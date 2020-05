Hvězdný útočník je bez práce. 5 extraligových klubů, do nichž by mohl zamířit Libor Hudáček

Libor Hudáček odehrál parádní sezonu a stal se třetím nejproduktivnějším hráčem extraligy. V Liberci s ním byli nadmíru spokojeni a chtěli, aby u nich slovenský fantom pokrčoval. Jenže Hudáček se rozhodl jinak a hledá si nový klub. Může zmizet v zahraničí, ale taky může posílit extraligovou konkurenci. Pět tuzemských týmů, které by jej mohly zlákat do svých řad, najdete v následujících kapitolách.

Oceláři Třinec

Oceláři přišli o brankáře Petra Kváčů, který zamířil do Liberce. Opačným směrem by se ale mohl stěhovat právě Hudáček, o jehož služby v Třinci hodně stojí. Slezský klub pravidelně láká „velká“ jména a slovenský reprezentant by mohl být dalším z nich. U Ocelářů zřejmě nebude pokračovat Wojtek Wolski a právě Hudáček by jej mohl nahradit.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia