Hvězdný Galatasaray. Turecký velkoklub do svých řad láká věhlasná jména světového fotbalu

Turecká liga v rámci evropského fotbalu sice neplatí za vysněnou destinaci mnoha hvězdných hráčů, tamní elitní kluby však tento mýtus začínají čím dál více bořit. Zejména pak Galatasaray Istanbul, který v posledních letech v Süper Lig dominuje, a i díky řadě zvučných jmen v sestavě již třikrát v řadě oslavil mistrovský titul.
Galatasaray je českým fanouškům známý zejména díky angažmá někdejších reprezentantů Milana Baroše, nebo Tomáše Ujfalušiho. V posledních letech pak klub do svých řad láká hvězdné posily z Evropy, za které se nebojí vyložit na stůl i desítky milionů eur. Nedávno klub z Istanbulu překonal i turecký přestupový rekord, když za útočníka Victora Osimhena poslal do Neapole 75 milionů. Zajímavých jmen ale v sestavě Galatasaraye najdeme mnohem více. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.
Davinson Sánchez
Kolumbijský stoper svou kariéru rozjel v tamním klubu Atlético Nacional, s nímž získal Copa Libertadores i několik domácích titulů. V roce 2016 se přesunul do Evropy, jeho prvním působištěm byl nizozemský Ajax. Angažmá v Amsterdamu mu otevřelo dveře do nejvyšších pater světového fotbalu, Sánchez svými výkony očaroval řadu elitních klubů a už o rok později tak za 42 milionů eur putoval do Tottenhamu.
V dresu Spurs odehrál přes 200 zápasů, léta platil za stabilní součást obranných řad Tottenhamu. Potýkal se ale také se zdravotními problémy i výkyvy formy a na konci léta 2023 tak odešel za novou výzvou do Turecka. Galatasaray za něj tehdy zaplatil zhruba 9,5 milionu eur. Od té doby v klubu Sánchez odehrál 54 ligových utkání a nastřádal 5 gólů. V mužstvu působí jako klíčová figura defenzivních řad, která Galatasarayi pomohla už ke dvěma mistrovským titulům.
Lucas Torreira
Uruguajský záložník do Evropy přišel už v mládežnickém věku a navzdory malému vzrůstu se prosadil v řadě prestižních klubů. Svými výkony v italské Sampdorii zaujal londýnský Arsenal, kam přestoupil v létě 2018. Premier League ale Torreirovi tolik nesedla a přes roční hostování v Atlétiku Madrid a Fiorentině se před třemi lety vydal hledat štěstí do Istanbulu. Tam si zatím vede solidně, na kontě má už tři turecké tituly, v uplynulé sezoně pak Galatasarayi pomohl šesti góly a osmi asistencemi.
Mario Lemina
Reprezentant Gabonu se do světa velkého fotbalu prosadil ve francouzském Lorientu, následně si zahrál třeba za Marseille či Juventus, se kterým získal italský double a zahrál si i ve finále Ligy mistrů. V Galatasarayi krátce působil již v sezoně 2019/20, kdy hostoval z anglického Southamptonu, výraznou stopu za sebou ale tehdy nezanechal. Přesto se letos v létě vrátil, Turci za něj do Wolverhamptonu poslali 2,5 milionu eur.
Nicolò Zaniolo
Talentovaný záložník fotbalově vyrostl v AS Řím, kde patřil mezi největší naděje italského fotbalu. Ve větším kariérním rozletu ho ale brzdí častá zranění, přesto bylo překvapením, když se v roce 2023 z italské metropole stěhoval právě do Galatasaraye. Za klub toho zatím však příliš neodehrál a spíše pendloval po hostováních, uplynulé ročníky strávil v Aston Ville, Atalantě a naposledy Fiorentině.
Leroy Sané
Svého času platil za jednoho z nejlepších křídelníků na světě, tituly sbíral pod Pepem Guardiolou v Manchesteru City i později v Bayernu Mnichov. Také on se však často potýkal se zraněními. Letos v červnu jej coby posilu představil Galatasaray, s nímž devětadvacetiletý německý reprezentant podepsal tříletou smlouvu.
Victor Osimhen
Šestadvacetiletý nigerijský ostrostřelec byl několik let jedním z nejdiskutovanějších hráčů přestupového trhu. Jméno si udělal zejména v dresu Neapole, které v sezoně 2022/23 vystřílel vytoužený titul v Serii A. Uplynulý ročník však strávil v Galatasarayi na hostování a v Turecku se prezentoval jako nezastavitelný střelecký kulomet. V 41 zápasech se trefil hned sedmatřicetkrát, čímž klubu pomohl k domácímu double. V Istanbulu se mu zalíbilo a spokojen byl samozřejmě také klub. A to dokonce natolik, že letos v létě zlomil rekord turecké ligy a koupil ho za 75 milionů eur. Osimhen podepsal čtyřletou smlouvu.
Álvaro Morata
Ve dvaatřiceti letech má za sebou angažmá v Realu Madrid, Juventusu, Chelsea, či Atlétiku. Se všemi těmito velkokluby sbíral trofeje, dvakrát vyhrál Ligu mistrů a loni se se španělskou reprezentací stal mistrem Evropy. Životopis tedy Álvaro Morata za sebou má vskutku bohatý, přesto se mezi ty nejobávanější střelce Evropy nikdy tak úplně nezařadil. Naposledy působil v AC Milán, odkud letos v únoru zamířil na roční hostování do Galatasaraye, v jehož dresu na jaře v šestnácti zápasech sedmkrát skóroval. Hostování v Istanbulu Moratovi vyprší v zimě, pokud ale bude pokračovat ve stávajících výkonech, není vyloučeno, že jej klub podobně jako Osimhena odkoupí natrvalo.
Mauro Icardi
Útočné řady by istanbulskému celku mohl závidět nejeden prestižní evropský velkoklub. Patří do nich také argentinský svéráž Mauro Icardi, který v klubu dokonce nosil na paži kapitánskou pásku. Někdejší ikona Interu Milán, kde se hned dvakrát stal nejlepším střelcem Serie A, se do Turecka přesunula před třemi lety z PSG a okamžitě se zařadila mezi největší osobnosti tamní Süper Lig.
Hned první sezona 2022/23 byla z Icardiho pohledu senzační: ve 26 zápasech vstřelil 23 gólů a přidal 8 asistencí, stal se nejlepším střelcem soutěže a dovedl tým k mistrovskému titulu. Ty má v současnosti na kontě už tři, loni v listopadu jej však zbrzdilo komplikované zranění, během jehož dlouhé léčby mu Galatasaray dokonce pozastavil smlouvu, aby uvolnil místo pro jiného zahraničního hráče. Od té doby se Icardi na trávníku během zápasu neobjevil a je tak otázkou, zdali ho v nadcházející sezoně uvidíme v akci.
