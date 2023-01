Hvězdy! 12 českých hokejistů, kteří se v minulosti dostali do All-Star týmu finské ligy

Jedním z měřítek kvality (a popularity) hráče v dané soutěži je jeho nominace do All-Star týmu sezony. V případě finské Liigy český hokej čekal na svého zástupce v ideální pětce nejvyšší soutěže od sezony 2009/10 až do loňska, kdy se tam však objevili rovnou dva borci. A třeba v 90. letech minulého století měli hokejisté ze středu Evropy v ideálním výběru téměř pravidelně nějakého zástupce. V následujících kapitolách najdete tucet českých hráčů, kteří byli zařazeni do All-Star týmu soutěže. Někteří to zvládli dokonce vícekrát.

Lukáš Jašek (2021/22) Třinecký rodák a odchovanec tamního hokeje Lukáš Jašek na sebe upozornil už v dorosteneckém věku. I proto byl pravidelně nominován do mládežnických výběrů od šestnáctky až po dvacítku. Už v šestnácti letech se vypravil poprvé do zahraničí a strávil jednu sezonu ve švédském Södertälje. Po návratu do Třince se v 17 letech dočkal extraligové premiéry a v rocčníku 2014/15 odehrál za Oceláře 27 utkání v nejvyšší soutěži dospělých. Před sezonou 2017/18 se přesunul do Liberce. To už byl draftován do NHL. V roce 2015 si ho vybral v šestém kole Vancouver Canucks. Po roce na severu Čech bojoval tři roky o šanci v elitní zámořské lize v nižší soutěži AHL, ale nedočkal se. V létě 2021 se upsal finskému klubu Pelicans Lahti y vypadá to, že udělal dobře. Hned v premiérové sezoně v nejvyšší tamní soutěži posbíral v 54 zápasech 51 bodů (13+38), stal se nejlepším nahrávačem v základní části a dostal se All-Star týmu. Kompletní All-Star tým sezony 2021/22 Brankář: Christian Heljanko (Finsko)

Obránci: Otto Leskinen (Finsko), Vili Saarijärvi (Finsko)

Útočníci: Anton Levtchi (Finsko), Lukáš Jašek (Česká republika), Petrus Palmu (Finsko)

Lukáš Dostál (2019/20) Dlouhých deset let si museli fanoušci počkat, než se objevilo opět jméno českého hokejisty v All-Star týmu finské ligy. V ročníku 2019/20, který poznamenalo koronavirové běsnění, však měl tuzemský hokej mezi elitou SM-liigy hned dva zástupce. Jedním z nich byl brankář Lukáš Dostál, jenž zároveň získal ocenění pro nejlepšího gólmana sezony. Talentovaný mladík si poprvé zachytal na severu Evropy už o rok dříve, kdy byl v Ilvesu Tampere na hostování z Brna a odchytal deset utkání. Kometa pak pustila Dostála do Finska i další sezoně, v níž byl největší brankářskou hvězdou ligy. Odchytal 43 utkání s průměrem 1,78 inkasovaných gólů na zápas a úspěšností zákroků 92,8 %. Kompletní All-Star tým sezony 2v 019/20 Brankář: Lukáš Dostál (Česká republika)

Jakub Krejčík (2019/20) Trvalo to osmnáct let, než se v All-Star týmu finské ligy objevili opět dva čeští hokejisté. Spolu s brankářem Lukášem Dostálem se dostal v sezoně 2019/20 do elitního výběru hvězd také obránce Jakub Krejčík. Pražský rodák je hokejovým světoběžníkem, který vystřídal v tuzemsku řadu klubů, ale zahrál si také ve Švédsku a od ročníku 2018/19 působil tři roky ve Finsku. První sezonu strávil v celku Lukko Rauma, následně přestoupil do Kärpätu Oulu, kde doslova zářil. Ve 44 utkáních zaznamenal 30 bodů (8+22) a posbíral 29 kladných bodů v plus/mínus bodování. Kompletní All-Star tým sezony 2019/20 Brankář: Lukáš Dostál (Česká republika)

Pavel Rosa (2009/10) Devátým Čechem, který se svými výkony propracoval do All-Star týmu finské nejvyšší soutěže, se stal útočník Pavel Rosa. Podařilo se mu to v sezoně 2009/10. Byl to jeho premiérový ročník ve finské lize poté, co přestoupil ze švédského Rögle do Kärpätu Oulu, a vyšel mu náramně. 16 nejproduktivnějších Čechů v historii juniorských hokejových lig Litvínovský odchovanec, jenž měl v tu dobu na kontě 36 startů v NHL zaznamenal v 45 zápasech 51 bodů za 19 gólů a 32 nahrávek. V play-off pak přidal v deseti duelech šest bodů (3+3). Kompletní All-Star tým sezony 2009/10 Brankář: Atte Engren (Finsko)

Obránci: Mikko Mäenpää (Finsko), Lee Sweatt (USA)

Útočníci: Jori Lehterä (Finsko), Sami Kapanen (Finsko), Pavel Rosa (Česká republika)

Vladimír Machulda (2001/02) Sezona 2001/02 ve finské lize patřila Čechům a projevilo se to i na složení All-Star týmu, v němž se objevili hned dva tuzemští hráči. Jedním z nich byl útočník Vladimír Machulda. Litvínovský odchovanec tehdy rozdělil ročník mezi dva kluby – 41 utkání, v nichž nasbíral stejný počet bodů (20+21), odehrál za SaiPu, dvanáct zápasů pak zvládl v dresu Jokeritu (5+7), jemuž pomohl v play-off k mistrovskému titulu. Ve vyřazovacích bojích byl nejlepším hráčem v +/- bodování (+8), nejlepším střelcem (osm branek) a zároveň i nejproduktivnějším borcem (12 bodů). Kompletní All-Star tým sezony 2001/02 Brankář: Kari Lehtonen (Finsko)

Vladimír Vůjtek (2001/02) Po půldruhém roce v pražské Spartě se útočník Vladimír Vůjtek vypravil v létě roku 2001 do Finska a štace v klubu Hämeenlinna asi nelitoval. V 45 zápasech základní části soutěže nastřádal do statistik úctyhodných 58 bodů (19+39), v play-off pak v osmi duelech přidal další čtyři góly a sedm asistencí. Týmu tehdy pomohl k bronzovým medailím a po sezoně se vypravil naposled zkusit štěstí do NHL, kde však odehrál posledních pět utkání v dresu Pittsburghu a vrátil se natrvalo do Evropy. Kompletní All-Star tým sezony 2001/02 Brankář: Kari Lehtonen (Finsko)

Tomáš Vlasák (1998/99) Sezony kolem přelomu tisíciletí byly českým hokejistům ve Finsku zaslíbené. V ročníku 1998/99 se v All-Star týmu objevili dva tuzemští borci. Jedním z nich byl útočník Tomáš Vlasák. 10 Čechů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii finské ligy Tehdy třiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie vyrazil v létě roku 1998 za svým prvním zahraničním angažmá z Litvínova. Jak se později ukázalo, byl to krok správným směrem. V premiérové sezoně ve finské nejvyšší soutěži válel v dresu Hämeenlinny a šlo mu to náramně dobře. V základní části posbíral ve 54 střetnutích 57 bodů (28+29), v play-off přidal v osmi zápasech dalších jedenáct (2+9). Mužstvu tehdy pomohl k bronzovým medailím a zároveň se stal nejlepším nahrávačem ve vyřazovacích bojích. Kompletní All-Star tým sezony 1998/99 Brankář: Miikka Kiprusoff (Finsko)

Jan Čaloun (1997/98 a 1998/99) Útočník Jan Čaloun je jedním ze dvou Čechů, kteří se dostali do All-Star týmu sezony ve finské nejvyšší soutěži dvakrát. Poprvé se mu to podařilo v sezoně 1997/98, podruhé o rok později. Nejlepší sezony v finské lize zažil litvínovský odchovanec poté, co dal definitivně vale Americe a po letech marného čekání na pořádnou šanci v NHL se vrátil do Evropy. Šikovné křídlo se upsalo klubu IFK Helsinky a hned v premiérové sezoně ukázalo, jaký potenciál v něm dřímá. Čaloun nastřádal do statistik v 41 zápasech základní části 48 bodů (22+26), v devíti zápasech play-off pak doslova exceloval - blýskl se ziskem 17 bodů (6+11) a pomohl mužstvu k mistrovskému titulu. 5 zlatých hochů z Nagana, kteří odehráli nejméně zápasů v NHL V dalším ročníku se ještě rapidně zlepšil. V 51 duelech základní části nasbíral 81 bodů za 24 gólů a 57 asistencí, v play-off měl po osmi zápasech na kontě 14 bodů (8+6). Byla to pravděpodobně jeho nejpovedenější sezona v kariéře. Získal ocenění pro nejlepšího hráče základní části soutěže, stal se nejlepším nahrávačem a nejproduktivnějším hokejistou. Ve vyřazovacích bojích byl nejlepším střelcem a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Kompletní All-Star tým sezony 1997/98 Brankář: Tim Thomas (USA)

Obránci: Allan Measures (Kanada), Brian Rafalski (USA)

Útočníci: Raimo Helminen (Finsko), Peter Larsson (Švédsko), Jan Čaloun (Česká republika) Kompletní All-Star tým sezony 1998/99 Brankář: Miikka Kiprusoff (Finsko)

Petr Bříza (1991/92 a 1992/93) Jedním ze dvou českých gólmanů, kteří byli nominováni do hvězdného týmu sezony ve finské lize, je Petr Bříza. Povedlo se mu to dvakrát – v sezoně 1991/92 a o rok později. 10 českých hokejistů, kteří hráli na Světovém poháru v roce 1996 i 2004 Po pádu Železné opony vyrazil Bříza na své první zahraniční angažmá do Finska. Ze Sparty zamířil do celku Lukko Rauma a hned v první sezoně na severu Evropy ukázal kvality české brankářské školy. Stal se nejlepším gólmanem soutěže podle průměrného počtu inkasovaných branek na utkání (2,71) i v procentuální úspěšnosti zákroků (91,6 %). Ve druhé sezoně se do All-Star týmu dostal znovu a opět byl v celé soutěži nejlepším brankářem podle úspěšnosti zákroků. Bilanci z předchozí sezony vylepšil na 92,4 %. Kompletní All-Star tým sezony 1991/92 Brankář: Petr Bříza (Česká republika)

Obránci: Timo Jutila (Finsko), Janne Laukkanen (Finsko)

Útočníci: Esa Keskinen (Finsko), Jarkko Varvio (Finsko), Juha Riihijärvi (Finsko)

Otakar Janecký (1991/92) Někdejší pardubický odchovanec Otakar Janecký zanechal ve finské lize nesmazatelnou stopu a svými skvělými výkony vydláždil cestu dalším českým hráčům. Už v roce 1990 zamířil do klubu SaiPa, ale o rok později změnil dres a stal se hráčem Jokeritu Helsinky, kde je dodnes uctíván jako legenda. Ve 42 zápasech dal 17 gólů a k nim přidal 35 nahrávek, v play-off pak v deseti duelech zaznamenal 13 bodů (2+11). V Jokeritu působil až do roku 1999, finskou ligu opustil o rok později po roce stráveném v dresu Blues Espoo. Kompletní All-Star tým sezony 1991/92 Brankář: Petr Bříza (Česká republika)

Jaromír Šindel (1990/91) Když se v roce 1990 otevřely hranice a hokejisté mohli zamířit do ciziny, bylo brankáři Jaromíru Šindelovi už třicet let a patřil k největším osobnostem československé nejvyšší soutěže. Mistr světa z roku 1985 a stříbrný medailista z olympiády v Sarajevu se však nezalekl výzvy změřit síly s nejlepšími útočníky finské ligy a zamířil do Skandinávie. Kulatá čísla na dresech českých hokejistů. Kdo nosil 10, 20 či 70? Jeho novým domovem se stal klub Reipas Lahti, kde hned v premiérové sezoně předvedl své kvality. Podprůměrný tým se jen díky jeho fenomenálním výkonům dokázal udržet v nejvyšší soutěži. V následující sezoně už ale jeho zákroky na záchranu nestačily. Lahti se poroučelo do druhé lihy a Šindel strávil další dvě sezony v Tappaře Tampere, než se na poslední sezonu kariéry vrátil domů do Sparty. Kompletní All-Star tým sezony 1990/91 Brankář: Jaromír Šindel (Česká republika)

Obránci: Leo Gudas (Česká republika), Hannu Virta (Finsko)

Útočníci: Teppo Kivelä (Finsko), Ari Haanpää (Finsko), Teemu Selänne (Finsko)