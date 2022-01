Hvězdy a hvězdičky. 5 nejdražších fotbalistů, kteří v současnosti působí v čínské lize

Prestiž si čínská fotbalová liga, navzdory velkým penězům a jménům, nikdy nezískala. Nyní v ní chybí už i ty finance a slavné osobnosti. Přesto se v Superlize najde dost hráčů, jejichž tržní cena přesahuje čtyři miliony eur. Najdete je v následujících kapitolách.

5. Marouane Fellaini (Shandong Luneng) – 4,5 milionu eur Standard Lutych, Everton, Manchester United – tak vypadala evropská kariéra belgického reprezentanta Marouane Fellainiho. Momentálně čtyřiatřicetiletý záložník strávil nejlepší léta v liverpoolském klubu. Po přestupu na Old Trafford v roce 2013 jako by z něho vyprchala šťáva. Přesto s Manchesterem vyhrál FA Cup, Ligový pohár FA Community Shield a Evropskou ligu. Fakt velké prachy. Toto je 28 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Postupem času však dostával stále méně herního času a v lednu roku 2019 zamířil za velkými penězi na východ. Čínskému klubu Shandong Luneng se upsal na šest let. Stávající kontrakt mu vyprší až na konci roku 2025, kdy mu bude 38 let. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Aaron Mooy (Šanghaj Port) – 5 milionů eur Australský reprezentant Aaron Mooy už toho má v 31 letech za sebou opravdu hodně. V Evropě se poprvé objevil v sezoně 2009/10 v anglickém Boltonu, ale záhy se odporoučel do skotského St. Mirrenu, odkud se po dvou letech vrátil do vlasti. V ročníku 2016/17 už byl opět na ostrovech, konkrétně v Manchesteru City, za klub však neodehrál jediné utkání a putoval na hostování ho Huddersfieldu, kam posléze přestoupil a zahrál si dva roky v Premier League. Nejvyšší anglickou soutěž pak okusil ještě v Brightonu. V srpnu roku 2020 se upsal klubu Šanghaj Port, kde má kontrakt do konce června 2023. Foto: Profimedia.cz

3. – 4. Frank Acheampong (Šen-čen FC) – 5 milionů eur Ghanský reprezentant Frank Acheampong prožil nejlepší část kariéry v belgickém Anderlechtu. Během čtyř sezon v bruselském klubu pomohl mužstvu dvakrát vyhrát ligovou soutěž a tamní Superpohár. Úspěchy zaznamenal i na mezinárodní scéně. V roce 2013 vybojoval s Ghanou na mistrovství světa hráčů do 20 let bronzové medaile a na Africkém poháru národů došel o dva roky později až do finále, kde jeho celek podlehl až po penaltovém rozstřelu reprezentaci Pobřeží slonoviny 8:9. V Číně se nejprve ocitl na hostování v roce 2017 a následně tam odešel do klubu Tianjin TEDA za tři a půl milionu eur. Loni v dubnu se pak jako volný hráč upsal Šen-čenu, kde má smlouvu do konce roku 2024. Foto: Profimedia.cz

2. Juan Fernando Quintero (Šen-čen FC) – 6 milionů eur Je to pár let, co se o Juanovi Fernandovi Quinterovi mluvilo a psalo jako o nástupci Radamela Falcaa. Talentovaný Kolumbijec kterého v létě roku 2012 získala z Jižní Ameriky jako devatenáctiletého mladíka za tři miliony eur italská Pescara, na sebe rychle stačil upoutat pozornost skautů a agentů. O jeho služby usilovaly dva špičkové italské kluby - Juventus Turín a Inter Milán. Luxusní zboží z Latinské Ameriky. 9 kolumbijských fotbalistů, za které zaplatily kluby největší balík peněz Fotbalistu, který způsobem hry hodně připomíná Marca Verrattiho, však nakonec ulovilo portugalské Porto. V jeho dresu stačil během dvou sezon odehrát v nejvyšší soutěži 42 zápasů, ve kterých dal šest gólů. Jinak byl na hostování ve francouzském Rennes či argentinském River Plate, kam v roce 2019 z Portugalska odešel. V Jižní Americe vydržel rok a loni v únoru přestoupil za necelých šest milionů eur do čínského Šen-čenu. Klubu se upsal do konce roku 2023. Foto: Profimedia.cz