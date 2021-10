Hvězdný Bale je na marodce. Toto je 5 nejdražších hráčů, které Wales přivezl do Prahy

Třiadvacetiletý stoper před rokem opustil Swansea a zamířil za více než dvanáct milionů eur do Tottenhamu. Joe Rodon ale od svého angažmá čekal zřejmě víc, protože loni zasáhl jen do dvanácti zápasů Premier League. Moc prostoru v londýnském klubu nedostává ani letos.

Aaron Ramsey (Juventus) - 14 mil. eur

Psal se rok 2008, když Aaron Ramsey přestoupil z Cardiffu do Arsenalu. Ve slavném londýnském klubu působil několik let, než před dvěma lety zamířil zadarmo do Juventusu. Tehdy byla jeho tržní cena 40 milionů eur, dnes už však třicetiletý záložník stojí téměř třikrát méně. V národním týmu odehrál 67 zápasů a dal v nich 17 branek.

Foto: Profimedia.cz