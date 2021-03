Hvězdy! 11 českých hokejistů, kteří se v minulosti dostali do All-Star týmu finské ligy

Jedním z měřítek kvality (a popularity) hráče v dané soutěži je jeho nominace do All-Star týmu sezony. V případě finské Liigy český hokej čekal na svého zástupce v ideální pětce nejvyšší soutěže od sezony 2009/10 až do loňska, kdy se tam však objevili rovnou dva borci. A třeba v 90. letech minulého století měli hokejisté ze středu Evropy v ideálním výběru téměř pravidelně nějakého zástupce. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 11 českých hráčů, kteří byli zařazeni do All-Star týmu soutěže. Někteří to zvládli dokonce vícekrát.

Lukáš Dostál Dlouhých deset let si museli fanoušci počkat, než se objevilo opět jméno českého hokejisty v All-Star týmu finské ligy. V ročníku 2019/20, který poznamenalo koronavirové běsnění, však měl tuzemský hokej mezi elitou SM-liigy hned dva zástupce. Jedním z nich byl brankář Lukáš Dostál, jenž zároveň získal ocenění pro nejlepšího gólmana sezony. Talentovaný mladík si poprvé zachytal na severu Evropy už o rok dříve, kdy byl v Ilvesu Tampere na hostování z Brna a odchytal deset utkání. Kometa pak pustila Dostála do Finska i další sezoně, v níž byl největší brankářskou hvězdou ligy. Odchytal 43 utkání s průměrem 1,78 inkasovaných gólů na zápas a úspěšností zákroků 92,8 %. Kompletní All-Star tým sezony 2019/20 Brankář: Lukáš Dostál (Česká republika)

Jakub Krejčík Trvalo to osmnáct let, než se v All-Star týmu finské ligy objevili opět dva čeští hokejisté. Spolu s brankářem Lukášem Dostálem se loni dostal do elitního výběru hvězd také obránce Jakub Krejčík. Pražský rodák je hokejovým světoběžníkem, který vystřídal v tuzemsku řadu klubů, ale zahrál si také ve Švédsku a od ročníku 2018/19 působí ve Finsku. První sezonu strávil v celku Lukko Rauma, následně přestoupil do Kärpätu Oulu, kde doslova zářil. Ve 44 utkáních zaznamenal 30 bodů (8+22) a posbíral 29 kladných bodů v plus/mínus bodování.

Pavel Rosa Devátým Čechem, který se svými výkony propracoval do All-Star týmu finské nejvyšší soutěže, se stal útočník Pavel Rosa. Podařilo se mu to v sezoně 2009/10. Byl to jeho premiérový ročník ve finské lize poté, co přestoupil ze švédského Rögle do Kärpätu Oulu, a vyšel mu náramně. 16 nejproduktivnějších Čechů v historii juniorských hokejových lig Litvínovský odchovanec, jenž měl v tu dobu na kontě 36 startů v NHL zaznamenal v 45 zápasech 51 bodů za 19 gólů a 32 nahrávek. V play-off pak přidal v deseti duelech šest bodů (3+3). Kompletní All-Star tým sezony 2009/10 Brankář: Atte Engren (Finsko)

Vladimír Machulda Sezona 2001/02 ve finské lize patřila Čechům a projevilo se to i na složení All-Star týmu, v němž se objevili hned dva tuzemští hráči. Jedním z nich byl útočník Vladimír Machulda. Litvínovský odchovanec tehdy rozdělil ročník mezi dva kluby – 41 utkání, v nichž nasbíral stejný počet bodů (20+21), odehrál za SaiPu, dvanáct zápasů pak zvládl v dresu Jokeritu (5+7), jemuž pomohl v play-off k mistrovskému titulu. Ve vyřazovacích bojích byl nejlepším hráčem v +/- bodování (+8), nejlepším střelcem (osm branek) a zároveň i nejproduktivnějším borcem (12 bodů). Kompletní All-Star tým sezony 2001/02 Brankář: Kari Lehtonen (Finsko)

Vladimír Vůjtek Po půldruhém roce v pražské Spartě se útočník Vladimír Vůjtek vypravil v létě roku 2001 do Finska a štace v klubu Hämeenlinna asi nelitoval. V 45 zápasech základní části soutěže nastřádal do statistik úctyhodných 58 bodů (19+39), v play-off pak v osmi duelech přidal další čtyři góly a sedm asistencí. Týmu tehdy pomohl k bronzovým medailím a po sezoně se vypravil naposled zkusit štěstí do NHL, kde však odehrál posledních pět utkání v dresu Pittsburghu a vrátil se natrvalo do Evropy.

Tomáš Vlasák Sezony kolem přelomu tisíciletí byly českým hokejistům ve Finsku zaslíbené. V ročníku 1998/99 se v All-Star týmu objevili dva tuzemští borci. Jedním z nich byl útočník Tomáš Vlasák. 10 Čechů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii finské ligy Tehdy třiadvacetiletý odchovanec pražské Slavie vyrazil v létě roku 1998 za svým prvním zahraničním angažmá z Litvínova. Jak se později ukázalo, byl to krok správným směrem. V premiérové sezoně ve finské nejvyšší soutěži válel v dresu Hämeenlinny a šlo mu to náramně dobře. V základní části posbíral ve 54 střetnutích 57 bodů (28+29), v play-off přidal v osmi zápasech dalších jedenáct (2+9). Mužstvu tehdy pomohl k bronzovým medailím a zároveň se stal nejlepším nahrávačem ve vyřazovacích bojích. Kompletní All-Star tým sezony 1998/99 Brankář: Miikka Kiprusoff (Finsko)

Jan Čaloun Útočník Jan Čaloun je jedním ze dvou Čechů, kteří se dostali do All-Star týmu sezony ve finské nejvyšší soutěži dvakrát. Poprvé se mu to podařilo v sezoně 1997/98, podruhé o rok později. Nejlepší sezony v finské lize zažil litvínovský odchovanec poté, co dal definitivně vale Americe a po letech marného čekání na pořádnou šanci v NHL se vrátil do Evropy. Šikovné křídlo se upsalo klubu IFK Helsinky a hned v premiérové sezoně ukázalo, jaký potenciál v něm dřímá. Čaloun nastřádal do statistik v 41 zápasech základní části 48 bodů (22+26), v devíti zápasech play-off pak doslova exceloval - blýskl se ziskem 17 bodů (6+11) a pomohl mužstvu k mistrovskému titulu. 5 zlatých hochů z Nagana, kteří odehráli nejméně zápasů v NHL V dalším ročníku se ještě rapidně zlepšil. V 51 duelech základní části nasbíral 81 bodů za 24 gólů a 57 asistencí, v play-off měl po osmi zápasech na kontě 14 bodů (8+6). Byla to pravděpodobně jeho nejpovedenější sezona v kariéře. Získal ocenění pro nejlepšího hráče základní části soutěže, stal se nejlepším nahrávačem a nejproduktivnějším hokejistou. Ve vyřazovacích bojích byl nejlepším střelcem a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Kompletní All-Star tým sezony 1997/98 Brankář: Tim Thomas (USA)

Útočníci: Raimo Helminen (Finsko), Peter Larsson (Švédsko), Jan Čaloun (Česká republika)

Petr Bříza Jedním ze dvou českých gólmanů, kteří byli nominováni do hvězdného týmu sezony ve finské lize, je Petr Bříza. Povedlo se mu to dvakrát – v sezoně 1991/92 a o rok později. 10 českých hokejistů, kteří hráli na Světovém poháru v roce 1996 i 2004 Po pádu Železné opony vyrazil Bříza na své první zahraniční angažmá do Finska. Ze Sparty zamířil do celku Lukko Rauma a hned v první sezoně na severu Evropy ukázal kvality české brankářské školy. Stal se nejlepším gólmanem soutěže podle průměrného počtu inkasovaných branek na utkání (2,71) i v procentuální úspěšnosti zákroků (91,6 %). Ve druhé sezoně se do All-Star týmu dostal znovu a opět byl v celé soutěži nejlepším brankářem podle úspěšnosti zákroků. Bilanci z předchozí sezony vylepšil na 92,4 %. Kompletní All-Star tým sezony 1991/92 Brankář: Petr Bříza (Česká republika)

Otakar Janecký Někdejší pardubický odchovanec Otakar Janecký zanechal ve finské lize nesmazatelnou stopu a svými skvělými výkony vydláždil cestu dalším českým hráčům. Už v roce 1990 zamířil do klubu SaiPa, ale o rok později změnil dres a stal se hráčem Jokeritu Helsinky, kde je dodnes uctíván jako legenda. Ve 42 zápasech dal 17 gólů a k nim přidal 35 nahrávek, v play-off pak v deseti duelech zaznamenal 13 bodů (2+11). V Jokeritu působil až do roku 1999, finskou ligu opustil o rok později po roce stráveném v dresu Blues Espoo.

Jaromír Šindel Když se v roce 1990 otevřely hranice a hokejisté mohli zamířit do ciziny, bylo brankáři Jaromíru Šindelovi už třicet let a patřil k největším osobnostem československé nejvyšší soutěže. Mistr světa z roku 1985 a stříbrný medailista z olympiády v Sarajevu se však nezalekl výzvy změřit síly s nejlepšími útočníky finské ligy a zamířil do Skandinávie. Kulatá čísla na dresech českých hokejistů. Kdo nosil 10, 20 či 70? Jeho novým domovem se stal klub Reipas Lahti, kde hned v premiérové sezoně předvedl své kvality. Podprůměrný tým se jen díky jeho fenomenálním výkonům dokázal udržet v nejvyšší soutěži. V následující sezoně už ale jeho zákroky na záchranu nestačily. Lahti se poroučelo do druhé lihy a Šindel strávil další dvě sezony v Tappaře Tampere, než se na poslední sezonu kariéry vrátil domů do Sparty. Kompletní All-Star tým sezony 1990/91 Brankář: Jaromír Šindel (Česká republika)

