – 5. Marcao (Wuhan Three Towns) – 3,5 milionu eur Mistr čínské ligy a nejlepší střelec sezony 2021/22 – to je vizitka Brazilce Marcaa. Devětadvacetiletý útočník se v tamní nejvyšší soutěži objevil v únoru roku 2019, kdy přišel za 5,3 milionu eur z jihokorejského Gyeongnamu do klubu Hebei FC. O dva roky později zamířil jako volný hráč zadarmo do Wuhanu, odkud se o letos v lednu přesunul do saúdskoarabského Al Ahli. V létě se však hostující hráč vrátil zpět do Wuhanu. Smlouv o zapůjčení mu skončí na konci prosince. Foto: Profimedia.cz

3. – 5. Cryzan (Shandong Taishan) – 3,5 milionu eur Sedmadvacetiletý brazilský forvard Cryzan je v Číně od dubna loňského roku a od té doby už stačil klubu Shandong Taishan vybojovat vítězství v tamní pohárové soutěži. Do „Říše středu" se přesunul z portugalské Santa Clary za dva miliony eur a podle portálu TransferMarkt je jeho současná cena skoro dvakrát tak vysoká. Jedou z kopce. Jedenáctka z fotbalistů, jejichž tržní hodnota od začátku roku nejvíc klesla Vynikající střelec je ve skvělé formě a sází jeden gól za druhým nejen v čínské nejvyšší soutěži, kde zaznamenal ve 22 zápasech této sezony 12 přesných tref, ale také v asijské Lize mistrů, v níž dal šest branek v pěti duelech. V klubu má podepsanou smlouvu do konce roku 2024. Foto: Profimedia.cz

2. Matías Vargas (Shanghai Port) – 5 milionů eur Mezi pěticí nejdražších fotbalistů v Číně najdeme jen jednoho borce, který nemá brazilské občanství. I on ale pochází z Jižní Ameriky. Je jím útočník Matías Vargas. Nejdražší sestava české Fortuna ligy. Takhle ji poskládal renomovaný portál TransferMarkt Šestadvacetiletý hráč odstartoval profesionální dráhu v klubu Vélez Sarsfield, odkud se v roce 2019 vypravil do Evropy a zakotvil v Espanyolu Barcelona. Přes hostování v tureckém Demirsporu se dostal loni v srpnu do čínské Superligy. Šanghajský klub SH Port za něj poslal do Španělska čtyři miliony eur. Vargas se v Číně upsal do konce roku 2024 a jeho současná cena je podle portálu TransferMarkt ještě o milion eur vyšší než byla v době loňského přestupu. Foto: Profimedia.cz

1. Oscar (Shanghai Port) – 7,5 milionu eur Brazilec Oscar je bezpochyby nejzářivějším a nejdražším jménem v čínské Superlize, kde prožil dosud nejdelší část kariéry. Než přestoupil do „Říše středu", hrál mezi lety 2012 a 2017 v Chelsea. Fotbaloví odborníci ho v té době přirovnávali ke krajanovi Kaká v nejlepších v letech. Oscar byl rozeným tvůrcem hry a katalyzátorem mužstva. Uměl na milimetr přesně distribuovat míče spoluhráčům, ale také vybojovat i udržet balon v obtížných situacích. S Blues vyhrál dvakrát Premier League a jednou Ligový pohár a Evropskou ligu. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Do Číny přestoupil v lednu 2017 a byl to obchod jako hrom. Klub Šanghajský Port za něho poslal na Stamford Bridge 60 milionů eur, což byl asijský přestupový rekord. Nejprve podepsal čtyřletou smlouvu s ročním platem přes 26 milionů dolarů a stal se jedním z nejlépe vydělávajících sportovců na světě. V roce 2019 prodloužil kontrakt do roku 2024. Foto: Profimedia.cz